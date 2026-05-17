Xabi Alonso memberikan petunjuk kuat mengenai penunjukannya sebagai manajer baru Chelsea melalui unggahan di media sosial
Postingan di media sosial memicu antusiasme para penggemar Chelsea
Alonso tampaknya secara tidak sengaja membocorkan rahasia pada Minggu pagi ketika ia mengunggah kabar penting di akun X resminya. Mantan pelatih Bayer Leverkusen dan Real Madrid itu membagikan sebuah postingan yang berbunyi: "Xabi Alonso, di ambang menjadi pelatih Chelsea," dengan menyertakan tautan ke laporan dari media Spanyol Marca yang merinci kepindahannya ke London.
Postingan tersebut — yang kini telah dihapus — muncul di tengah spekulasi kencang bahwa kesepakatan telah tercapai antara The Blues dan pelatih berusia 44 tahun itu. Setelah pemecatan Liam Rosenior pada bulan April, Chelsea telah menjajaki pasar untuk mencari pengganti yang terkenal, dan aktivitas media sosial Alonso hampir memastikan bahwa pencarian itu akhirnya berakhir.
Kesepakatan telah dicapai mengenai kontrak jangka panjang
Pada Sabtu malam beredar laporan yang menyebutkan bahwa Chelsea telah berhasil mendapatkan manajer incaran utama mereka, setelah mencapai kesepakatan penuh terkait kontrak berdurasi empat tahun. Pelatih asal Spanyol itu terlihat berada di London pekan lalu untuk melakukan pembicaraan langsung dengan petinggi The Blues, di mana ia dilaporkan menerima tantangan untuk membalikkan nasib klub setelah musim yang sulit.
Alonso telah menganggur sejak masa kerjanya selama tujuh bulan di Real Madrid berakhir pada Januari. Selama masa jabatannya di Bernabeu, ia memenangkan 24 dari 34 pertandingan yang dipimpinnya, meskipun presiden Florentino Perez akhirnya memilih untuk melakukan pergantian. Terlepas dari kepergiannya yang prematur, reputasinya tetap sangat tinggi di seluruh Eropa berkat pencapaian bersejarahnya di Jerman.
Kesuksesan di Bundesliga dan rekor Madrid
Sebelum berkarier di ibu kota Spanyol, Alonso mencatatkan salah satu musim paling gemilang dalam sejarah sepak bola modern bersama Leverkusen. Ia membawa tim asal Jerman itu meraih gelar Bundesliga tanpa terkalahkan pada musim 2023-24, sekaligus menjuarai DFB-Pokal dan melaju ke final Liga Europa. Rekam jejak inilah yang meyakinkan pemilik Chelsea bahwa ia adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut. Di Real Madrid, statistiknya sama mengesankannya meskipun ia harus hengkang secara mendadak. Ke-24 kemenangan tersebut membantu Los Blancos tetap bersaing dalam perebutan gelar La Liga dan membawa mereka melaju ke babak gugur Liga Champions. Petinggi Chelsea mengandalkan mentalitas pemenang tersebut untuk mengakhiri puasa gelar domestik yang kini telah berlangsung selama delapan musim.
Periode sementara berakhir di Stamford Bridge
Kabar kemungkinan kedatangan Alonso ini muncul setelah musim yang berakhir mengecewakan bagi pelatih sementara Calum McFarlane. Chelsea harus menelan kekalahan 1-0 dari Manchester City dalam final Piala FA pada Sabtu lalu, dengan Antoine Semenyo mencetak gol penentu kemenangan. Usai pertandingan, McFarlane mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit, dengan menyatakan: "Menurut saya ini adalah pertandingan yang seimbang; kedua tim sama-sama memiliki momen-momen di mana mereka menguasai permainan, dan keduanya juga memiliki momentum pada waktu-waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus, saya sangat menghormati Manchester City dan apa yang telah mereka capai selama masa kejayaan mereka, jadi selamat kepada mereka terlebih dahulu."
Menanggapi klaim penalti, McFarlane menambahkan: "Hasil yang mengecewakan tapi pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya itu keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorrel Hato dan [Abdukodir] Khusanov di kotak penalti adalah penalti; Jorrel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang, jika itu terjadi di tempat lain di lapangan, itu adalah pelanggaran. Sangat mirip dengan pertandingan pekan lalu di Liverpool antara Joao Pedro dan [Jeremie] Frimpong; saya mengatakan hal yang sama, saya pikir itu juga penalti, jadi kadang-kadang Anda mendapatkannya, kadang-kadang tidak."