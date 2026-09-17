AFP
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Xabi Alonso memuji 'hari penting' saat Clearlake Capital mengambil alih kendali penuh Chelsea menyusul kepergian Todd Boehly
Era baru di Stamford Bridge
Chelsea resmi memasuki babak baru dalam sejarah modern mereka setelah kabar bahwa Clearlake Capital telah mengambil alih kendali penuh atas klub. Todd Boehly dan Mark Walter, yang masing-masing memegang saham 12,83%, telah menuntaskan penjualan saham mereka kepada perusahaan ekuitas swasta tersebut. Langkah ini memusatkan kekuasaan di bawah Behdad Eghbali dan Jose E. Feliciano, dengan Clearlake memperluas mayoritas sebelumnya sebesar 61,5% menjadi posisi yang dominan.
Berbicara kepada media jelang pertandingan Chelsea melawan Brentford pada Jumat, Alonso cepat mengakui besarnya perubahan struktural tersebut. "Saya pikir ini adalah hari yang penting bagi klub ketika ada perubahan penting dalam struktur klub, kepemilikan baru," kata Alonso dalam konferensi pers pada Kamis.
- AFP
Alonso berterima kasih kepada pemilik yang akan hengkang
Terlepas dari era Boehly yang kerap penuh gejolak, yang dimulai dengan akuisisi senilai £2,5 miliar yang memecahkan rekor pada 2022, Alonso tetap menghormati fondasi yang diletakkan oleh investor Amerika yang akan hengkang itu. Mantan bos Bayer Leverkusen itu mencatat bahwa meski ia tidak berada di klub pada awal masa kepemimpinan mereka, ia memahami upaya yang dibutuhkan untuk menstabilkan klub setelah sanksi dijatuhkan kepada mantan pemilik Roman Abramovich.
Alonso secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas pekerjaan yang dilakukan di balik layar, dengan mengatakan: 'Terima kasih kepada para pemilik sebelumnya atas apa yang telah mereka lakukan. Saya tidak berada di sini, tetapi saya tahu bahwa mereka memainkan peran penting. Dan sekarang Behdad [Eghbali] mengambil kendali lebih besar, atau hampir kendali penuh, saya pikir bagus jika sosok utamanya jelas.'
Bekerja sama dengan Behdad Eghbali
Pusat optimisme Alonso adalah hubungan pribadinya dengan Eghbali, yang kini menjadi sosok yang kian berpengaruh di markas latihan Cobham milik klub. Sang manajer mengungkapkan bahwa Eghbali adalah sosok utama di balik keputusannya bergabung dengan klub London tersebut, sampai terbang ke Spanyol untuk memaparkan visi jangka panjang.
"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Behdad; dialah yang datang ke Madrid untuk menjelaskan proyek ini demi meyakinkan saya dan kami bekerja sama dengan baik," jelas Alonso. "Seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah fase satu yang telah kami selesaikan dalam proyek skuad. Ini bagus dan sekarang kami melangkah maju bersama."
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera jelang laga melawan Brentford
Terlepas dari drama di ruang direksi, Alonso memberikan pembaruan yang agak samar terkait kebugaran Joao Pedro. Penyerang itu menjadi bagian penting dari start kuat Alonso dalam musim debutnya, dengan menyumbang tiga gol dan tiga assist dalam empat laga pembuka Chelsea di Premier League. Namun, penarikannya baru-baru ini dari skuad tim nasional Brasil karena kekhawatiran cedera memicu kekhawatiran soal ketersediaannya.
"Dari segi cedera dan dari segi skuad, kami akan menjalani sesi latihan terakhir besok jadi tidak ada seorang pun yang dicoret untuk laga Jumat, jadi saya memilih untuk berhati-hati dan kami akan menunggu sampai besok untuk membuat keputusan final soal setiap pemain," katanya.
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