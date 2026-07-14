Xabi Alonso mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan penjualan Enzo Fernandez, sementara bintang Chelsea tersebut terus dikaitkan dengan transfer ke Real Madrid

Terlepas dari spekulasi transfer yang terus beredar, Chelsea tetap berada dalam posisi tawar yang kuat karena pemain berusia 25 tahun tersebut masih terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2032. Fernandez telah memainkan peran kunci dalam membantu Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, dan akan memulai liburannya setelah turnamen tersebut pada akhir Juli.

Fokus utama Alonso kini tertuju pada upaya memulihkan mentalitas juara dan mengembalikan klub ke jajaran teratas sepak bola domestik. Ia juga menguraikan ambisi besarnya untuk membawa klub kembali berkompetisi di ajang Eropa: "Itu adalah tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan itu, Anda harus melakukan banyak hal dengan benar. Untuk menjadi bagian dari proses itu—bagaimana kami ingin bermain, bagaimana kami ingin memandang diri kami sendiri, bagaimana kami ingin menghadapi pertandingan di mana pun kami bertanding—itulah tugas saya, dan itulah yang benar-benar saya nantikan. Namun, yang pasti, kami ingin berada di sana."

Ia menambahkan nada optimisme terkait awal baru yang sedang dijalankan oleh staf kepelatihannya: “Setelah tahun lalu, kami memulai dari nol... Ada beberapa wajah baru di staf, termasuk manajer. Namun, mereka sangat antusias dengan apa yang kami lakukan. Anda bisa melihat bahwa energinya bagus. Semangatnya ada di sana.”