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Xabi Alonso identifikasi pengganti Enzo Fernandez yang 'sempurna' saat Chelsea merencanakan langkah mengejutkan senilai €100 juta pada Januari untuk bintang Atletico Madrid
Alonso membidik bintang La Liga untuk mengisi kekosongan Fernandez
Chelsea tak membuang waktu dalam upaya mereka membangun kembali lini tengah yang berubah signifikan pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas. Setelah melihat Fernandez pindah ke Manchester City dengan biaya pemecah rekor dan gagal dalam upaya terlambat untuk merekrut Lamine Camara dari Monaco, Chelsea kini mengalihkan perhatian mereka ke La Liga.
Menurut Fichajes, klub London barat itu sedang menyiapkan tawaran besar senilai €100 juta (£85,6 juta) untuk menggoda Pablo Barrios dari Atletico Madrid agar pindah ke Stamford Bridge pada awal tahun depan. Alonso disebut sebagai pengagum berat pemain 23 tahun itu, karena percaya ia memiliki perpaduan unik antara kualitas teknik dan kecerdasan taktis yang dibutuhkan untuk bersinar di Premier League.
- Getty Images Sport
Atletico Madrid siap berjuang demi bintang mereka
Meski kekuatan finansial Chelsea sudah terdokumentasi dengan baik, mengamankan Barrios akan jauh dari kata mudah. Gelandang itu dianggap sebagai pilar utama dalam susunan lini tengah Diego Simeone di Metropolitano, dan klub Spanyol tersebut tidak berniat mempermudah kepergiannya.
Stabilitas finansial yang baru ini sebagian besar terjadi berkat kedatangan Apollo Sports Capital sebagai pemegang saham mayoritas klub. Barrios saat ini memiliki klausul rilis fantastis sebesar €500 juta, yang melindungi masa depannya untuk jangka panjang di ibu kota Spanyol.
Aktivitas Chelsea pada musim panas yang memecahkan rekor
Perburuan terhadap Barrios menyusul musim panas dengan aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Stamford Bridge, saat klub berfungsi layaknya pintu putar bagi talenta. Chelsea memprioritaskan perekrutan pemain yang secara khusus sesuai dengan filosofi taktik Alonso, sehingga total pengeluaran untuk rekrutan baru mencapai sedikit di atas £345 juta. Perekrutan ini menutup celah penting di sektor pertahanan maupun serangan seiring klub berupaya bersaing di semua ajang musim ini.
Namun, Chelsea juga sama agresifnya dalam merampingkan skuad mereka, dengan melepas beberapa pemain surplus untuk menyeimbangkan pembukuan. Klub menghasilkan hampir £390 juta dari penjualan, menutup bursa transfer dengan posisi finansial yang sangat menguntungkan. Manuver cerdas ini membuat Chelsea mengakhiri periode tersebut sebagai klub yang menghasilkan pendapatan terbesar di seluruh pasar Eropa, memberi mereka daya dorong yang diperlukan untuk meluncurkan tawaran besar pada Januari untuk Barrios.
- Getty Images Sport
Kecocokan taktis di bawah Alonso
Bagi Alonso, perekrutan pemain seperti Barrios bukan sekadar untuk menggantikan kontribusi Fernandez, tetapi juga untuk menyempurnakan identitas tim. Kemampuan pemain Spanyol itu dalam mengalirkan permainan dengan cepat serta ketenangannya di bawah tekanan menjadikannya kandidat ideal untuk skema Alonso.
Terlepas dari perlawanan yang diperkirakan akan datang dari Atletico Madrid, Chelsea tampak sepenuhnya berkomitmen dalam perburuan ini. Hierarki klub sangat menyadari bahwa untuk mengamankan talenta dengan kaliber seperti ini dibutuhkan investasi besar, tetapi mereka memandang Barrios sebagai kepingan terakhir dalam teka-teki lini tengah mereka. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, Chelsea diperkirakan akan menguji keteguhan Atletico dengan paket pembuka senilai €100 juta saat mereka berupaya memberikan Alonso rekrutan impiannya.
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