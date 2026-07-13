Xabi Alonso mengonfirmasi ketertarikannya pada Alejandro Garnacho saat Chelsea bersiap melepas pemain sayap tersebut setahun setelah kedatangannya dari Man Utd

Alonso telah memberi sinyal bahwa karier Garnacho di Chelsea secara efektif telah berakhir setelah hanya satu musim yang kurang memuaskan. Saat berbicara mengenai masa depan sang pemain, manajer yang baru saja ditunjuk itu menolak memberikan jaminan apa pun bahwa mantan bintang Man United tersebut akan menjadi bagian dari rencananya ke depan, sambil mencatat bahwa pembicaraan dengan petinggi klub mengenai transfer sudah berada pada tahap lanjut.

Mengonfirmasi bahwa sang pemain sayap sedang diminati oleh klub lain, terutama klub Serie A Roma, Alonso tetap bersikap samar namun jujur mengenai keadaan terkini. “Situasinya adalah kami telah berbicara dengan para direktur olahraga, dan ada minat terhadapnya dari klub-klub lain. Jadi mari kita lihat bagaimana perkembangannya, tapi semoga ini berakhir dengan cara terbaik bagi semua pihak,” kata Alonso kepada wartawan, dalam komentar yang dilansir The Telegraph.



