Kecocokan antara Palmer dan Rogers terlihat jelas saat bentrok di Carabao Cup tengah pekan, ketika kedua pemain masuk dari bangku cadangan untuk membalikkan ketertinggalan 2-0. Meski Rogers menampilkan kelas kreatif yang luar biasa, Palmer-lah yang dinobatkan sebagai Man of the Match, yang kemudian memicu candaan ringan antara dua sahabat itu di depan kamera.

Alonso, berbicara menjelang pertemuan Chelsea dengan Hull City di Premier League, mengungkapkan kegembiraannya atas semangat kompetitif di dalam skuad. "Bagi saya, bagus bahwa mereka berdua merasa pantas mendapatkan penghargaan ini," ujar pria Spanyol itu. "Sudah pasti, mereka berdua sama-sama menikmati bermain bersama tim, bermain satu sama lain.

"Mereka senang ketika yang satu melakukan hal-hal bagus untuk tim, dan kami memang mengharapkan itu, tetapi sangat senang karena itu terjadi dan sejak awal kami sudah punya kemitraan yang bagus di sana.

"Juga dengan Joao [Pedro] yang terhubung dengan mereka, itu menjadi kekuatan yang kami miliki."



