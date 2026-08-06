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Wrexham menghindari kesalahan ala Wayne Rooney saat Ryan Reynolds & Rob Mac diberi tahu bahwa Phil Parkinson "layak mendapat satu musim penuh lagi" untuk mewujudkan impian ke Premier League
Tiga promosi & 270 pertandingan: Parkinson di Wrexham
Namun, Parkinson adalah sosok yang mengawasi kebangkitan pesat di North Wales. Ia membawa Wrexham, setelah penunjukannya pada musim panas 2021, keluar dari National League dan naik ke Championship.
Rentetan rekor tiga promosi beruntun berhasil diraih sebelum gagal tipis dalam upaya merebut tempat play-off divisi kedua musim lalu. Pertanyaan sempat muncul pada awal kampanye 2025-26 mengenai pendekatan taktik yang dipilih oleh Wrexham.
Setiap keraguan kemudian dibungkam dengan meyakinkan, sementara Reynolds dan Mac telah berbicara soal Parkinson, yang sudah melewati 270 pertandingan sebagai pelatih, memiliki “pekerjaan seumur hidup”. Mereka tampaknya tidak terburu-buru melakukan perubahan di kursi pelatih.
Mereka menyadari perlunya menjaga ketertarikan terhadap klub tetap tinggi, karena serial dokumenter ‘Welcome to Wrexham’ bergantung pada drama untuk mempertahankan audiens globalnya, tetapi mereka tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat merusak upaya di lapangan, setelah menyaksikan dari kejauhan bagaimana Birmingham hancur di bawah arahan legenda Manchester United Rooney pada musim dingin 2023.
Apakah Parkinson manajer yang tepat untuk membawa Wrexham melangkah maju?
Saat ditanya apakah Parkinson masih menjadi sosok yang tepat untuk membawa klub melangkah maju, mantan striker Wrexham Trundle, yang berbicara atas dukungan Eagle Predict, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa iya. Saya rasa tidak adil ketika dia pertama kali masuk ke Championship lalu orang-orang mulai mengatakan dia sudah membawa klub sejauh ini dan Anda perlu melakukan perubahan.
“Bagi saya, hati-hati dengan apa yang Anda inginkan. Anda lihat apa yang sudah dia lakukan di klub, dia luar biasa. Ini bukan hanya soal sisi sepakbola, ini juga soal kebersamaan yang mereka miliki di sana. Jika itu dipecah, saya rasa Anda tidak tahu ke mana arah klub setelah itu.
“Bagi saya, saya rasa dia pantas, apa pun yang terjadi musim ini, kalau itu saya, saya rasa dia pantas mendapatkan satu musim penuh lagi dari apa yang sudah dia lakukan di klub. Dalam sepakbola, tidak semua orang sesentimental itu dan kita tahu betapa cepat semuanya bisa berubah, tetapi saya mendoakan yang terbaik untuknya karena apa yang sudah dia lakukan, dia pantas berada di sana.”
Akankah Reynolds & Mac menahan godaan untuk menunjuk nama besar?
Saat didesak lebih jauh soal perdebatan “nama” dan bahwa itu tidak selalu menjadi resep yang tepat untuk meraih sukses, Trundle menambahkan: “Tidak, memang tidak dan saya pikir Anda memilih nama-nama besar, tetapi lihat apa yang sudah dilakukan Parky, dia punya pengalaman di berbagai level juga. Jadi dia paham, bahkan jika dia mencari pemain di level yang lebih rendah, dia memahami sepak bola dalam skala yang berbeda.
“Saya pikir banyak manajer muda yang datang mungkin hanya pernah berada di Premier League dan ada di level itu. Tetapi saya pikir apa yang sudah dilakukan Parky, dia luar biasa dan dia pantas mempertahankan pekerjaannya. Saya pikir jika sesuatu memang terjadi, dia akan langsung mendapatkan pekerjaan lain.”
Mantan bintang Red Dragons lainnya, Matt Jansen, sebelumnya juga mengatakan kepada GOAL saat membahas subjek yang sama: “Akan selalu ada nama-nama yang dikaitkan dengannya, hiruk-pikuk di sekitarnya, nuansa Hollywood. Akan selalu ada nama-nama yang dikaitkan dengannya, memang begitulah adanya.
“Apakah Parkinson akan bertahan di sana? Apakah nama yang lebih besar akan datang? Apakah Steven Gerrard akan tertarik pada hal serupa dengan yang dilakukan Frank Lampard di Coventry? Akan selalu ada nama-nama yang bermunculan. Phil Parkinson sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Berapa lama itu akan berlanjut, siapa yang tahu.”
Jadwal Wrexham 2026-27: Awal musim yang berat
Wrexham siap memulai kampanye 2026-27 mereka, setelah menjalani program pramusim yang mempertemukan mereka dengan raksasa-raksasa Premier League dan meraih kemenangan bergengsi atas Manchester United dan Leeds.
Awal yang berat akan membuat mereka menghadapi Middlesbrough di putaran pertama Carabao Cup pada Jumat, sebelum memulai kiprah di Championship melawan rival sesama tim Wales, Cardiff, pada 17 Agustus. Mereka akan menghadapi Birmingham, Millwall, Swansea, Burnley, West Ham, dan Southampton sebelum jeda internasional pertama tiba.
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