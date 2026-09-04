AFP
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Xabi Alonso cemas menanti kondisi kebugaran Moises Caicedo jelang derbi melawan Arsenal setelah kemunduran terbaru sang gelandang
Kekhawatiran cedera untuk bintang Ekuador itu
Chelsea akan membuat keputusan terlambat terkait Caicedo pada Sabtu ini, hanya 24 jam sebelum mereka memulai laga melawan juara bertahan Premier League. Gelandang 24 tahun itu menjalani awal yang membuat frustrasi di musim baru, setelah sudah absen dalam kemenangan pembuka atas Fulham dan kemenangan Carabao Cup pada pertengahan pekan atas Luton Town.
Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68 dalam kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Brighton & Hove Albion pada Minggu, Caicedo hanya bertahan 14 menit sebelum terjatuh di lapangan. Meski ia memerlukan penanganan medis di lapangan dan pada akhirnya bisa berjalan keluar tanpa bantuan, sifat masalah yang terus berulang itu telah menimbulkan kekhawatiran besar di Cobham.
- Getty Images Sport
Alonso memberikan kabar terbaru soal kebugaran
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Alonso berhati-hati saat ditanya soal ketersediaan seorang pemain yang terbukti krusial bagi Chelsea musim lalu meski mereka finis di peringkat ke-10. Pemain internasional Ekuador berusia 24 tahun itu, yang menjadi wakil kapten di belakang Reece James dan telah mencatatkan 149 penampilan untuk klub sejak bergabung dari Brighton pada Agustus 2023, tetap menjadi elemen penting dalam tulang punggung Chelsea jelang derby mendatang.
"Kami akan mengecek besok, besok adalah keputusan terakhir untuk skuad pada Minggu," kata Alonso kepada wartawan saat didesak mengenai situasinya. Mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid itu meminta para suporter dan media untuk tetap bersabar selagi penilaian medis terus dilakukan, seraya menambahkan: "Kami tidak perlu khawatir, kami perlu mengecek besok dan mengambil keputusan final."
Menavigasi transisi lini tengah
Lini tengah Chelsea mengalami transformasi signifikan pada musim panas ini setelah kepergian Enzo Fernandez ke Manchester City. Klub bergerak aktif di bursa transfer untuk memastikan Alonso memiliki opsi yang memadai, dengan mendatangkan Valentin Barco dan pemimpin veteran Jordan Henderson.
Sang manajer meyakini skuadnya memiliki fleksibilitas taktik yang cukup untuk menghadapi tuntutan Premier League bahkan jika Caicedo harus menepi. Ia menyoroti perpaduan pemain muda dan pengalaman yang kini ada di ruang ganti, yang menurutnya akan krusial untuk melewati rangkaian pertandingan sulit. "[Kami punya] kualitas yang berbeda-beda, kepribadian yang berbeda-beda," jelas Alonso saat membahas opsi taktiknya. "Valentin masih muda, tetapi dia datang dengan energi besar. Kami punya Hendo, dia memiliki ketenangan, mentalitas, dia tahu apa yang terjadi dalam pertandingan. Dia semakin dekat, semakin dekat untuk mendapatkan menit bermain."
- AFP
Fleksibilitas taktis dan kedalaman skuad
Jika Caicedo gagal melewati tes kebugarannya pada Sabtu, Alonso siap mencari solusi alternatif saat kedua rival London itu mempertaruhkan start sempurna mereka. Arsenal dan Chelsea sama-sama memasuki derby ini dengan raihan poin maksimal dari dua laga pembuka Premier League, dengan Arsenal meraih kemenangan atas Coventry City dan Aston Villa, sementara Chelsea menang tipis atas Fulham dan Brighton.
Alonso tetap yakin rencana taktisnya bisa dijalankan oleh berbagai anggota skuad, terlepas dari siapa pun yang tersedia pada Minggu sore. "Kami juga punya Rom (Romeo Lavia), Reece (James), Malo (Gusto), dia bisa bermain [di lini tengah]," tambah Alonso.
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