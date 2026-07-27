Xabi Alonso mengharapkan lebih banyak 'pergerakan' dari Chelsea di bursa transfer sambil mengungkap 'rencana' untuk perekrutan rekor Morgan Rogers dan Cole Palmer

Alonso mengakui bahwa ia memperkirakan klub akan sangat sibuk di bursa transfer hingga batas waktu penutupan bursa, dan menekankan bahwa fokusnya adalah membangun skuad yang memiliki kualitas teknis dan ketangguhan mental yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. The Blues dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan senilai £52 juta untuk bek Crystal Palace, Maxence Lacroix. Pemain Prancis berusia 26 tahun ini akan menandai perubahan dalam strategi klub belakangan ini, karena ia akan menjadi pemain tertua yang direkrut oleh manajemen sejak 2022.

Kemungkinan bergabungnya Valentin Barco dari Strasbourg menunjukkan bahwa klub masih berupaya menambah kedalaman skuad. “Kami menginginkan skuad dengan keseimbangan yang tepat antara kualitas dan mentalitas,” kata Alonso. “Kedua hal tersebut harus sejalan dalam hal kedewasaan, namun saya rasa kami memulai musim baru dengan energi yang baik. Itu yang terpenting.”