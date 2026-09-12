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Xabi Alonso memuji Cole Palmer dan Morgan Rogers yang "nyambung" saat bos Chelsea membahas kontroversi Man of the Match yang disebut "diatur"
Persahabatan akrab yang sedang tumbuh di Stamford Bridge
Kecocokan antara Palmer dan Rogers terlihat jelas saat bentrok di Carabao Cup tengah pekan, ketika kedua pemain masuk dari bangku cadangan untuk membalikkan ketertinggalan 2-0. Meski Rogers menampilkan kelas kreatif yang luar biasa, Palmer-lah yang dinobatkan sebagai Man of the Match, yang kemudian memicu candaan ringan antara dua sahabat itu di depan kamera.
Alonso, berbicara menjelang pertemuan Chelsea dengan Hull City di Premier League, mengungkapkan kegembiraannya atas semangat kompetitif di dalam skuad. "Bagi saya, bagus bahwa mereka berdua merasa pantas mendapatkan penghargaan ini," ujar pria Spanyol itu. "Sudah pasti, mereka berdua sama-sama menikmati bermain bersama tim, bermain satu sama lain.
"Mereka senang ketika yang satu melakukan hal-hal bagus untuk tim, dan kami memang mengharapkan itu, tetapi sangat senang karena itu terjadi dan sejak awal kami sudah punya kemitraan yang bagus di sana.
"Juga dengan Joao [Pedro] yang terhubung dengan mereka, itu menjadi kekuatan yang kami miliki."
- Getty Images Sport
Sejarah terulang bagi para mantan talenta muda City
Koneksi antara dua pemain 24 tahun itu bukanlah kebetulan, karena mereka sebelumnya pernah bermain bersama di tim muda Manchester City dan juga di tim nasional Inggris. Alonso mengungkapkan bahwa klub sudah memantau chemistry mereka jauh sebelum bursa transfer musim panas ditutup.
"Bahkan sebelum bermain bersama, mereka sudah sangat terhubung," kata pria Spanyol itu. "Kami mengikuti koneksi ini selama beberapa pekan sebelum transfer itu benar-benar terjadi, dan Cole sangat berpengaruh. Dia memainkan peran penting, begitu juga Morgan, begitu juga klub. Kami senang bahwa ini telah sampai pada titik seperti sekarang.
"[Rogers] beradaptasi dengan sangat baik, sangat cepat. Dia merasa sangat baik, dia menikmati permainannya, sepak bolanya, koneksinya dengan tim."
Hull City hadirkan tantangan baru
Meski atmosfer di Cobham sedang tinggi, Chelsea kini harus mengalihkan perhatian ke laga tricky melawan tim promosi, Hull City. Hull menikmati awal musim yang luar biasa, dengan posisi satu poin di atas Chelsea di klasemen. Pelatih kepala mereka, Sergej Jakirovic, baru-baru ini bercanda bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan para bintang Chelsea adalah "menendang mereka".
"Kami menghadapi pertandingan besok dengan rasa hormat yang sama seperti saat melawan Arsenal pekan lalu," kata Alonso. "Hull akan sulit dikalahkan. Mereka juga punya senjata, mereka punya keyakinan, pelatihnya melakukan pekerjaan yang hebat, jadi ini akan sulit dan kami harus tampil sebaik mungkin untuk mengalahkan Hull."
- Getty Images Sport
Neto mengikat masa depannya dengan Chelsea
Selain performa positif para starter saat ini, Chelsea juga mendapat dorongan lain dengan Pedro Neto menandatangani kontrak baru jangka panjang. Winger Portugal itu, yang telah menjadi bagian vital dari skuad sejak kedatangannya dari Wolves, berkomitmen dengan klub hingga 2032. Pemain berusia 26 tahun itu tampil konsisten, dengan catatan 21 gol dan 19 assist selama masa baktinya di London barat sejauh ini.
Berbicara kepada situs resmi klub setelah pengumuman tersebut, Neto membagikan antusiasmenya untuk tahun-tahun mendatang. "Saya telah mengalami beberapa momen bagus di sini sebagai sebuah grup dan sebagai individu, dan sekarang saya ingin memiliki lebih banyak momen seperti itu," kata pemain internasional Portugal tersebut. "Saya sangat bersemangat karena saya pikir kami bisa meraih banyak hal bersama."
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