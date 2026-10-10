Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso memuji mentalitas elite Jordan Henderson dan memaparkan visi Chelsea untuk gelandang veteran itu

J. Henderson
Chelsea
X. Alonso
Premier League

Pelatih kepala Chelsea, Xabi Alonso, menyuarakan kekagumannya terhadap standar profesional Jordan Henderson setelah sang veteran bergabung ke dalam skuad tim utama di Stamford Bridge. Mantan kapten Liverpool itu menjalani debutnya dalam laga terbaru melawan Brentford dan sejak itu memanfaatkan jeda internasional untuk mengasah pemahaman taktisnya di bawah manajer asal Spanyol tersebut.

  • Alonso memuji etos kerja Henderson yang "elite"

    Alonso secara khusus memberikan pujian tinggi kepada Henderson, dengan menyanjung "kepribadian yang hebat" dan dedikasi kelas elite dari gelandang veteran itu setelah debutnya yang telah lama dinantikan bersama Chelsea. Alih-alih beristirahat selama jeda pertandingan berikutnya, Henderson justru terus bekerja keras di lapangan latihan. Alonso mengungkapkan bahwa sang gelandang secara aktif menolak tambahan waktu libur, karena bertekad untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya dan mengejar pemahaman atas sistem taktik menuntut milik pelatih asal Spanyol itu.

    Berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Bournemouth, Alonso mengungkapkan kepuasannya atas etos kerja dan keinginan sang veteran untuk segera berkontribusi. "Dia tidak ingin banyak hari libur," ungkap pria Spanyol itu. "Baginya penting untuk merasakan kembali berada di lapangan setelah absen pada pramusim, melewatkan pertandingan-pertandingan awal, serta merasakan bagaimana kondisi lengannya dan memiliki kepercayaan diri itu."

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Intensitas di atas ketajaman

    Meski kurang memiliki ketajaman pertandingan, stamina Henderson menonjol. Ia menjalani laga penuh melawan Brentford, sebuah pencapaian yang diyakini manajernya akan menjadi katalis bagi kariernya di Chelsea. Bos Chelsea itu menyoroti pentingnya mendapatkan menit penuh pertama Henderson, terutama dengan tetap menjaga tempo dan intensitas setinggi itu sepanjang pertandingan.

    "Penting untuk membuka menit-menit pertama itu di lapangan. Bahwa ia bermain dengan tempo seperti itu, intensitas seperti itu selama 90 menit, itu bagus, dan saya pikir sekarang semuanya akan menjadi lebih baik," jelas Alonso.

  • Dampak krusial sang veteran di dalam dan luar lapangan

    Alonso tetap yakin bahwa pengaruh Henderson di lapangan akan semakin besar seiring ia makin terbiasa dengan tuntutan taktik tim. Di luar kecocokan secara taktik, sang manajer menekankan peran penting karakter dalam skuad, sembari memuji kepribadian kuat Henderson dan pengalamannya yang kaya di liga. Dengan tambahan waktu bersama, Henderson berhasil berintegrasi ke dalam grup dan membangun koneksi yang kuat dengan rekan-rekan setimnya.

    "Kami membutuhkan pemain yang tepat dari segi kualitas, dari segi kepribadian, dan Hendo punya kepribadian yang hebat, pengalaman yang hebat di liga. Sekarang kami punya lebih banyak waktu bersamanya, dia bisa terhubung dengan sangat baik dengan para pemain," tambah sang manajer.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rekrutan berharga untuk Chelsea

    Setelah menuntaskan kepindahan gratis ke Chelsea pada awal musim panas ini usai menjalani kampanye 2025-26 yang impresif dengan mencatatkan 34 penampilan untuk Brentford, pemain internasional Inggris Henderson membawa segudang pengalaman ke Stamford Bridge. Kariernya yang gemilang mencakup ratusan pertandingan domestik yang dimainkan baik di Inggris maupun di luar negeri, yang menegaskannya sebagai sosok kompetitif yang telah terbukti di level tertinggi.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU