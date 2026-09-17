Chelsea resmi memasuki babak baru dalam sejarah modern mereka setelah kabar bahwa Clearlake Capital telah mengambil alih kendali penuh atas klub. Todd Boehly dan Mark Walter, yang masing-masing memegang saham 12,83%, telah menuntaskan penjualan saham mereka kepada perusahaan ekuitas swasta tersebut. Langkah ini memusatkan kekuasaan di bawah Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano, dengan Clearlake memperluas mayoritas sebelumnya sebesar 61,5% menjadi posisi yang dominan.

Berbicara kepada media jelang pertandingan Chelsea melawan Brentford pada Jumat, Alonso cepat mengakui besarnya perubahan struktural tersebut. "Saya pikir ini adalah hari yang penting bagi klub ketika ada perubahan penting dalam struktur klub, kepemilikan baru," kata Alonso dalam konferensi pers pada Kamis.