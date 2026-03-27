Wrexham mencatatkan pendapatan tertinggi di bawah kepemilikan Ryan Reynolds dan Rob Mac, meskipun mengalami kerugian sebesar £15 juta setelah promosi ke Championship

Laporan tahunan Wrexham untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025 menunjukkan pertumbuhan omzet sebesar 24%, mencapai rekor £33,33 juta. Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas komersial serta minat global terhadap serial dokumenter 'Welcome to Wrexham'. Namun, klub melaporkan kerugian operasional sebesar £14,84 juta ($19,7 juta), yang disebabkan oleh investasi besar yang diperlukan untuk promosi ketiga berturut-turut. Biaya tenaga kerja hampir dua kali lipat, naik dari £11,04 juta ($14,6 juta) menjadi £19,94 juta ($26,5 juta), yang mencerminkan tuntutan finansial untuk kembali ke EFL Championship untuk pertama kalinya dalam 43 tahun.