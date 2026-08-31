Getty Images Sport
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Xabi Alonso menepis statistik Chelsea yang MENGKHAWATIRKAN saat Chelsea membukukan rekor terendah yang aneh dalam laga seru melawan Brighton
Chelsea rela menguasai bola lebih sedikit, tetapi mengamankan tiga poin
Chelsea mempertahankan start sempurna mereka di bawah Alonso dengan kemenangan sengit 4-3 atas Brighton. Tuan rumah melesat ke keunggulan meyakinkan 3-0 dalam 32 menit berkat gol-gol dari Romeo Lavia, Pedro Neto, dan Joao Pedro. Namun, cengkeraman mereka atas pertandingan dengan cepat mengendur, memberi jalan bagi pasukan Fabian Hurzeler untuk kembali ke laga.
Malick Yalcouye mencetak gol untuk Brighton, sementara gol bunuh diri Joao Pedro semakin mengikis keunggulan Chelsea. Cole Palmer mengembalikan sedikit jarak aman lewat gol telatnya, tetapi Brighton menolak menyerah begitu saja, dengan Pascal Gross mencetak satu gol balasan lagi pada masa injury time untuk menciptakan akhir yang menegangkan. Chelsea pada akhirnya bertahan untuk mengamankan tiga poin penuh, tetapi angka-angka dasarnya menggambarkan dengan jelas kesulitan tim tuan rumah.
Chelsea hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 25,6 persen dan menyelesaikan cuma 146 operan, keduanya merupakan rekor terendah klub itu dalam satu laga Premier League sejak pengumpulan data dimulai pada 2003-04 menurut Opta. Selain itu, akurasi operan mereka yang hanya 67 persen menjadi catatan terburuk Chelsea dalam laga kandang liga sejak Februari 2004 melawan Charlton.
- Getty Images Sport
Alonso meminta agar angka dilihat dalam konteks
Terlepas dari anomali statistik yang mencolok itu, Alonso menolak panik. Bos Chelsea itu berargumen bahwa para pemainnya secara alami menurunkan intensitas setelah unggul telak lebih awal, dengan mengalihkan fokus mereka ke manajemen permainan alih-alih mendominasi penguasaan bola.
"Anda tentu perlu melihat konteks di balik setiap data," jelas Alonso kepada para wartawan setelah pertandingan. "Setelah 30 menit kami sudah mencetak gol [untuk membuat skor menjadi] 3-0, mungkin pada momen itu kami terlalu bermain dengan hasil alih-alih terus bermain. Jadi data itu tidak penting, yang penting adalah bagaimana Anda bermain dan apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik.
"Tetapi itu bukan pendekatan kami, saya tidak mengatakan hari ini kami harus memiliki 60 persen atau 20 persen. Saya tidak pernah membicarakan hal-hal seperti itu, ini soal bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana menjadi lebih kompetitif. Namun hal bagusnya adalah Anda perlu beradaptasi, bahkan selama pertandingan ada momen-momen yang berbeda dan ada beberapa momen ketika kami melakukannya dengan sangat, sangat baik dan momen lainnya yang bisa kami lakukan dengan lebih baik."
Mengesampingkan rasa cepat puas
Pelatih asal Spanyol itu juga menolak anggapan adanya rasa puas diri yang berlebihan, dengan melihat penampilan yang tidak padu itu sebagai bagian alami dari proses belajar bagi skuadnya yang sedang berkembang.
"Itu sangat normal," tambahnya. "Itu terjadi pada banyak tim, tim-tim lain yang sudah bekerja bersama dan sudah memainkan lebih banyak pertandingan bersama.
"Biasanya ide ini, bagaimana mengelola momen-momen itu, sudah lebih baik. Kami sedang berada dalam proses ini. Jadi saya yakin... di masa depan kami bisa mengelolanya dengan lebih baik karena di Premier League, bahkan saat turun minum kami unggul 3-1 dan saya berkata, guys, keunggulan 2-0, unggul dua gol di Premier League, itu belum selesai.
"Kami masih harus tetap fokus untuk bermain, mencetak gol, bertahan dengan baik dan setelah itu kami bisa saja mencetak gol kelima dan banyak hal terjadi dalam pertandingan."
- AFP
Sang juara bertahan menanti di Emirates
Chelsea akan menghadapi ujian besar atas kapasitas mereka dalam perburuan gelar pada Minggu depan ketika bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi juara bertahan Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta, yang bisa menyalip The Blues ke posisi ketiga jika mengalahkan Aston Villa pada Senin malam, akan menghadirkan tantangan taktis yang jauh lebih berat.
Alonso sepenuhnya menyadari peningkatan kualitas lawan tersebut dan menjanjikan pendekatan berbeda saat menghadapi Arsenal. "Saya ingin menang dan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menang," tutup pria Spanyol itu. "Setiap pertandingan bisa berbeda, jadi kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan siap untuk skenario apa pun yang kami hadapi, jadi bukan berarti [penampilan] seperti ini akan terulang saat melawan Arsenal."
Dengan Arsenal kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola di kandang mereka, kemampuan baru Chelsea untuk menyerang dalam transisi dan meredam tekanan besar akan diuji secara menyeluruh di London utara.
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