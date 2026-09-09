Getty Images Sport
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Xabi Alonso mencoret bintang Chelsea! Manajer konfirmasi larangan masuk tim utama dalam keputusan seleksi tanpa ampun jelang laga kontra Leeds
Paez disingkirkan di Stamford Bridge
Chelsea akan menghadapi Leeds United di Carabao Cup pada Rabu malam, dengan tujuan bangkit dari kekalahan 2-1 dari Arsenal di Premier League pada Minggu. Meski laga piala tengah pekan ini menjadi kesempatan ideal untuk melakukan rotasi skuad, bintang remaja Kendry Paez tidak akan ambil bagian. Alonso telah menutup rapat pintu bagi pemain 19 tahun itu setelah pemain internasional Ekuador tersebut kembali dari masa peminjaman bersama River Plate bulan lalu.
Meski BlueCo berupaya mengamankan kepindahan pinjaman di Inggris untuk gelandang senilai £17,3 juta itu sebelum tenggat 1 September, tidak ada kesepakatan yang terwujud. Paez, yang resmi bergabung dengan Chelsea musim panas lalu setelah prakesepakatan yang dicapai pada 2023, menghabiskan musim lalu di Strasbourg tetapi masih menunggu untuk menjalani debut kompetitifnya bagi klub London tersebut.
- Getty Images Sport
Alonso menutup pintu bagi talenta muda Ekuador
Berbicara kepada media pada hari Selasa, manajer berusia 44 tahun itu tidak berbasa-basi saat membahas masa depan langsung Paez di London barat. "Tidak, tidak. Dia bukan bagian dari rencana," kata Alonso dengan blak-blakan. "Untuk saat ini, dia bukan bagian dari skuad tim utama."
Sebaliknya, Alonso justru antusias memuji winger remaja lainnya. Penyerang Brasil Estevao melihat menit bermainnya menurun di bawah rezim baru dibandingkan masa bersama mantan pelatih kepala Enzo Maresca dan Liam Rosenior, memicu spekulasi soal kepindahan pada Januari. Namun, pria Spanyol itu dengan tegas membantah klaim tersebut.
"Tidak, Este siap; dia berlatih dengan baik," jelas Alonso. "Dia memberi dampak yang sangat bagus [melawan Arsenal]; dia punya peluang besar. Jadi dia sepenuhnya terlibat dan menunjukkan sikap yang sangat baik setiap hari."
Kisah dua wonderkid
Sementara Paez sepenuhnya terasing, Estevao justru aktif membangun kepercayaan dengan manajer baru. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi starter pada putaran Carabao Cup sebelumnya dalam kemenangan 2-0 atas Luton Town dan mendapat kesempatan tampil singkat di akhir laga melawan Arsenal di Emirates. Alonso ingin memberi ganjaran atas sikap tersebut dan mengintegrasikannya lebih jauh ke dalam proyek ini.
"Para pemain yang punya keinginan dan rasa lapar untuk membuktikan diri serta menunjukkan setiap hari bahwa mereka siap menghadapi tantangan, itulah yang ingin kami bangun di sini," tambah Alonso. "Dan Este adalah bagian dari itu. Jadi dia menunjukkan sikap yang sangat baik, mentalitas yang sangat baik untuk mempersiapkan setiap pertandingan dan siap untuk tim."
- Sportimage
Saat-saat krusial di Carabao Cup
Chelsea akan menjamu Leeds dengan target memastikan kelolosan di ajang piala dan melanjutkan awal musim liga yang ditandai kemenangan awal atas Fulham dan Brighton. Estevao berada dalam posisi yang baik untuk tampil di sisi kanan, baik sejak menit pertama maupun sebagai pemain pengganti yang memberi dampak.
Sementara itu, prospek jangka pendek untuk Paez terlihat suram. Dengan bursa transfer Inggris yang sudah resmi ditutup, Paez harus menunggu di pinggir lapangan hingga Januari atau mengamankan kepindahan sementara ke liga yang tenggat waktunya belum lewat, dengan pasar di Brasil, Meksiko, dan Yunani saat ini menjadi satu-satunya jalur keluar yang layak baginya.
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