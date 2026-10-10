Getty Images Sport
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Xabi Alonso memuji mentalitas elite Jordan Henderson dan memaparkan visi Chelsea untuk gelandang veteran itu
Alonso memuji etos kerja Henderson yang "elite"
Alonso secara khusus memberikan pujian tinggi kepada Henderson, dengan menyanjung "kepribadian yang hebat" dan dedikasi kelas elite dari gelandang veteran itu setelah debutnya yang telah lama dinantikan bersama Chelsea. Alih-alih beristirahat selama jeda pertandingan berikutnya, Henderson justru terus bekerja keras di lapangan latihan. Alonso mengungkapkan bahwa sang gelandang secara aktif menolak tambahan waktu libur, karena bertekad untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya dan mengejar pemahaman atas sistem taktik menuntut milik pelatih asal Spanyol itu.
Berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Bournemouth, Alonso mengungkapkan kepuasannya atas etos kerja dan keinginan sang veteran untuk segera berkontribusi. "Dia tidak ingin banyak hari libur," ungkap pria Spanyol itu. "Baginya penting untuk merasakan kembali berada di lapangan setelah absen pada pramusim, melewatkan pertandingan-pertandingan awal, serta merasakan bagaimana kondisi lengannya dan memiliki kepercayaan diri itu."
- Getty Images Sport
Intensitas di atas ketajaman
Meski kurang memiliki ketajaman pertandingan, stamina Henderson menonjol. Ia menjalani laga penuh melawan Brentford, sebuah pencapaian yang diyakini manajernya akan menjadi katalis bagi kariernya di Chelsea. Bos Chelsea itu menyoroti pentingnya mendapatkan menit penuh pertama Henderson, terutama dengan tetap menjaga tempo dan intensitas setinggi itu sepanjang pertandingan.
"Penting untuk membuka menit-menit pertama itu di lapangan. Bahwa ia bermain dengan tempo seperti itu, intensitas seperti itu selama 90 menit, itu bagus, dan saya pikir sekarang semuanya akan menjadi lebih baik," jelas Alonso.
Dampak krusial sang veteran di dalam dan luar lapangan
Alonso tetap yakin bahwa pengaruh Henderson di lapangan akan semakin besar seiring ia makin terbiasa dengan tuntutan taktik tim. Di luar kecocokan secara taktik, sang manajer menekankan peran penting karakter dalam skuad, sembari memuji kepribadian kuat Henderson dan pengalamannya yang kaya di liga. Dengan tambahan waktu bersama, Henderson berhasil berintegrasi ke dalam grup dan membangun koneksi yang kuat dengan rekan-rekan setimnya.
"Kami membutuhkan pemain yang tepat dari segi kualitas, dari segi kepribadian, dan Hendo punya kepribadian yang hebat, pengalaman yang hebat di liga. Sekarang kami punya lebih banyak waktu bersamanya, dia bisa terhubung dengan sangat baik dengan para pemain," tambah sang manajer.
- Getty Images Sport
Rekrutan berharga untuk Chelsea
Setelah menuntaskan kepindahan gratis ke Chelsea pada awal musim panas ini usai menjalani kampanye 2025-26 yang impresif dengan mencatatkan 34 penampilan untuk Brentford, pemain internasional Inggris Henderson membawa segudang pengalaman ke Stamford Bridge. Kariernya yang gemilang mencakup ratusan pertandingan domestik yang dimainkan baik di Inggris maupun di luar negeri, yang menegaskannya sebagai sosok kompetitif yang telah terbukti di level tertinggi.
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