Namun, Parkinson adalah sosok yang mengawasi kebangkitan pesat di North Wales. Ia membawa Wrexham, setelah penunjukannya pada musim panas 2021, keluar dari National League dan naik ke Championship.

Rentetan rekor tiga promosi beruntun berhasil diraih sebelum gagal tipis dalam upaya merebut tempat play-off divisi kedua musim lalu. Pertanyaan sempat muncul pada awal kampanye 2025-26 mengenai pendekatan taktik yang dipilih oleh Wrexham.

Setiap keraguan kemudian dibungkam dengan meyakinkan, sementara Reynolds dan Mac telah berbicara soal Parkinson, yang sudah melewati 270 pertandingan sebagai pelatih, memiliki “pekerjaan seumur hidup”. Mereka tampaknya tidak terburu-buru melakukan perubahan di kursi pelatih.

Mereka menyadari perlunya menjaga ketertarikan terhadap klub tetap tinggi, karena serial dokumenter ‘Welcome to Wrexham’ bergantung pada drama untuk mempertahankan audiens globalnya, tetapi mereka tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat merusak upaya di lapangan, setelah menyaksikan dari kejauhan bagaimana Birmingham hancur di bawah arahan legenda Manchester United Rooney pada musim dingin 2023.