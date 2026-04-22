Wrexham kembali masuk ke zona playoff Championship berkat kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Oxford, sehingga mimpi Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk bermain di Liga Premier tetap 'hidup'

Parkinson memuji habis-habisan skuadnya setelah Wrexham mencapai angka 70 poin pada musim pertama mereka kembali ke divisi dua. Ia menekankan bahwa ambisi utama klub di bawah kepemimpinan pemilik bersama Ryan Reynolds dan Rob Mac masih dalam jangkauan, sambil mencatat bahwa semangat di ruang ganti sedang berada di puncaknya saat mereka mengejar promosi ke divisi utama.

"Mimpi [Liga Premier] masih hidup dan kami merasa berada di posisi yang baik," kata Parkinson. "Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menang dan kami hanya berkonsentrasi untuk membuat keputusan yang tepat dari bangku cadangan dan meraih tiga poin lagi. Meraih 70 poin adalah pencapaian yang bagus di musim pertama kami di Championship dan sekarang kami ingin lebih. Penting bagi kami untuk melakukan tugas kami, dan kami melakukannya dengan sepenuh hati."