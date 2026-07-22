Wrexham bersiap merekrut direktur Newcastle seiring dengan semakin gencarnya upaya mereka untuk promosi ke Liga Premier

Wrexham menunjukkan tekad yang kuat dalam upayanya menembus Liga Premier dengan membidik kepala perekrutan Newcastle United. Klub ambisius asal Wales ini, yang dimiliki oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac, diperkirakan akan menyelesaikan proses penunjukan tersebut pada musim panas ini, dengan Nickson siap bergabung dengan klub pada bulan September. Langkah ini menyoroti keinginan Wrexham untuk memodernisasi operasional sepak bolanya seiring dengan kelanjutan perjalanan mereka yang pesat menaiki piramida sepak bola Inggris.

Nickson telah menghabiskan 15 tahun di St James' Park dan diakui sebagai sosok di balik beberapa transfer paling sukses dalam sejarah Newcastle belakangan ini. Setelah memainkan peran kunci dalam perekrutan Miguel Almiron yang memecahkan rekor pada 2019, ia juga memfasilitasi kedatangan Joelinton dari Hoffenheim senilai £40 juta serta akuisisi Bruno Guimaraes dari Lyon pada 2022. Wrexham meyakini bahwa mendatangkan sosok dengan pengalaman tingkat tinggi seperti ini merupakan penunjukan yang benar-benar “naik level” bagi klub yang tiga tahun lalu masih bermain di liga non-profesional.