Chelsea tak membuang waktu dalam upaya mereka membangun kembali lini tengah yang berubah signifikan pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas. Setelah melihat Fernandez pindah ke Manchester City dengan biaya pemecah rekor dan gagal dalam upaya terlambat untuk merekrut Lamine Camara dari Monaco, Chelsea kini mengalihkan perhatian mereka ke La Liga.

Menurut Fichajes, klub London barat itu sedang menyiapkan tawaran besar senilai €100 juta (£85,6 juta) untuk menggoda Pablo Barrios dari Atletico Madrid agar pindah ke Stamford Bridge pada awal tahun depan. Alonso disebut sebagai pengagum berat pemain 23 tahun itu, karena percaya ia memiliki perpaduan unik antara kualitas teknik dan kecerdasan taktis yang dibutuhkan untuk bersinar di Premier League.



