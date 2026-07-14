Getty Images Sport
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Xabi Alonso mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan penjualan Enzo Fernandez, sementara bintang Chelsea tersebut terus dikaitkan dengan transfer ke Real Madrid
Alonso menanggapi rumor transfer
Manajer baru Chelsea, Alonso, kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan gelandang andalan Fernandez di tengah spekulasi yang gencar mengenai masa depannya musim panas ini. Rumor mengenai kemungkinan hengkangnya pemain timnas Argentina tersebut beredar setelah agennya dilaporkan mulai menjajaki opsi-opsi di luar Stamford Bridge. Meskipun dilaporkan ada minat dari raksasa Spanyol Real, Alonso memanfaatkan konferensi pers perdananya sejak mengambil alih jabatan pada bulan Mei untuk dengan tegas menepis segala spekulasi mengenai kemungkinan penjualan sang pemain.
- Getty Images Sport
Manajer ingin gelandang itu tetap bertahan
Dalam konferensi pers pertamanya, Alonso mengungkapkan antusiasmenya memimpin proyek baru di Stamford Bridge dan menjelaskan sikap klub terkait masa depan Fernandez. Manajer berusia 44 tahun itu mengakui bahwa ia telah melakukan pembicaraan langsung dengan sang pemain di tengah penampilan mengesankan Fernandez bersama timnas Argentina di Piala Dunia.
Mantan bos Bayer Leverkusen itu memilih untuk merahasiakan detail percakapan mereka, namun bersikap sangat terbuka saat ditanya mengenai status transfer sang gelandang. Ketika ditanya apakah percakapannya dengan Fernandez akan diungkapkan, Alonso menjawab: "Ya, kami memang telah berbicara. Namun seperti yang bisa Anda bayangkan, apa yang kami bicarakan tetap bersifat pribadi."
Alonso kemudian memberikan jawaban singkat dan tegas ketika ditanya apakah ia ingin mempertahankan gelandang tersebut di Chelsea: "Ya."
Kontrak jangka panjang menjamin masa depan
Terlepas dari spekulasi transfer yang terus beredar, Chelsea tetap berada dalam posisi tawar yang kuat karena pemain berusia 25 tahun tersebut masih terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2032. Fernandez telah memainkan peran kunci dalam membantu Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, dan akan memulai liburannya setelah turnamen tersebut pada akhir Juli.
Fokus utama Alonso kini tertuju pada upaya memulihkan mentalitas juara dan mengembalikan klub ke jajaran teratas sepak bola domestik. Ia juga menguraikan ambisi besarnya untuk membawa klub kembali berkompetisi di ajang Eropa: "Itu adalah tujuan, tetapi untuk mencapai tujuan itu, Anda harus melakukan banyak hal dengan benar. Untuk menjadi bagian dari proses itu—bagaimana kami ingin bermain, bagaimana kami ingin memandang diri kami sendiri, bagaimana kami ingin menghadapi pertandingan di mana pun kami bertanding—itulah tugas saya, dan itulah yang benar-benar saya nantikan. Namun, yang pasti, kami ingin berada di sana."
Ia menambahkan nada optimisme terkait awal baru yang sedang dijalankan oleh staf kepelatihannya: “Setelah tahun lalu, kami memulai dari nol... Ada beberapa wajah baru di staf, termasuk manajer. Namun, mereka sangat antusias dengan apa yang kami lakukan. Anda bisa melihat bahwa energinya bagus. Semangatnya ada di sana.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menurut ESPN, Chelsea mengharapkan Fernandez kembali ke London untuk mengikuti latihan pramusim seperti biasa begitu liburannya berakhir. Alonso dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun kekompakan dalam skuad barunya sebelum kompetisi resmi dimulai pada bulan Agustus. Ujian resmi pertama sang pelatih asal Spanyol di Liga Premier akan datang melalui laga pembuka yang menantang, yakni pertandingan tandang melawan rival asal London Barat, Fulham.
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