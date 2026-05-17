Xabi Alonso memberikan petunjuk kuat mengenai penunjukannya sebagai manajer baru Chelsea melalui unggahan di media sosial

Kabar kemungkinan kedatangan Alonso ini muncul setelah musim yang berakhir mengecewakan bagi pelatih sementara Calum McFarlane. Chelsea harus menelan kekalahan 1-0 dari Manchester City dalam final Piala FA pada Sabtu lalu, dengan Antoine Semenyo mencetak gol penentu kemenangan. Usai pertandingan, McFarlane mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit, dengan menyatakan: "Menurut saya ini adalah pertandingan yang seimbang; kedua tim sama-sama memiliki momen-momen di mana mereka menguasai permainan, dan keduanya juga memiliki momentum pada waktu-waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus, saya sangat menghormati Manchester City dan apa yang telah mereka capai selama masa kejayaan mereka, jadi selamat kepada mereka terlebih dahulu."

Menanggapi klaim penalti, McFarlane menambahkan: "Hasil yang mengecewakan tapi pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya itu keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorrel Hato dan [Abdukodir] Khusanov di kotak penalti adalah penalti; Jorrel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang, jika itu terjadi di tempat lain di lapangan, itu adalah pelanggaran. Sangat mirip dengan pertandingan pekan lalu di Liverpool antara Joao Pedro dan [Jeremie] Frimpong; saya mengatakan hal yang sama, saya pikir itu juga penalti, jadi kadang-kadang Anda mendapatkannya, kadang-kadang tidak."



