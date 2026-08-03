Wrexham sepakat dengan kesepakatan £3 juta untuk merekrut kapten Preston Ben Whiteman saat Ryan Reynolds dan Rob McElhenney kembali menunjukkan kekuatan finansial

Wrexham bergerak untuk secara signifikan memperkuat opsi lini tengah mereka menjelang musim baru dengan menyepakati biaya £3 juta untuk kapten Preston North End, Whiteman, menurut talkSPORT.

Pemain berusia 30 tahun itu siap mengakhiri kebersamaan selama lima setengah tahun dengan Preston North End dan pindah ke Wales Utara dalam kesepakatan yang menegaskan ambisi berkelanjutan dari pemilik bersama Reynolds dan McElhenney.

Whiteman telah menjadi sosok utama di Deepdale, memimpin tim dalam dua musim terakhir, tetapi kini bersiap memimpin laju Wrexham saat mereka berupaya membangun dari finis di peringkat ketujuh divisi kedua musim lalu.

Transfer ini menjadi pernyataan niat besar dari tim Wales itu, yang nyaris gagal mencapai play-off pada musim lalu. Dengan mengamankan salah satu pemain paling konsisten di divisi ini, Phil Parkinson menjawab kebutuhan akan kepemimpinan dan kualitas teknis di lini tengah.







