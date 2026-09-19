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Xabi Alonso mengkritik penampilan Chelsea saat Jordan Henderson kesulitan dalam debutnya pada kekalahan dari Brentford
Alonso murka saat Chelsea tumbang di markas Brentford
Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso berbicara tanpa tedeng aling-aling setelah menyaksikan timnya menelan kekalahan derby telak 3-0 dari Brentford di Gtech Community Stadium. Meski sempat menguasai permainan pada fase awal, Chelsea benar-benar kolaps pada babak kedua ketika Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho mencetak gol.
Hasil tersebut membuat Chelsea menelan kekalahan kedua mereka di Premier League musim ini.
Alonso mengakui para pemainnya gagal mempertahankan daya saing yang dibutuhkan untuk meraih hasil di kasta tertinggi.
- AFP
Pelatih menolak mencari alasan meski sejumlah pemain kunci absen karena cedera
Berbicara setelah pertandingan, Alonso menegaskan bahwa ia tidak akan berlindung di balik absennya kapten yang cedera, Reece James, atau penyerang bintang Joao Pedro. Manajer berusia 44 tahun itu menuntut introspeksi segera dari skuadnya, seraya memperingatkan bahwa turunnya intensitas di tengah laga akan selalu berujung hukuman.
Ia menekankan bahwa fokus mental sepanjang 95 menit penuh tetap tidak bisa ditawar.
"Saya kecewa pada akhirnya dengan babak kedua dan hasilnya," kata Alonso. "Ini tidak cukup untuk bersaing di Premier League, tidak mampu melakukannya selama 90 menit. Itulah mengapa hari ini kami dihukum. Ini bukan soal berbicara atau mencari-cari alasan."
Debut Henderson melawan mantan klub berakhir jadi mimpi buruk
Kekalahan itu terasa sangat menyakitkan bagi rekrutan musim panas Jordan Henderson, yang menjalani debut resmi bersama Chelsea melawan mantan klubnya. Bermain sebagai gelandang tengah terdalam setelah pulih dari cedera pergelangan tangan, veteran berusia 36 tahun itu kesulitan mengatur tempo dan terus-menerus mendapat ejekan dari suporter tuan rumah.
Media Inggris memberikan nilai 4/10 kepada sang gelandang secara merata, dengan menyoroti distribusi bola yang lambat dan operan-operan ke samping.
Yang krusial, Henderson kehilangan penguasaan bola dalam proses terciptanya gol kedua Brentford, memungkinkan Mikkel Damsgaard melepaskan Kevin Schade sebelum Igor Thiago mencetak gol dari bola rebound.
- Sportimage
Chelsea mencari konsistensi jelang rangkaian laga krusial
Chelsea kini menghadapi periode pembenahan mendesak saat Alonso berupaya memperbaiki kelengahan operasional yang mencolok di lini tengah dan pertahanannya. Meski Jorrel Hato tetap menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan sepanjang pertandingan, sang manajer menegaskan bahwa kebiasaan fundamental tim harus segera membaik.
Chelsea harus segera menemukan kembali daya saingnya sebelum rangkaian laga Premier League berikutnya.
Alonso menutup dengan menyatakan bahwa staf kepelatihannya masih memiliki pekerjaan besar untuk membangun konsistensi sepanjang pertandingan.
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