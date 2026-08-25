Phil Parkinson bersiap menyambut kembali wajah yang sudah familiar di Racecourse Ground setelah Wrexham mencapai kesepakatan dengan Manchester City untuk transfer permanen Kabore, menurut talkSPORT.

Pemain internasional Burkina Faso berusia 25 tahun itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub Wales tersebut, di mana ia dengan cepat menjadikan dirinya sebagai komponen vital dalam lini pertahanan. Selama masa peminjamannya, Kabore mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi dan menunjukkan kreativitasnya dari sisi sayap dengan membukukan delapan assist, termasuk tiga dalam dua pertandingan liga pertamanya.



