Xabi Alonso adalah kartu as BlueCo! Pihak yang diuntungkan dan dirugikan saat Chelsea AKHIRNYA menunjuk manajer baru

Alonso akan mulai bertugas pada 1 Juli dengan kontrak berdurasi empat tahun, dan yang terpenting, jabatan resminya adalah 'manajer' alih-alih 'pelatih kepala'. Hal ini berarti ia akan diberi wewenang yang jauh lebih besar daripada deretan pelatih kepala yang dipecat sebelumnya, termasuk dalam keputusan perekrutan dan pelepasan pemain saat jendela transfer dibuka, seiring klub asal London Barat ini beralih dari strategi yang berfokus pada pemain muda yang belum membuahkan hasil konsisten.

Pemenang Bundesliga ini merupakan penunjukan yang sangat menggembirakan bagi tim yang tampak benar-benar kehilangan arah beberapa hari yang lalu, karena kekalahan di final Piala FA dari Manchester City mengonfirmasi musim yang sangat mengecewakan yang berpotensi berakhir di peringkat tengah klasemen Liga Premier. Kini, tiba-tiba, ada dorongan baru dan semangat yang sangat dibutuhkan saat klub menatap kerja keras yang akan dimulai secara serius dalam beberapa bulan ke depan.

Beberapa pihak yang terkait dengan klub tampaknya akan mendapat manfaat besar dari kedatangan Alonso, tetapi akan ada juga dampak negatifnya. GOAL menguraikan siapa saja pemenang dan pecundang dari penunjukan manajer yang sangat penting bagi Chelsea ini...