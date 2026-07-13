Getty Images Sport
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Xabi Alonso mengonfirmasi ketertarikannya pada Alejandro Garnacho saat Chelsea bersiap melepas pemain sayap tersebut setahun setelah kedatangannya dari Man Utd
Alonso membuka peluang bagi Garnacho untuk hengkang
Alonso telah memberi sinyal bahwa karier Garnacho di Chelsea secara efektif telah berakhir setelah hanya satu musim yang kurang memuaskan. Saat berbicara mengenai masa depan sang pemain, manajer yang baru saja ditunjuk itu menolak memberikan jaminan apa pun bahwa mantan bintang Man United tersebut akan menjadi bagian dari rencananya ke depan, sambil mencatat bahwa pembicaraan dengan petinggi klub mengenai transfer sudah berada pada tahap lanjut.
Mengonfirmasi bahwa sang pemain sayap sedang diminati oleh klub lain, terutama klub Serie A Roma, Alonso tetap bersikap samar namun jujur mengenai keadaan terkini. “Situasinya adalah kami telah berbicara dengan para direktur olahraga, dan ada minat terhadapnya dari klub-klub lain. Jadi mari kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi semoga ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak,” kata Alonso kepada wartawan, dalam komentar yang dilansir The Telegraph.
- Getty Images Sport
Tahun debut yang sulit di London Barat
Kedatangan Garnacho dari United pada Agustus lalu dengan biaya transfer sebesar £40 juta dianggap sebagai langkah besar bagi Chelsea, namun transfer tersebut gagal membuahkan hasil. Pemain berusia 22 tahun itu kesulitan menunjukkan konsistensi sepanjang musim 2025-26, hanya mencetak satu gol di Liga Premier saat The Blues terpuruk di peringkat ke-10. Performa buruknya di klub pada akhirnya membuatnya kehilangan tempat di skuad Piala Dunia Argentina.
Tekanan finansial juga membebani klub setelah satu musim tanpa kompetisi Eropa. United berhak atas klausul 10 persen dari hasil penjualan selanjutnya, yang akan menjadi faktor dalam negosiasi apa pun. Dengan Chelsea yang sebelumnya mencatat kerugian finansial yang memecahkan rekor, merampingkan skuad dan mengembalikan dana telah menjadi prioritas bagi rezim baru di Cobham.
Chelsea bersikeras agar transfer tersebut bersifat permanen
Meskipun mengalami masa-masa sulit di Inggris, Garnacho tetap menjadi incaran serius di Italia; Napoli, Juventus, dan AC Milan dilaporkan sedang memantau sang pemain sayap, sementara Roma juga telah menyatakan keinginan untuk mendatangkannya dengan status pinjaman.
Namun, Chelsea telah menegaskan posisinya. Tim perekrutan klub tersebut tidak bersedia mempertimbangkan proposal apa pun yang berbasis pinjaman, dan bersikeras agar transfer dilakukan secara permanen guna mengembalikan dana yang telah diinvestasikan pada sang pemain.
- Getty Images
Membangun era baru di Stamford Bridge
Terlepas dari ancaman hengkangnya beberapa pemain, Alonso tetap fokus pada perubahan budaya menyeluruh di klub. Setelah menandatangani kontrak empat tahun, pelatih asal Spanyol ini ditugaskan untuk mengembalikan Chelsea ke Liga Champions dan memulihkan standar yang diharapkan dari tim yang selalu menjadi penantang gelar. Ia menekankan bahwa kerja keras harus segera dimulai untuk menghapus kenangan buruk musim 2025-26.
“Kami memulai dari nol,” jelas sang manajer. “Tentu saja, itu adalah tujuan (kembali ke kompetisi Eropa). Namun untuk mencapai tujuan itu, Anda harus melakukan banyak hal yang benar dan menjadi bagian dari proses tersebut: bagaimana kami ingin bermain, bagaimana kami ingin memandang diri kami sendiri, dan bagaimana kami ingin menghadapi setiap pertandingan di mana pun kami bertanding. Itulah tugas saya. Tentu saja kami ingin berada di sana, dan waktu yang akan membuktikannya. Namun, kami ambisius, dan kami hanya perlu menunjukkan energi itu, ambisi itu, serta hasrat yang kuat untuk meraih kesuksesan.”
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