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Wrexham sepakat dengan kesepakatan £3 juta untuk merekrut kapten Preston Ben Whiteman saat Ryan Reynolds dan Rob McElhenney kembali menunjukkan kekuatan finansial
Red Dragons amankan kudeta besar di Championship
Wrexham bergerak untuk secara signifikan memperkuat opsi lini tengah mereka menjelang musim baru dengan menyepakati biaya £3 juta untuk kapten Preston North End, Whiteman, menurut talkSPORT.
Pemain berusia 30 tahun itu siap mengakhiri kebersamaan selama lima setengah tahun dengan Preston North End dan pindah ke Wales Utara dalam kesepakatan yang menegaskan ambisi berkelanjutan dari pemilik bersama Reynolds dan McElhenney.
Whiteman telah menjadi sosok utama di Deepdale, memimpin tim dalam dua musim terakhir, tetapi kini bersiap memimpin laju Wrexham saat mereka berupaya membangun dari finis di peringkat ketujuh divisi kedua musim lalu.
Transfer ini menjadi pernyataan niat besar dari tim Wales itu, yang nyaris gagal mencapai play-off pada musim lalu. Dengan mengamankan salah satu pemain paling konsisten di divisi ini, Phil Parkinson menjawab kebutuhan akan kepemimpinan dan kualitas teknis di lini tengah.
- Getty Images Sport
Heckingbottom murka atas perilaku Whiteman
Meski transfer ini menjadi kemenangan bagi Wrexham, kepindahan tersebut meninggalkan rasa pahit di Preston North End. Manajer Paul Heckingbottom secara terbuka menyuarakan kekecewaannya terkait cara transfer itu diatur, dengan menuduh Whiteman "melewati batas" dalam usahanya memaksakan kepergian dari Lancashire.
"Ben mengatakan kepada saya, mengatakan kepada Peter (Ridsdale, CEO) bahwa dia sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub," kata Heckingbottom kepada BBC Radio Lancashire setelah laga uji coba pramusim melawan Stockport pada akhir pekan. "Dia sedang berusaha memaksakan kepindahan, yang menjadi masalah bagi saya, bagi para pemain. Kami terus berdiskusi secara rutin dalam beberapa hari terakhir, dan Ben tahu ada batas yang tidak ingin saya biarkan dia lewati. Sayangnya dia sudah melakukannya, dan itu tidak bisa diterima. Prioritas saya sekarang adalah para pemain yang ada di sini dan para pemain yang ingin bermain untuk kami, serta mewakili klub."
Parkinson mengincar tambahan amunisi untuk skuad
Parkinson telah menegaskan bahwa meski Wrexham finis impresif di peringkat ketujuh musim lalu, skuadnya membutuhkan perombakan lebih lanjut untuk tetap kompetitif. Sang manajer waspada untuk tidak berdiam diri di divisi yang semakin sulit dijalani.
Whiteman bergabung dengan bek kanan Danny Imray, yang datang dari Crystal Palace pada awal musim panas ini, saat klub terus menyeimbangkan pemain muda dengan para profesional berpengalaman.
"Saya pikir tahun lalu kami memasukkan 14 pemain," kata Parkinson kepada talkSPORT. "Anda mendatangkan pemain di tahap-tahap berbeda pada pramusim. Beberapa kesepakatan memakan waktu lebih lama daripada yang lain, ada orang-orang yang pindah ke area ini dan kami butuh waktu untuk menemukan pijakan di divisi ini dan juga, saya punya pemain yang beradaptasi dengan itu. Tetapi saya merasa kami punya skuad yang lebih baik, lebih kuat pada pramusim ini dan sejauh ini menyenangkan bisa bekerja dengan grup ini, yang kami bentuk musim lalu. Namun, saya tidak merasa kami sudah sampai di titik yang kami inginkan dalam hal skuad."
- Getty Images Sport
Bintang Hollywood memimpikan Premier League
Perekrutan Whiteman bertepatan dengan ekspansi merek global Wrexham, termasuk tur pramusim bergengsi di Amerika Serikat. Reynolds menggambarkan laju klub itu sebagai momen "pukul saya" saat mereka bersiap menghadapi raksasa Premier League Liverpool di Yankee Stadium. Rasa tak percaya dari para pemilik ini mencerminkan perkembangan pesat di atas lapangan, ketika klub tersebut kini bukan lagi sekadar sesuatu yang mengundang rasa penasaran, melainkan penantang serius untuk sepakbola kasta tertinggi.
Strategi rekrutmen agresif ini menyoroti perbedaan antara Wrexham dan para rival mereka di Championship. Ketika banyak klub di divisi ini sedang mengencangkan ikat pinggang, Wrexham memanfaatkan kesuksesan komersial dan visibilitas global mereka untuk menarik talenta level atas. Kedatangan Whiteman bukan hanya soal kemampuannya saat menguasai bola; ini juga tentang membawa mentalitas pemenang dan pengalaman menjalani kerasnya musim Championship yang terdiri dari 46 pertandingan.
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