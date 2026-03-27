Wrexham mencatatkan pendapatan tertinggi di bawah kepemilikan Ryan Reynolds dan Rob Mac, meskipun mengalami kerugian sebesar £15 juta setelah promosi ke Championship
Pendapatan rekor dan investasi besar-besaran
Laporan tahunan Wrexham untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan omzet sebesar 24%, mencapai rekor £33,33 juta. Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas komersial serta minat global terhadap serial dokumenter 'Welcome to Wrexham'. Namun, klub melaporkan kerugian operasional sebesar £14,84 juta ($19,7 juta), yang disebabkan oleh investasi besar yang diperlukan untuk promosi ketiga berturut-turut. Biaya tenaga kerja hampir dua kali lipat, naik dari £11,04 juta ($14,6 juta) menjadi £19,94 juta ($26,5 juta), yang mencerminkan tuntutan finansial untuk kembali ke EFL Championship untuk pertama kalinya dalam 43 tahun.
Dominasi komersial dan pertumbuhan merek global
Efek Hollywood terus menghasilkan keuntungan komersial yang sangat besar, dengan pendapatan melonjak menjadi £17,33 juta ($23 juta). Yang menarik, wilayah di luar Inggris kini menyumbang 57,7% dari pendapatan klub, melampaui pangsa pasar Inggris yang sebesar 40,5%. Laporan tersebut menyoroti pendekatan strategis yang terarah, memanfaatkan keahlian media dan pemasaran internasional untuk memaksimalkan inventaris komersial klub. Jangkauan global ini telah mendukung pertumbuhan rekor dalam bidang sponsor, ritel, dan kemitraan, yang semakin diperkuat dengan produksi musim keempat dari dokumenter pemenang penghargaan klub tersebut.
Pembayaran utang dan perluasan stadion
Sebagai langkah besar menuju keberlanjutan jangka panjang, Wrexham mengonfirmasi bahwa mereka kini telah bebas dari pinjaman pemegang saham. Setelah masuknya Apollo Sports Capital sebagai investor minoritas, semua pinjaman dan bunga yang terutang kepada perusahaan Reynolds dan Mac telah dilunasi. Infrastruktur tetap menjadi prioritas, dengan rencana yang diajukan untuk meningkatkan kapasitas Kop Stand menjadi 7.750 kursi. Hal ini akan meningkatkan total kapasitas stadion menjadi lebih dari 18.000, sesuai dengan persyaratan untuk peringkat Kategori 4 UEFA dan potensi penyelenggaraan acara internasional besar di masa depan.
Keberhasilan di seluruh klub
Musim 2024-25 mencatat kesuksesan yang tidak hanya diraih oleh tim utama putra. Wrexham AFC Women finis di peringkat keempat Adran Premier League, sementara Akademi berhasil melaju ke putaran ketiga FA Youth Cup untuk pertama kalinya sejak 2006. Kesuksesan di lapangan mendorong pendapatan hari pertandingan menjadi £5,96 juta, dengan rata-rata jumlah penonton naik menjadi 12.781. Menutup laporan, klub mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan mitra atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan, sambil mencatat bahwa meskipun kerugian masih cukup besar, tren positif kisah Wrexham tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat.