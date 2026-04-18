Wrexham dihadapkan pada pertanyaan terkait legalitas terkait hibah sebesar £3,8 juta dari pemerintah Inggris
Audit menimbulkan kekhawatiran terkait legalitas
Kenaikan status Wrexham yang menjadi sorotan publik di bawah kepemilikan dua tokoh Hollywood, Ryan Reynolds dan Rob Mac, kini menghadapi potensi kendala hukum menyusul laporan bahwa dana hibah pemerintah sebesar £3,8 juta mungkin telah diberikan secara tidak tepat. Permintaan informasi publik menunjukkan bahwa Dewan Kabupaten Wrexham menyetujui dana tersebut sebelum menyelesaikan penilaian akhir atas bantuan negara, menurut The Guardian.
Para ahli pengendalian subsidi mencatat bahwa mengabaikan prosedur ini berpotensi membuat klub rentan terhadap gugatan hukum dari tim-tim pesaing. Meskipun jendela waktu untuk mengajukan gugatan formal kemungkinan telah tertutup, celah prosedural ini telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana dana publik dialokasikan kepada tim Championship tersebut.
Para ahli menyoroti pelanggaran aturan subsidi
Tidak adanya penilaian prinsip yang telah diselesaikan pada saat pemberian dana merupakan poin utama yang menjadi sengketa. Alexander Rose, seorang mitra di Ward Hadaway, mencatat bahwa dewan memiliki kewajiban yang jelas untuk melakukan penilaian prinsip sebelum dana tersebut dialokasikan kepada klub.
"Pada saat hibah sebesar £3,8 juta diberikan, ada kewajiban untuk melakukan penilaian prinsip," kata Rose. "Bukti bahwa penilaian ini belum diselesaikan saat hibah diberikan tentu akan membantu pihak yang mengajukan gugatan, misalnya klub sepak bola pesaing. Aturan pengendalian subsidi ada untuk memastikan adanya persaingan yang adil di mana bisnis dapat bersaing. Hal ini termasuk dalam sepak bola profesional. Aturan tersebut juga merupakan perlindungan penting bagi pembayar pajak, mencegah pemberian subsidi yang boros dan tidak perlu."
Pemimpin Dewan Wrexham, Mark Pritchard, membantah tuduhan ketidakwajaran tersebut, dengan menyatakan: "Semua uji tuntas dan pemeriksaan telah dilakukan sebelum penyaluran dana apa pun dan kami membantah tuduhan yang bertentangan dengan hal tersebut." Namun, dewan mengakui bahwa pada Februari 2022 hanya ada "draf penilaian", dengan kontrak akhir baru ditandatangani pada Juli 2023.
Pendanaan dari uang pajak sedang menjadi sorotan
Perdebatan semakin memanas setelah Wrexham baru-baru ini dinilai senilai £350 juta, yang dipicu oleh investasi dari perusahaan ekuitas swasta Apollo. Dengan total dana hibah publik sebesar £18 juta — jumlah tertinggi di antara semua klub di Inggris — para kritikus mempertanyakan mengapa uang pembayar pajak dialokasikan untuk proyek yang sudah mendapat dukungan swasta sebesar itu.
Klub tersebut membela investasi tersebut, dengan alasan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi proyek "Wrexham Gateway" dan bukan hanya untuk kebutuhan sepak bola domestik. Mereka menegaskan bahwa dana publik sangat penting untuk meningkatkan Racecourse Ground menjadi venue yang mampu menyelenggarakan acara olahraga berstandar internasional.
Pembangunan kembali arena pacuan kuda terus berlanjut
Wrexham saat ini sedang menjalankan kontrak senilai £69,2 juta untuk merenovasi tribun Kop, dengan tujuan mengubah stadion tersebut menjadi destinasi utama bagi dunia olahraga Wales. Klub tersebut mengklaim bahwa perluasan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian lokal yang jauh melebihi investasi publik awal.
Meskipun pemilik klub telah meningkatkan pengeluaran mereka sendiri—sehingga mengurangi porsi pembiayaan proyek yang ditanggung pembayar pajak dari 68% menjadi 25%—klub ini tetap berada di bawah sorotan. The Red Dragons kini harus menyeimbangkan rencana infrastruktur ambisius mereka dengan tuntutan yang semakin meningkat akan transparansi terkait hubungan keuangan unik mereka dengan pemerintah daerah.