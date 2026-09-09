Chelsea akan menghadapi Leeds United di Carabao Cup pada Rabu malam, dengan tujuan bangkit dari kekalahan 2-1 dari Arsenal di Premier League pada Minggu. Meski laga piala tengah pekan ini menjadi kesempatan ideal untuk melakukan rotasi skuad, bintang remaja Kendry Paez tidak akan ambil bagian. Alonso telah menutup rapat pintu bagi pemain 19 tahun itu setelah pemain internasional Ekuador tersebut kembali dari masa peminjaman bersama River Plate bulan lalu.

Meski BlueCo berupaya mengamankan kepindahan pinjaman di Inggris untuk gelandang senilai £17,3 juta itu sebelum tenggat 1 September, tidak ada kesepakatan yang terwujud. Paez, yang resmi bergabung dengan Chelsea musim panas lalu setelah prakesepakatan yang dicapai pada 2023, menghabiskan musim lalu di Strasbourg tetapi masih menunggu untuk menjalani debut kompetitifnya bagi klub London tersebut.



