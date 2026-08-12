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Xabi Alonso mendapatkan pemain incarannya! Chelsea mengonfirmasi perekrutan KETUJUH pada musim panas ini saat Pep Chavarria tiba dari Rayo Vallecano
Alonso mendapatkan target bertahan utamanya
Alonso berhasil memperkuat opsi di lini belakangnya dengan mendatangkan Chavarria, yang bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai sekitar £16,3 juta. Pemain Spanyol itu tiba di London barat setelah menjalani kampanye yang menonjol di La Liga, di mana ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Rayo Vallecano mencapai final UEFA Conference League dan finis di posisi kedelapan. Kepindahan ini menjadi langkah besar bagi sang bek, yang menikmati kenaikan pesat sejak meninggalkan kasta kedua Spanyol.
- DeFodi Images
Chavarria bereaksi terhadap kepindahan ke Chelsea
Berbicara kepada situs resmi klub, Chavarria mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini, dengan mengatakan: "Saya sangat antusias untuk memulainya. Ini adalah mimpi bagi saya karena Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia.
"Ini adalah peluang besar, tetapi saya siap dan akan bekerja keras untuk membantu tim meraih kesuksesan. Ada banyak orang yang telah membantu saya sampai ke momen ini dan saya harus berterima kasih kepada keluarga saya. Mereka selalu mendukung saya dan hari ini hanya mungkin terjadi karena mereka."
Dengan musim baru yang semakin dekat, Alonso bekerja cepat untuk mengintegrasikan Chavarria ke dalam latihan taktis skuad. Daya tahan sang bek menjadi nilai plus besar, setelah tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi untuk Rayo musim lalu. Jajaran petinggi Chelsea yakin atribut fisik dan kecerdasan taktis pemain Spanyol itu akan memungkinkannya beradaptasi dengan mulus terhadap tempo sepakbola Inggris.
Perubahan taktik di Chelsea
Perekrutan Chavarria menyoroti evolusi yang jelas dalam strategi rekrutmen Chelsea di bawah arahan Alonso. Sementara grup kepemilikan BlueCo sebelumnya sangat berfokus pada perekrutan talenta muda dengan potensi jangka panjang, bursa transfer terbaru memperlihatkan pergeseran ke arah para profesional yang sudah mapan setelah kedatangan veteran Premier League Danny Welbeck dan Jordan Henderson.
Bek kiri berusia 28 tahun itu diperkirakan akan memberikan persaingan ketat bagi Jorrel Hato di sisi kiri, mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Cucurella ke Real Madrid. Alonso dikabarkan tertarik pada fleksibilitas Chavarria, karena bek tersebut sama nyamannya bermain dalam formasi empat bek standar maupun sebagai wing-back yang lebih ofensif.
- AFP
Pintu putar Stamford Bridge terus berputar
Kedatangan Chavarria membuat total rekrutan musim panas Chelsea menjadi tujuh, melanjutkan periode aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di bursa transfer. Klub itu sudah menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan Morgan Rogers dalam kesepakatan pemecah rekor untuk pemain Britania, bersama tambahan penting lainnya seperti Maxence Lacroix, Marco Palestra, dan Valentin Barco.
Namun, masuknya talenta-talenta baru membuat klub perlu melakukan perombakan besar untuk mengelola ukuran skuad dan tagihan gaji. Selain kepergian Cucurella, Chelsea telah menyetujui beberapa pemain keluar, termasuk penjualan permanen bek binaan akademi Trevoh Chalobah ke klub Italia Como. Pemain pelapis lain seperti Andrey Santos dan Tyrique George juga telah hengkang, sementara Alejandro Garnacho pindah ke Aston Villa dengan status sementara.
Fokus kini beralih ke tahap akhir pramusim, ketika Chelsea akan berusaha membangun momentum setelah rangkaian hasil yang beragam, termasuk hasil imbang dramatis 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim. Saat klub mendekati akhir dari upaya perekrutannya, tekanan akan berada pada Alonso untuk memadukan tujuh rekrutan baru ini menjadi satu unit yang solid.
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