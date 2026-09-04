Chelsea akan membuat keputusan terlambat terkait Caicedo pada Sabtu ini, hanya 24 jam sebelum mereka memulai laga melawan juara bertahan Premier League. Gelandang 24 tahun itu menjalani awal yang membuat frustrasi di musim baru, setelah sudah absen dalam kemenangan pembuka atas Fulham dan kemenangan Carabao Cup pada pertengahan pekan atas Luton Town.

Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68 dalam kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Brighton & Hove Albion pada Minggu, Caicedo hanya bertahan 14 menit sebelum terjatuh di lapangan. Meski ia memerlukan penanganan medis di lapangan dan pada akhirnya bisa berjalan keluar tanpa bantuan, sifat masalah yang terus berulang itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di Cobham.