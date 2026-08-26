Manchester City sedang bersiap mengajukan langkah untuk mendatangkan Fernandez meski melewatkan tenggat informal yang sebelumnya ditetapkan Chelsea pada awal bursa transfer ini. Fernandez, yang dihargai £120 juta, sepanjang musim panas ini kerap dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge.

Namun, Xabi Alonso berharap Fernandez akan terlibat dalam laga Piala Carabao Chelsea melawan Luton Town pada Kamis, menurut The Independent. Fernandez tampil dari bangku cadangan dalam laga pembuka Premier League mereka melawan Fulham pada Senin. Menegaskan status Fernandez, Alonso mengatakan: "Ya, jadi kami berharap dia akan terlibat. Dia sudah berlatih, dia berlatih dengan sangat baik, dia seorang profesional yang baik dan dia akan terlibat."