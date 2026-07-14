Xabi Alonso mengakui bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea daripada Liverpool 'terkait dengan waktu yang tepat'

Manajer baru Chelsea telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan mengenai klub lamanya, dengan menjelaskan bahwa keputusannya pindah ke London Barat alih-alih ke Merseyside merupakan hasil dari keadaan. Meskipun memiliki ikatan yang kuat dengan Liverpool—tempat ia menjuarai Liga Champions pada 2005—pria berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa kesempatan di Stamford Bridge datang pada saat yang tepat bagi perkembangan kariernya.

"Ya, ini soal waktu," kata Alonso kepada BBC Sport pada hari pertamanya di stadion tersebut. "Hari ini, di hari pertama saya di Stamford Bridge, saya berbicara dengan Anda. Saya menantikan tantangan ini, sebuah tantangan besar, dan Chelsea adalah salah satu klub terbesar, dan saya berharap bisa meraih kesuksesan di sini."

Berbagai laporan menunjukkan bahwa tidak ada kontak dengan The Reds dalam beberapa pekan menjelang penunjukannya, meskipun Liverpool akhirnya memecat Arne Slot setelah musim keduanya yang sulit.