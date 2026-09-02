Dalam langkah yang menunjukkan niat jelas terkait rotasi lini serangnya musim ini, pelatih kepala Chelsea turun tangan untuk mencegah Emegha meninggalkan Stamford Bridge. Menurut Voetbal International, penyerang berusia 23 tahun itu, yang bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £21 juta pada musim panas lalu, menjadi subjek spekulasi intens saat tenggat waktu transfer mendekat, dengan sejumlah klub di seluruh benua memantau ketersediaannya untuk kepindahan sementara.

Namun, Alonso menilai kepergian apa pun bagi pemain internasional Belanda itu sebagai "di luar pertanyaan" saat ia ingin memperkuat opsinya di sepertiga akhir lapangan setelah musim panas yang penuh gejolak signifikan di departemen penyerang skuad.

Keputusan untuk mempertahankan Emegha di London Barat datang pada saat Chelsea secara agresif membentuk ulang lini depannya. Klub melakukan perombakan besar di lini depan pada bursa saat ini, dengan menyetujui penjualan besar Liam Delap dan Nicolas Jackson. Keduanya masing-masing bergabung dengan Nottingham Forest dan Aston Villa dalam kesepakatan dengan total gabungan £115 juta, membuat Alonso memiliki kelompok opsi serangan yang lebih ramping dan lebih terasah.