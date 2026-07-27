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Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso mengharapkan lebih banyak 'pergerakan' dari Chelsea di bursa transfer sambil mengungkap 'rencana' untuk perekrutan rekor Morgan Rogers dan Cole Palmer

Transfers
X. Alonso
Chelsea
Premier League
M. Rogers
C. Palmer

Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengisyaratkan bahwa gelombang belanja besar-besaran klub selama musim panas ini masih jauh dari selesai, meskipun mereka telah memecahkan berbagai rekor untuk merombak skuad. Pelatih asal Spanyol itu juga membahas rencana taktis khusus untuk memasukkan Morgan Rogers—yang didatangkan dengan biaya rekor—ke dalam susunan pemain inti bersama Cole Palmer.

  • Diharapkan akan terjadi lebih banyak pergerakan di pasar

    Alonso mengakui bahwa ia memperkirakan klub akan sangat sibuk di bursa transfer hingga batas waktu penutupan bursa, dan menekankan bahwa fokusnya adalah membangun skuad yang memiliki kualitas teknis dan ketangguhan mental yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. The Blues dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan senilai £52 juta untuk bek Crystal Palace, Maxence Lacroix. Pemain Prancis berusia 26 tahun ini akan menandai perubahan dalam strategi klub belakangan ini, karena ia akan menjadi pemain tertua yang direkrut oleh manajemen sejak 2022.

    Kemungkinan bergabungnya Valentin Barco dari Strasbourg menunjukkan bahwa klub masih berupaya menambah kedalaman skuad. “Kami menginginkan skuad dengan keseimbangan yang tepat antara kualitas dan mentalitas,” kata Alonso. “Kedua hal tersebut harus sejalan dalam hal kedewasaan, namun saya rasa kami memulai musim baru dengan energi yang baik. Itu yang terpenting.”

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    Mengelola jumlah pemain dan pemutusan kontrak

    Dengan jumlah skuad Chelsea yang mendekati 40 pemain, minggu-minggu terakhir jendela transfer kemungkinan besar akan didominasi oleh pemain yang hengkang maupun yang datang. Alonso sangat menyadari pentingnya merampingkan skuad untuk menjaga keharmonisan dan memastikan setiap pemain memiliki peran yang jelas. Staf pelatih dan tim perekrutan bekerja sama untuk memastikan daftar skuad akhir menjadi ramping dan kompetitif.

    Alonso mencatat: "Kita perlu menyadari bahwa kemungkinan masih akan ada beberapa pergerakan. Kita harus fleksibel dan cepat bertindak. Yang terpenting adalah kita memiliki gagasan yang jelas, rencana yang jelas yang telah kita susun. Rencana itu kemungkinan akan berubah sebelum jendela transfer ditutup."

  • Rencana kerja sama antara Rogers dan Palmer

    Salah satu pertanyaan terbesar seputar aktivitas transfer Chelsea di musim panas ini adalah bagaimana Alonso berencana memasukkan Rogers ke dalam susunan pemain inti yang sama bersama bintang andalan Palmer. Rogers memiliki banyak kesamaan gaya bermain dengan Palmer. Namun, Alonso menepis kekhawatiran terkait potensi konflik posisi.

    "Saya punya rencana. Saya punya ide. Saya bisa melihat mereka berkolaborasi dengan sangat baik. Kita perlu memiliki perpaduan yang baik. Jika kita bisa menemukan keseimbangan yang tepat dan menempatkan para pemain istimewa itu di posisi yang tepat, dengan penguasaan bola yang baik, maka kita akan lebih kompetitif baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola," kata Alonso.

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    Harapan pelatih terhadap Rogers

    Rogers bergabung dengan The Blues pekan lalu dengan biaya transfer yang fantastis sebesar £117 juta, menjadikannya pemain Inggris termahal sepanjang masa. Meskipun ada tekanan yang menyertai label harga sebesar itu, Alonso yakin bahwa gelandang berusia 24 tahun itu akan beradaptasi dengan mulus ke dalam skuad.

    Alonso menjelaskan alasan di balik investasi besar tersebut. "Di posisi itu, kami membutuhkan pemain penting dan saya yakin tidak banyak pilihan yang lebih baik daripada Morgan Rogers," kata Alonso. "Anda membutuhkan pemain yang bisa memberikan dampak yang hampir seketika dan saya yakin Morgan tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk beradaptasi dengan klub, sistem, dan rekan-rekan setimnya. Itulah idenya, untuk mendapatkan pemain top, dan Morgan adalah salah satunya."

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