Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Wrexham semakin dekat dengan perekrutan Issa Kabore dari Man City senilai £2 juta saat Phil Parkinson menambah rekrutan keempat pada musim panas ini
Wrexham mengamankan sosok yang sudah dikenal dalam kesepakatan senilai £2 juta
Wrexham mengamankan sosok yang sudah familier dalam kesepakatan senilai £2 juta
Phil Parkinson bersiap menyambut kembali wajah yang sudah familiar di Racecourse Ground setelah Wrexham mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer permanen Kabore, menurut talkSPORT.
Pemain internasional Burkina Faso berusia 25 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub Wales tersebut, di mana ia dengan cepat menjadikan dirinya sebagai komponen vital dalam lini pertahanan. Selama masa peminjamannya, Kabore mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi dan menunjukkan kreativitasnya dari sisi sayap dengan membukukan delapan assist, termasuk tiga dalam dua pertandingan liga pertamanya.
- Getty
Investasi besar untuk Wrexham
Kesepakatan ini merupakan investasi signifikan bagi Wrexham seiring mereka melanjutkan pendakian di piramida sepakbola Inggris di bawah kepemilikan Ryan Reynolds dan Rob McElhenney.
Kabore telah terdaftar sebagai pemain Manchester City selama lebih dari enam tahun, awalnya bergabung dengan raksasa Premier League itu dari klub Belgia KV Mechelen pada Juli 2020.
Namun, meski memiliki keterkaitan panjang dengan Stadion Etihad, ia tidak pernah tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Manchester City, melainkan menjalani tujuh masa peminjaman berbeda untuk menambah pengalaman di seluruh Eropa sebelum menemukan tempat berlabuh di Wales Utara.
Parkinson melanjutkan perekrutan agresif pada musim panas ini
Setelah formalitas transfer Kabore rampung, ia akan menjadi rekrutan baru keempat dalam musim panas yang sarat pengeluaran bagi tim lulusan League One tersebut. Perekrutan itu dimulai dengan kedatangan Danny Imray dari Crystal Palace, yang sudah memberi dampak lewat gol penyeimbang melawan Watford. Klub kemudian merekrut kapten Preston North End, Ben Whiteman, sebuah transfer yang memicu gesekan signifikan di Deepdale.
Menambah penguatan di lini pertahanan, Wrexham juga mengamankan jasa kiper bertalenta tinggi Anthony Patterson direkrut dari Sunderland dengan biaya di kisaran £8 juta. Kedatangan Kabore seharga £2 juta semakin menegaskan kekuatan finansial yang siap ditunjukkan Wrexham saat mereka berupaya membangun skuad yang mampu bersaing di papan atas klasemen Championship.
- Getty Images Sport
Ujian besar menanti di Racecourse Ground
Kedatangan Kabore terjadi pada momen krusial bagi klub saat mereka bersiap menghadapi laga bergengsi kontra Birmingham City pada Jumat malam. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 20.00 itu akan menjadi tolok ukur bagi perkembangan Wrexham melawan tim lain yang juga memiliki ambisi besar.
Di luar daftar pertandingan terdekat, jajaran petinggi Wrexham terus dikaitkan dengan langkah yang bahkan lebih berani sebelum bursa transfer ditutup. Ada laporan bahwa klub itu masih bisa kembali memecahkan rekor transfer mereka untuk mengamankan talenta papan atas, memastikan sorotan global tetap tertuju kuat pada Racecourse Ground.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami