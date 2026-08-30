Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Xabi Alonso memberikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan soal cedera Moises Caicedo setelah kemenangan dramatis Chelsea atas Brighton
Kekacauan di Stamford Bridge
Menurut football.london, Xabi Alonso telah memberi penjelasan soal kondisi Moises Caicedo setelah Chelsea mengamankan kemenangan 4-3 yang menghibur atas Brighton pada hari Minggu.
Manajer Chelsea itu menyaksikan timnya melesat unggul tiga gol berkat gol-gol dari Romeo Lavia, Pedro Neto, dan Joao Pedro, sebelum tim tamu melancarkan kebangkitan penuh semangat.
Dengan selisih skor yang menipis dan klub membutuhkan stabilitas, Alonso memasukkan Caicedo ke lini tengah saat laga menyisakan setengah jam. Namun, Caicedo hanya bertahan 13 menit sebelum tim medis terpaksa turun tangan dan membantunya meninggalkan lapangan.
- AFP
Kemunduran cedera dijelaskan
Valentin Barco langsung dipanggil untuk menggantikan Caicedo, yang langsung menuju terowongan. Penarikan keluar lebih awal itu memicu kekhawatiran akan adanya masalah serius, tetapi Alonso segera mengungkapkan bahwa Caicedo hanya memperparah cedera benturan yang sudah ia alami sebelum pertandingan. Gelandang itu sempat kembali berlatih di Cobham pada Jumat, tetapi pada akhirnya kesulitan menghadapi tuntutan fisik dari laga intens tersebut. Menanggapi situasi itu, Alonso menyatakan: "Itu tidak lebih parah dari sebelumnya. Dia berhati-hati. Kondisinya terasa tidak terlalu baik. Itu bukan sesuatu yang baru."
Cole Palmer menyelamatkan poin-poin itu
Terlepas dari gangguan taktis yang disebabkan oleh pergantian pemain itu, Chelsea mampu melewati fase-fase akhir pertandingan yang sulit. Gol bunuh diri ceroboh dari Pedro membuat Brighton kembali ke dalam pertandingan, sehingga menempatkan tekanan besar pada Emiliano Martinez dalam debutnya di bawah mistar. Tepat ketika tim tamu mengancam akan memaksakan keruntuhan memalukan bagi tuan rumah, Cole Palmer maju mengambil alih keadaan. Palmer menerobos langsung melewati lini tengah dan melepaskan penyelesaian brilian yang melengkung melewati Bart Verbruggen untuk mencetak gol keempat, memastikan sundulan Pascal Gross pada masa injury time hanya menjadi gol hiburan.
- Getty Images Sport
Apa yang bisa diharapkan selanjutnya?
Chelsea tidak punya banyak waktu untuk meratapi rapuhnya lini pertahanan mereka saat bersiap untuk laga Premier League berikutnya. Staf medis akan memeriksa Caicedo dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan ketersediaannya. Sementara itu, Alonso harus memutuskan bagaimana memperketat lini belakangnya sambil menunggu penutupan bursa transfer, dengan Enzo Fernandez masih santer dikaitkan dengan kepindahan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami