Xabi Alonso memberikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan soal cedera Moises Caicedo setelah kemenangan dramatis Chelsea atas Brighton

Menurut football.london, Xabi Alonso telah memberi penjelasan soal kondisi Moises Caicedo setelah Chelsea mengamankan kemenangan 4-3 yang menghibur atas Brighton pada hari Minggu.

Manajer Chelsea itu menyaksikan timnya melesat unggul tiga gol berkat gol-gol dari Romeo Lavia, Pedro Neto, dan Joao Pedro, sebelum tim tamu melancarkan kebangkitan penuh semangat.

Dengan selisih skor yang menipis dan klub membutuhkan stabilitas, Alonso memasukkan Caicedo ke lini tengah saat laga menyisakan setengah jam. Namun, Caicedo hanya bertahan 13 menit sebelum tim medis terpaksa turun tangan dan membantunya meninggalkan lapangan.