Getty Images Sport
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Wrexham bersiap merekrut direktur Newcastle seiring dengan semakin gencarnya upaya mereka untuk promosi ke Liga Premier
Perekrutan pemain bintang untuk Red Dragons
Wrexham menunjukkan tekad yang kuat dalam upayanya menembus Liga Premier dengan membidik kepala perekrutan Newcastle United. Klub ambisius asal Wales ini, yang dimiliki oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac, diperkirakan akan menyelesaikan proses penunjukan tersebut pada musim panas ini, dengan Nickson siap bergabung dengan klub pada bulan September. Langkah ini menyoroti keinginan Wrexham untuk memodernisasi operasional sepak bolanya seiring dengan kelanjutan perjalanan mereka yang pesat menaiki piramida sepak bola Inggris.
Nickson telah menghabiskan 15 tahun di St James' Park dan diakui sebagai sosok di balik beberapa transfer paling sukses dalam sejarah Newcastle belakangan ini. Setelah memainkan peran kunci dalam perekrutan Miguel Almiron yang memecahkan rekor pada 2019, ia juga memfasilitasi kedatangan Joelinton dari Hoffenheim senilai £40 juta serta akuisisi Bruno Guimaraes dari Lyon pada 2022. Wrexham meyakini bahwa mendatangkan sosok dengan pengalaman tingkat tinggi seperti ini merupakan penunjukan yang benar-benar “naik level” bagi klub yang tiga tahun lalu masih bermain di liga non-profesional.
- Getty Images Sport
Phil Parkinson mendapat dukungan dari para ahli
Kedatangan Nickson akan membuatnya bekerja sama erat dengan manajer tim utama Phil Parkinson, yang kabarnya telah terus diberi informasi lengkap mengenai upaya merekrut petinggi Newcastle tersebut. Parkinson diperkirakan akan sangat mengandalkan jaringan luas dan pengetahuan pasar yang dimiliki Nickson saat klub ini menghadapi kompleksitas kompetisi Championship. Meskipun tugas-tugas spesifiknya masih dalam tahap finalisasi, ia diperkirakan akan mengawasi kombinasi antara strategi perekrutan dan operasional sepak bola secara lebih luas di Racecourse Ground.
Langkah ini juga menandai keberhasilan Wrexham mengalahkan persaingan ketat untuk mendapatkan jasanya, dengan West Ham United yang baru saja terdegradasi dilaporkan juga menunjukkan minat pada pakar perekrutan tersebut. Reputasi Nickson di industri ini sangat mumpuni, setelah sebelumnya menerima pujian yang sangat baik dari jajaran petinggi Newcastle. Mantan direktur Amanda Staveley sebelumnya mengatakan: "Untungnya, kami memiliki kepala perekrutan yang luar biasa dalam diri Steve Nickson, yang telah lama bersama klub dan memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang pasar pemain. Jadi, kami dapat dengan cepat membentuk komite transfer."
Memperkuat kesuksesan bersejarah di ajang Championship
Upaya Wrexham untuk mendatangkan Nickson ini terjadi setelah periode kesuksesan yang luar biasa di bawah asuhan Parkinson, yang membawa klub tersebut meraih tiga promosi berturut-turut antara tahun 2023 dan 2025. Pada musim pertama mereka kembali ke divisi kedua sejak awal 1980-an, Red Dragons berhasil finis di peringkat ketujuh yang mengesankan di Championship. Mereka nyaris lolos ke babak play-off pada hari terakhir, membuktikan bahwa mereka sudah mampu bersaing dengan klub-klub terbesar di divisi tersebut sambil mengincar gelar tertinggi di kasta teratas sepak bola.
Meskipun momentum positif dari musim lalu, klub ini belum melakukan langkah pertama di bursa transfer musim panas saat ini. Parkinson baru-baru ini membawa skuad beranggotakan 28 pemain ke Amerika Serikat untuk tur pramusim bergengsi, yang mencakup pertandingan melawan Leeds United, Liverpool, dan Sunderland. Manajer tersebut telah menegaskan bahwa skuad membutuhkan tambahan pemain untuk menghadapi kerasnya liga yang “tak kenal ampun” jika mereka ingin mempertahankan tren positif dan akhirnya mengamankan tempat yang selama ini sulit diraih di Liga Premier.
- AFP
Upaya tanpa henti untuk meraih gelar Liga Premier
Berbicara setelah kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Manchester United di Helsinki baru-baru ini, Parkinson menekankan pentingnya menambah kualitas dalam skuadnya. Manajer tersebut mengatakan: "Kami merasa ada beberapa posisi dalam skuad yang masih kurang kuat untuk menghadapi tantangan Championship, yang merupakan liga yang sangat ketat. Ada beberapa aspek yang menurut kami perlu ditingkatkan. Kami telah mengidentifikasi hal-hal tersebut sejak awal musim panas dan kami sedang berupaya untuk memperbaikinya." Dengan kedatangan Nickson, kemampuan klub untuk mendatangkan pemain-pemain incaran papan atas diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Jadwal kompetisi Wrexham akan dimulai secara resmi pada Jumat, 7 Agustus, dengan pertandingan putaran pertama Carabao Cup melawan Middlesbrough. Mereka kemudian akan memulai kampanye Championship mereka dengan derby Wales melawan Cardiff City pada 17 Agustus.
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