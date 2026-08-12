Berbicara kepada situs resmi klub, Chavarria mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan mengatakan: "Saya sangat antusias untuk memulainya. Ini adalah mimpi bagi saya karena Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia.

"Ini adalah peluang besar, tetapi saya siap dan akan bekerja keras untuk membantu tim meraih kesuksesan. Ada banyak orang yang telah membantu saya sampai ke momen ini dan saya harus berterima kasih kepada keluarga saya. Mereka selalu mendukung saya dan hari ini hanya mungkin terjadi karena mereka."

Dengan musim baru yang semakin dekat, Alonso bekerja cepat untuk mengintegrasikan Chavarria ke dalam latihan taktis skuad. Daya tahan sang bek menjadi nilai plus besar, setelah tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi untuk Rayo musim lalu. Jajaran petinggi Chelsea yakin atribut fisik dan kecerdasan taktis pemain Spanyol itu akan memungkinkannya beradaptasi dengan mulus terhadap tempo sepakbola Inggris.