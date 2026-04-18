Wrexham dihadapkan pada pertanyaan terkait legalitas terkait hibah sebesar £3,8 juta dari pemerintah Inggris

Tidak adanya penilaian prinsip yang telah diselesaikan pada saat pemberian dana merupakan poin utama yang menjadi sengketa. Alexander Rose, seorang mitra di Ward Hadaway, mencatat bahwa dewan memiliki kewajiban yang jelas untuk melakukan penilaian prinsip sebelum dana tersebut dialokasikan kepada klub.

"Pada saat hibah sebesar £3,8 juta diberikan, ada kewajiban untuk melakukan penilaian prinsip," kata Rose. "Bukti bahwa penilaian ini belum diselesaikan saat hibah diberikan tentu akan membantu pihak yang mengajukan gugatan, misalnya klub sepak bola pesaing. Aturan pengendalian subsidi ada untuk memastikan adanya persaingan yang adil di mana bisnis dapat bersaing. Hal ini termasuk dalam sepak bola profesional. Aturan tersebut juga merupakan perlindungan penting bagi pembayar pajak, mencegah pemberian subsidi yang boros dan tidak perlu."

Pemimpin Dewan Wrexham, Mark Pritchard, membantah tuduhan ketidakwajaran tersebut, dengan menyatakan: "Semua uji tuntas dan pemeriksaan telah dilakukan sebelum penyaluran dana apa pun dan kami membantah tuduhan yang bertentangan dengan hal tersebut." Namun, dewan mengakui bahwa pada Februari 2022 hanya ada "draf penilaian", dengan kontrak akhir baru ditandatangani pada Juli 2023.