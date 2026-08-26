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Xabi Alonso memberi kabar terbaru krusial soal Enzo Fernandez saat Manchester City menyiapkan tawaran besar pada hari terakhir bursa transfer
Rencana Carabao Cup untuk Fernandez
Manchester City sedang bersiap mengajukan langkah untuk mendatangkan Fernandez meski melewatkan tenggat informal yang sebelumnya ditetapkan Chelsea pada awal bursa transfer ini. Fernandez, yang dihargai £120 juta, sepanjang musim panas ini kerap dikaitkan dengan kepindahan dari Stamford Bridge.
Namun, Xabi Alonso berharap Fernandez akan terlibat dalam laga Piala Carabao Chelsea melawan Luton Town pada Kamis, menurut The Independent. Fernandez tampil dari bangku cadangan dalam laga pembuka Premier League mereka melawan Fulham pada Senin. Menegaskan status Fernandez, Alonso mengatakan: "Ya, jadi kami berharap dia akan terlibat. Dia sudah berlatih, dia berlatih dengan sangat baik, dia seorang profesional yang baik dan dia akan terlibat."
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Mempertahankan para pemain terbaik di Chelsea
Fernandez mendapat sambutan hangat dari para pendukung Chelsea saat ia masuk di Craven Cottage, setelah sebelumnya dicemooh dalam laga persahabatan pramusim di Stamford Bridge menyusul peran kontroversialnya dalam kemenangan Argentina atas England di semifinal Piala Dunia.
Saat didesak mengenai apakah ia ingin mempertahankan Fernandez, Alonso mengakui bahwa Chelsea harus menilai situasinya dengan cermat. Alonso berkata: "Kami ingin memiliki tim terbaik yang mungkin. Kami tahu kualitasnya. Dia sudah menunjukkannya dan kami harus menunggu, tetapi kami akan memikirkan besok dan mari kita lihat bagaimana perkembangannya." Manchester City diperkirakan akan mengajukan tawaran lain sebelum tenggat waktu pada 1 September.
Calon pengganti Fernandez di lini tengah
Jika Fernandez pergi, Chelsea bersiap kembali ke Bournemouth untuk Alex Scott. Bournemouth sejauh ini telah menutup segala minat, tetapi ada keyakinan bahwa tawaran di atas £80 juta, dan kemungkinan lebih mendekati £90 juta, bisa membuat mereka mempertimbangkannya kembali. Alonso tidak mau menjawab apakah penjualan Fernandez akan bergantung pada apakah Chelsea bisa mendapatkan pengganti.
Alonso mengatakan: "Ini selalu tentang memahami konteks, situasi, waktu, dan keadaan, jadi tidak ada aturan pasti untuk semuanya. Anda perlu tahu bagaimana semuanya berjalan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda inginkan untuk masa depan, jadi saya tidak punya aturan yang baku. Kami perlu menilai setiap situasi."
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Apa langkah berikutnya untuk Fernandez dan Chelsea?
Fokus langsung Chelsea kini tertuju pada laga Carabao Cup hari Kamis melawan Luton Town, di mana Fernandez sepenuhnya diperkirakan akan tampil. Setelah pertandingan itu, Alonso dan skuadnya akan bersiap untuk laga-laga krusial Premier League. Sementara itu, Manchester City berpacu dengan waktu untuk meresmikan tawaran yang dapat diterima untuk Fernandez sebelum bursa transfer benar-benar ditutup pekan depan.
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