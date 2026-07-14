AFP
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Xabi Alonso mengakui bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea daripada Liverpool 'terkait dengan waktu yang tepat'
Soal waktu bagi Alonso
Manajer baru Chelsea telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan mengenai klub lamanya, dengan menjelaskan bahwa keputusannya pindah ke London Barat alih-alih ke Merseyside merupakan hasil dari keadaan. Meskipun memiliki ikatan yang kuat dengan Liverpool—tempat ia menjuarai Liga Champions pada 2005—pria berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa kesempatan di Stamford Bridge datang pada saat yang tepat bagi perkembangan kariernya.
"Ya, ini soal waktu," kata Alonso kepada BBC Sport pada hari pertamanya di stadion tersebut. "Hari ini, di hari pertama saya di Stamford Bridge, saya berbicara dengan Anda. Saya menantikan tantangan ini, sebuah tantangan besar, dan Chelsea adalah salah satu klub terbesar, dan saya berharap bisa meraih kesuksesan di sini."
Berbagai laporan menunjukkan bahwa tidak ada kontak dengan The Reds dalam beberapa pekan menjelang penunjukannya, meskipun Liverpool akhirnya memecat Arne Slot setelah musim keduanya yang sulit.
- Getty/GOAL
Kewenangan manajerial di Stamford Bridge
Berbeda dengan dua pendahulunya, Enzo Maresca dan Liam Rosenior, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala, Alonso justru diberi gelar yang lebih tinggi, yaitu manajer. Meskipun ia tetap akan bekerja sama dengan direktur olahraga klub dalam hal perekrutan pemain, perubahan gelar ini mengisyaratkan adanya pergeseran dalam hierarki.
Alonso tampak nyaman dengan struktur kolaboratif ini, ia menyatakan: "Yang saya sukai adalah kita bekerja sama dan kita semua terlibat dalam keputusan yang kita ambil, kita semua merasa bertanggung jawab atas hal itu. Tujuan akhirnya jelas dan, bagi saya, memang seharusnya seperti itu. Kami yakin bahwa kami melakukan hal yang benar dengan cara yang tepat."
Ia menambahkan: “Potensinya ada di sana. Saya pikir sudah ada fondasi yang kuat dan tim yang bagus. Kita perlu memperkuatnya dengan cara yang tepat dan mengambil keputusan yang baik untuk melakukannya. Kesan yang saya rasakan adalah bahwa kami selaras dengan para direktur olahraga. Tujuan utamanya adalah memiliki tim yang bagus, membangun skuad yang tepat, dan kami sedang berada di momen itu.”
Menghadapi Tantangan Liga Premier
Alonso sangat menyadari sorotan yang menyertai jabatan manajer Chelsea, di mana ia menjadi manajer tetap keenam dalam kurun waktu hanya empat tahun di bawah kepemilikan saat ini. Meskipun demikian, mantan pelatih Real Madrid dan Bayer Leverkusen ini justru menyambut baik tekanan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, sambil mengakui bahwa liga tersebut telah berkembang pesat sejak masa-masa ia masih aktif sebagai pemain.
"Liga Premier saat ini adalah liga paling kompetitif di dunia," tambahnya. "Datang ke sini, kembali ke liga ini, merupakan tantangan dalam karier kepelatihan saya, tetapi ini adalah tantangan yang sangat saya nantikan untuk diterima, serta untuk berkembang dan belajar bersama. Kami ingin menciptakan antusiasme, membangun ikatan dengan para pendukung, serta memenangkan pertandingan dan meraih kesuksesan."
- Getty Images Sport
Menggali potensi Cole Palmer
Setelah Chelsea finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan di Liga Premier dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, Alonso kini dihadapkan pada tugas besar untuk membangun kembali tim. Ia sangat memuji Cole Palmer, yang kembali ke pramusim dengan tekad untuk membuktikan diri.
"Sejauh ini kami sudah bersama selama beberapa hari dan dia datang dengan pola pikir serta semangat yang positif. Dia ingin menikmati bermain sepak bola," kata Alonso. "Dia adalah pemain istimewa, kelas tersendiri dengan kualitas yang berbeda, dan jika kami membantunya dengan membangun tim di sekelilingnya yang memungkinkan bakatnya bersinar, kami akan semakin dekat dengan kesuksesan. Saya yakin akan hal itu."
Manajer tersebut juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan kembali keinginannya agar Enzo Fernandez tetap bertahan di klub, meskipun baru-baru ini beredar spekulasi mengenai masa depan gelandang tersebut.
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