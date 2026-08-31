Chelsea mempertahankan start sempurna mereka di bawah Alonso dengan kemenangan sengit 4-3 atas Brighton. Tuan rumah melesat ke keunggulan meyakinkan 3-0 dalam 32 menit berkat gol-gol dari Romeo Lavia, Pedro Neto, dan Joao Pedro. Namun, cengkeraman mereka atas pertandingan dengan cepat mengendur, memberi jalan bagi pasukan Fabian Hurzeler untuk kembali ke laga.

Malick Yalcouye mencetak gol untuk Brighton, sementara gol bunuh diri Joao Pedro semakin mengikis keunggulan Chelsea. Cole Palmer mengembalikan sedikit jarak aman lewat gol telatnya, tetapi Brighton menolak menyerah begitu saja, dengan Pascal Gross mencetak satu gol balasan lagi pada masa injury time untuk menciptakan akhir yang menegangkan. Chelsea pada akhirnya bertahan untuk mengamankan tiga poin penuh, tetapi angka-angka dasarnya menggambarkan dengan jelas kesulitan tim tuan rumah.

Chelsea hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 25,6 persen dan menyelesaikan cuma 146 operan, keduanya merupakan rekor terendah klub itu dalam satu laga Premier League sejak pengumpulan data dimulai pada 2003-04 menurut Opta. Selain itu, akurasi operan mereka yang hanya 67 persen menjadi catatan terburuk Chelsea dalam laga kandang liga sejak Februari 2004 melawan Charlton.



