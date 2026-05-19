Krishan Davis

Xabi Alonso adalah kartu as BlueCo! Pihak yang diuntungkan dan dirugikan saat Chelsea AKHIRNYA menunjuk manajer baru

Winners & losers
Mungkinkah ini saatnya nasib Chelsea akhirnya berubah di bawah kepemimpinan BlueCo yang sedang dilanda masalah? Klub ini telah berhasil melakukan langkah yang tampak revolusioner dengan mendatangkan Xabi Alonso ke Stamford Bridge, meskipun mereka masih terus mengalami kesulitan; entah bagaimana, mereka berhasil meyakinkan mantan manajer Real Madrid yang dihormati itu—yang kini berusia 44 tahun—untuk memimpin tim menjelang musim panas yang kini tampaknya akan menjadi tonggak sejarah.

Alonso akan mulai bertugas pada 1 Juli dengan kontrak berdurasi empat tahun, dan yang terpenting, jabatan resminya adalah 'manajer' alih-alih 'pelatih kepala'. Hal ini berarti ia akan diberi wewenang yang jauh lebih besar daripada deretan pelatih kepala yang dipecat sebelumnya, termasuk dalam keputusan perekrutan dan pelepasan pemain saat jendela transfer dibuka, seiring klub asal London Barat ini beralih dari strategi yang berfokus pada pemain muda yang belum membuahkan hasil konsisten.

Pemenang Bundesliga ini merupakan penunjukan yang sangat menggembirakan bagi tim yang tampak benar-benar kehilangan arah beberapa hari yang lalu, karena kekalahan di final Piala FA dari Manchester City mengonfirmasi musim yang sangat mengecewakan yang berpotensi berakhir di peringkat tengah klasemen Liga Premier. Kini, tiba-tiba, ada dorongan baru dan semangat yang sangat dibutuhkan saat klub menatap kerja keras yang akan dimulai secara serius dalam beberapa bulan ke depan.

Beberapa pihak yang terkait dengan klub tampaknya akan mendapat manfaat besar dari kedatangan Alonso, tetapi akan ada juga dampak negatifnya. GOAL menguraikan siapa saja pemenang dan pecundang dari penunjukan manajer yang sangat penting bagi Chelsea ini...

    PEMENANG: BlueCo

    Bagaimana sih BlueCo bisa berhasil melakukan ini?! Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang setelah pemilik Chelsea berhasil mendatangkan salah satu pelatih muda paling dihormati saat ini, meskipun klub tersebut hampir pasti gagal lolos ke Liga Champions karena The Blues tampaknya akan finis di papan tengah pada akhir musim yang sangat mengecewakan ini.

    Penunjukan ini juga terjadi meskipun kegagalan mereka sebagai kelompok pemilik hingga saat ini, dengan strategi transfer yang aneh selama beberapa tahun terakhir dan pergantian manajer yang tidak bijaksana - Alonso adalah penunjukan permanen kelima mereka dalam empat tahun - entah bagaimana masih belum cukup untuk menghalangi seseorang sekelas sang pelatih asal Spanyol, meskipun hal itu mungkin lebih merupakan bukti prestise klub, daripada daya tarik mereka sebagai bos.

    Namun demikian, ini adalah kemenangan besar bagi Behdad Eghbali, Todd Boehly, dan rekan-rekan mereka di saat popularitas mereka sedang berada di titik terendah di mata para penggemar. Bukan kebetulan bahwa pengangkatan ini diumumkan setelah kekalahan di final Piala FA, di mana sebelumnya ratusan pendukung yang kecewa melakukan protes terhadap para pemilik klub di Wembley Way.

    PEMENANG: Liverpool

    Keuntungan bagi Chelsea bisa jadi justru menjadi kerugian bagi Liverpool. Pemilik klub, Fenway Sports Group (FSG), tetap teguh mendukung Arne Slot sepanjang perjuangan mempertahankan gelar yang penuh liku-liku, yang berpotensi membuat mereka gagal lolos ke Liga Champions, meskipun legenda klub Alonso sebenarnya sudah tersedia sejak pertengahan Januari setelah dipecat oleh Real Madrid. Perombakan skuad musim panas lalu, penurunan performa Mohamed Salah, cedera, dan kematian tragis Diogo Jota semuanya dilaporkan sebagai faktor-faktor yang meringankan.

    Namun, meski Slot memiliki modal kepercayaan setelah membawa Liverpool meraih gelar Premier League pada musim debutnya 2024-25, situasi kini berubah dan para pendukung mulai kehilangan kesabaran dengan cepat. Memang, banyak pendukung yang mengharapkan pelatih asal Belanda itu digantikan oleh mantan gelandang andalan mereka menjelang musim depan, tetapi sekitar 35 jam setelah tim asuhan Slot mencapai titik terendah baru dalam kekalahan telak 4-2 dari Aston Villa pada hari Jumat, Chelsea langsung bergerak dan secara mengejutkan menunjuk Alonso dengan kontrak empat tahun - sehingga menghilangkan manajer impian mereka dari daftar.

    PEMENANG: Enzo Fernandez

    Apakah penunjukan ini dapat memengaruhi keputusan Enzo Fernández terkait masa depannya? Pemain asal Argentina itu telah dengan jelas menyatakan bahwa ia berencana menimbang-nimbang pilihannya pada musim panas nanti, terutama jika Chelsea gagal lolos ke Liga Champions. Setelah menimbulkan keraguan mengenai kelangsungan kariernya di Stamford Bridge, ia secara terang-terangan mengisyaratkan kepindahan ke Real Madrid dalam sebuah wawancara YouTube yang kini menjadi viral selama jeda internasional bulan Maret. Namun, kedatangan Alonso bisa mengubah segalanya.

    Inilah jenis ambisi yang mungkin telah ditunggu-tunggu oleh pemain berusia 25 tahun itu, mengingat bukan tidak mungkin ia akan tetap bertahan. Menurut agennya, Javier Pastore, telah ada pembicaraan mengenai kontrak baru, meskipun pembicaraan tersebut ditunda hingga Piala Dunia berakhir setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan pada awal musim ini. Anda bisa membayangkan Enzo akan menyambut baik kesempatan untuk bekerja di bawah manajer yang merupakan salah satu gelandang tengah terbaik di generasinya, yang telah memenangkan segalanya, dan juga berbahasa Spanyol.

    Dia bisa menjadi kandidat ideal untuk peran Granit Xhaka jika Alonso meniru taktiknya di Bayer Leverkusen, bertindak sebagai playmaker yang berposisi lebih ke belakang yang menghubungkan lini tengah dan lini serang dengan memberikan umpan kepada gelandang serang.

    PEMENANG: Reece James

    Namun, salah satu pemain yang mungkin tidak cocok dengan skema taktis Alonso adalah kapten klub, Reece James. Jika pelatih asal Spanyol itu kembali ke formasi 3-4-2-1 yang fleksibel—yang pernah membawanya meraih banyak kesuksesan di Leverkusen—maka hal itu akan mengharuskan penggunaan wing-back; namun, masih ada keraguan apakah pemain berusia 26 tahun itu masih mampu menghadapi tuntutan fisik tersebut.

    James pernah menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisi wing-back sebagai ancaman serangan yang agresif di sayap kanan, namun seringkali tubuhnya (terutama otot paha belakangnya) mengecewakannya. Meskipun tampaknya ia telah mengatasi sebagian besar masalah kebugarannya, pemain internasional Inggris ini harus beradaptasi menjadi bek kanan yang lebih berorientasi pertahanan sekaligus berperan sebagai gelandang. Kini dengan daya ledak yang jauh berkurang, masih harus dilihat apakah James mampu kembali ke gaya bermainnya yang sering naik-turun di sayap, yang mungkin lebih cocok untuk Malo Gusto atau pemain baru yang akan segera bergabung, Geovany Quenda.

    PEMENANG: Para penggemar

    Para pendukung Chelsea mungkin masih sulit percaya bahwa klub tersebut berhasil melakukan langkah besar seperti ini, mengingat situasi yang sedang dihadapi saat ini.

    Ketidakpuasan di kalangan pendukung telah memanas sejak beberapa waktu lalu dan sering kali mengancam akan meledak menjadi pemberontakan besar-besaran, dengan kemarahan mereka yang dapat dimengerti diarahkan kepada pemilik klub yang sedang terpuruk. Telah terjadi protes sporadis terhadap BlueCo dan ratusan penggemar berkumpul lagi di Wembley Way menjelang kick-off pada hari Sabtu, membawa spanduk bertuliskan "BlueCo OUT! Kami ingin Chelsea kami kembali".

    Penunjukan seseorang sekelas Alonso langsung meredakan banyak suara-suara yang tidak puas. Pria berusia 44 tahun ini berpotensi membawa perubahan besar, karena ia berupaya menumbuhkan budaya kebersamaan dan membantu skuad yang dipenuhi talenta untuk mewujudkan potensi besarnya dengan kecerdasan taktisnya.

    Hal ini juga akan dianggap sebagai hal yang sangat positif bahwa jabatannya adalah 'manajer' bukan 'pelatih kepala' - dilaporkan sebagai keputusan klub; hal ini menunjukkan bahwa ia akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada deretan pelatih yang mendahuluinya. Pihak manajemen kini harus menepati janji untuk mendukung sang taktik dengan rekrutan berkualitas yang siap pakai di bursa transfer. Ia telah menunjukkan apa yang bisa dilakukannya dengan alat yang tepat saat bersama Leverkusen, mendatangkan Xhaka dan lainnya pada musim panas 2023 sebelum secara mengejutkan menggulingkan Bayern Munich, juara Bundesliga berulang kali, untuk meraih gelar pertama sepanjang sejarah Werkself.

    Semua ini berarti bahwa, meskipun musim ini kembali sangat mengecewakan, para penggemar Chelsea akan berada dalam suasana hati yang optimis saat musim ini berakhir menjelang musim panas yang menjanjikan perubahan besar.

    PEMENANG: Para pemain sayap

    Para pemain sayap Chelsea pasti sangat berharap agar Alonso tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sering ia terapkan di Madrid, tetapi jika ia kembali ke formasi 3-4-2-1 yang telah membawa begitu banyak kesuksesan, maka ada sejumlah pemain sayap yang masa depannya di klub ini mungkin sudah terhitung.

    Estevao tentu bukan salah satunya, dan remaja ini menganggap dirinya sama mahirnya sebagai gelandang serang (No.10), sehingga tidak akan kesulitan bermain sebagai salah satu dari dua gelandang serang, kemungkinan besar bersama Cole Palmer di belakang Joao Pedro — sebuah prospek yang sangat menarik. Quenda juga akan menyelesaikan transfer yang telah disepakati sebelumnya dari Sporting CP dan mampu bermain sebagai bek sayap kanan atau kiri.

    Namun, pemain seperti Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens - yang keduanya tampil mengecewakan sejak didatangkan dengan total biaya £92 juta ($123 juta) musim panas lalu - akan cemas menanti keputusan terkait keterlibatan mereka, sementara keserbagunaan Pedro Neto berarti ia mampu menjadi pemain cadangan, tetapi mungkin tidak lebih dari itu.