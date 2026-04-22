Wrexham kembali masuk ke zona playoff Championship berkat kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Oxford, sehingga mimpi Ryan Reynolds dan Rob Mac untuk bermain di Liga Premier tetap 'hidup'
Windass tampil gemilang di Oxford
Windass melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak gol penentu lima menit sebelum babak pertama berakhir di Kassam Stadium. Gol tersebut merupakan gol kelima Windass dalam enam pertandingan saja, yang menegaskan betapa pentingnya perannya bagi tim asuhan Phil Parkinson saat mereka memasuki fase paling krusial musim ini. Meskipun tim tamu bermain sabar dalam menguasai bola, mereka mencetak gol pada waktu yang tepat sehingga membuat Oxford, yang saat ini berjuang menghindari ancaman degradasi, harus menghadapi tantangan berat. Dengan kemenangan ini, Wrexham menyalip Hull City dan naik ke posisi keenam. Hasil imbang 2-2 Hull City melawan Leicester City membuka peluang bagi Red Dragons, yang memanfaatkan sepenuhnya kesalahan tersebut. Keduanya kini sama-sama mengoleksi 70 poin, namun Wrexham unggul berkat selisih gol yang lebih baik dua gol.
Parkinson memuji 'pernyataan yang bagus' setelah mencetak 70 poin
Parkinson memuji habis-habisan skuadnya setelah Wrexham mencapai angka 70 poin pada musim pertama mereka kembali ke divisi dua. Ia menekankan bahwa ambisi utama klub di bawah kepemimpinan pemilik bersama Ryan Reynolds dan Rob Mac masih dalam jangkauan, sambil mencatat bahwa semangat di ruang ganti sedang berada di puncaknya saat mereka mengejar promosi ke divisi utama.
"Mimpi [Liga Premier] masih hidup dan kami merasa berada di posisi yang baik," kata Parkinson. "Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menang dan kami hanya berkonsentrasi untuk membuat keputusan yang tepat dari bangku cadangan dan meraih tiga poin lagi. Meraih 70 poin adalah pencapaian yang bagus di musim pertama kami di Championship dan sekarang kami ingin lebih. Penting bagi kami untuk melakukan tugas kami, dan kami melakukannya dengan sepenuh hati."
Ketangguhan pertahanan memastikan tiga poin penting
Meskipun menguasai permainan di babak pertama, Wrexham terpaksa berjuang keras di menit-menit akhir saat Oxford menyerang habis-habisan. Tim tuan rumah memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dan tendangan bebas dalam upaya putus asa untuk mencetak gol penyeimbang, namun pasukan Parkinson tetap kokoh di bawah tekanan hebat dan berhasil menjaga gawang tetap bersih.
"Kami menunjukkan dua sisi permainan kami," tambah Parkinson. "Di babak pertama, kami benar-benar menguasai permainan, kami bersabar dan menjaga bola dengan baik. Kesempatan datang dan kami memiliki peluang di babak kedua, tetapi kami tahu Oxford akan bermain tanpa perhitungan. Mereka berjuang mati-matian. Lemparan jauh, tendangan bebas, dan kami bertahan sebagai sebuah tim. Semua orang melakukan tugasnya."
Dua pertandingan terakhir ini sangat menentukan
Hasil ini membuat akhir musim menjadi sangat menegangkan. Nasib Wrexham dalam perebutan tiket ke babak playoff dan kemungkinan tampil di Wembley akan ditentukan oleh dua laga terakhir mereka melawan juara liga Coventry City dan Middlesbrough yang berada di peringkat kelima. Pertandingan melawan Middlesbrough, yang saat ini unggul tiga poin dari Wrexham, bisa jadi sangat menentukan, karena kedua tim sama-sama sedang berjuang untuk memperebutkan tempat di babak playoff.