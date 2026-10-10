Alonso secara khusus memberikan pujian tinggi kepada Henderson, dengan menyanjung "kepribadian yang hebat" dan dedikasi kelas elite dari gelandang veteran itu setelah debutnya yang telah lama dinantikan bersama Chelsea. Alih-alih beristirahat selama jeda pertandingan berikutnya, Henderson justru terus bekerja keras di lapangan latihan. Alonso mengungkapkan bahwa sang gelandang secara aktif menolak tambahan waktu libur, karena bertekad untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya dan mengejar pemahaman atas sistem taktik menuntut milik pelatih asal Spanyol itu.

Berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Bournemouth, Alonso mengungkapkan kepuasannya atas etos kerja dan keinginan sang veteran untuk segera berkontribusi. "Dia tidak ingin banyak hari libur," ungkap pria Spanyol itu. "Baginya penting untuk merasakan kembali berada di lapangan setelah absen pada pramusim, melewatkan pertandingan-pertandingan awal, serta merasakan bagaimana kondisi lengannya dan memiliki kepercayaan diri itu."