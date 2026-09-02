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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Xabi Alonso bilang TIDAK! Bos Chelsea memblokir kepindahan pinjaman bintang £21 juta pada hari terakhir bursa transfer karena ia merencanakan peran di tim utama untuk Emmanuel Emegha

Chelsea
X. Alonso
Transfers
E. Emegha
Premier League

Xabi Alonso mengambil sikap tegas terkait masa depan Emanuel Emegha dengan memblokir potensi kepindahan pinjaman bagi striker Chelsea itu pada fase akhir bursa transfer musim panas. Meski mendapat minat besar dari berbagai klub di seluruh Eropa, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa penyerang muda tersebut tetap menjadi bagian penting dalam rencananya untuk musim 2026-27.

  • Alonso menutup pintu untuk kepergian Emegha

    Dalam langkah yang menunjukkan niat jelas terkait rotasi lini serangnya musim ini, pelatih kepala Chelsea turun tangan untuk mencegah Emegha meninggalkan Stamford Bridge. Menurut Voetbal International, penyerang berusia 23 tahun itu, yang bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £21 juta pada musim panas lalu, menjadi subjek spekulasi intens saat tenggat waktu transfer mendekat, dengan sejumlah klub di seluruh benua memantau ketersediaannya untuk kepindahan sementara.

    Namun, Alonso menilai kepergian apa pun bagi pemain internasional Belanda itu sebagai "di luar pertanyaan" saat ia ingin memperkuat opsinya di sepertiga akhir lapangan setelah musim panas yang penuh gejolak signifikan di departemen penyerang skuad.

    Keputusan untuk mempertahankan Emegha di London Barat datang pada saat Chelsea secara agresif membentuk ulang lini depannya. Klub melakukan perombakan besar di lini depan pada bursa saat ini, dengan menyetujui penjualan besar Liam Delap dan Nicolas Jackson. Keduanya masing-masing bergabung dengan Nottingham Forest dan Aston Villa dalam kesepakatan dengan total gabungan £115 juta, membuat Alonso memiliki kelompok opsi serangan yang lebih ramping dan lebih terasah.

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  • Emanuel-EmeghaGetty Images

    Masalah cedera dan janji pramusim

    Perjalanan Emegha di Chelsea jauh dari kata mulus, terutama karena serangkaian masalah kebugaran yang membuat frustrasi dan menghambat kemampuannya untuk menemukan ritme yang konsisten.

    Pada pramusim baru-baru ini, pemain Belanda itu menunjukkan kilasan talenta yang mendorong Chelsea menginvestasikan £21 juta untuk merekrutnya, dengan mencetak gol dalam laga uji coba melawan Crawley Town dan Bromley. Sayangnya, cedera hamstring datang pada saat yang paling tidak tepat, membuatnya absen dari tur pramusim klub yang bergengsi ke Australia dan Asia.

    Terlepas dari absennya dia pada awal-awal itu, ada tanda-tanda positif terkait pemulihan dan posisinya di dalam tim. Ia cukup bugar untuk masuk ke bangku cadangan saat Chelsea baru-baru ini menang atas Luton Town di Carabao Cup, laga di mana Welbeck membuktikan nilainya dengan penyelesaian klinis.

  • Jalan panjang menuju kebugaran penuh

    Staf medis di Cobham telah bekerja sama erat dengan Emegha untuk mengatasi masalah otot yang mengganggu kampanye sebelumnya. Musim lalu terasa sangat sulit bagi sang penyerang; ia absen dalam total sembilan pertandingan akibat masalah hamstring yang terus berulang sebelum robekan otot yang lebih serius membuatnya menepi selama empat bulan penuh antara Desember dan April. Secara keseluruhan, ia tidak tersedia untuk 20 pertandingan dalam periode tersebut. Nasibnya juga tidak membaik setelah kembali, karena cedera dead leg memaksanya absen pada empat pertandingan terakhir musim ini.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    Alonso bertaruh pada Emegha

    Dengan memblokir kepindahan pinjaman ke klub-klub di Italia dan Turki, Alonso pada dasarnya bertaruh pada pemulihan dan perkembangan Emegha di bawah pengawasannya langsung. Voetbal International melaporkan bahwa sikap sang manajer menjadi indikasi langsung atas peran yang akan dimainkan Emegha dalam beberapa bulan ke depan.

    Dengan Chelsea bersaing di banyak ajang, termasuk piala domestik dan kompetisi Eropa, kebutuhan akan skuad yang dalam menjadi sangat penting. Penolakan Alonso untuk menyetujui kepindahan itu menunjukkan bahwa ia memperkirakan mantan pemain Strasbourg tersebut akan siap mendapatkan peluang di tim utama lebih cepat daripada nanti, memberi dimensi taktis yang berbeda bagi lini serang yang dipimpin Joao Pedro yang telah mengawali musim.

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