Xabi Alonso mengkritik penampilan Chelsea saat Jordan Henderson kesulitan dalam debutnya pada kekalahan dari Brentford

Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso berbicara tanpa tedeng aling-aling setelah menyaksikan timnya menelan kekalahan derby telak 3-0 dari Brentford di Gtech Community Stadium. Meski sempat menguasai permainan pada fase awal, Chelsea benar-benar kolaps pada babak kedua ketika Jaidon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho mencetak gol.

Hasil tersebut membuat Chelsea menelan kekalahan kedua mereka di Premier League musim ini.

Alonso mengakui para pemainnya gagal mempertahankan daya saing yang dibutuhkan untuk meraih hasil di kasta tertinggi.