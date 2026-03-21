Wrexham bangkit dan memastikan 'salah satu kemenangan terbaik kami' di bawah asuhan Phil Parkinson, sementara Red Dragons tetap mempertahankan harapan untuk lolos ke babak play-off promosi
Wrexham memasuki pertandingan ini setelah menelan kekalahan mengecewakan dari Watford, namun berhasil bangkit dengan gemilang saat menghadapi The Blades. Andre Brooks membawa tuan rumah unggul tak lama setelah babak kedua dimulai, namun Wrexham membalas dengan gencar dan berhasil mengantongi tiga poin berkat gol-gol dari mantan striker Sheffield Wednesday, Josh Windass, dan Sam Smith. Kemenangan ini memicu perayaan meriah dari tim tamu saat peluit akhir dibunyikan, sementara mereka terus memimpikan promosi lagi dan tempat di Liga Premier.
Asisten manajer Wrexham, Steve Parkin, memuji hasil tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan: "Selama lima tahun kami berada di sini, ini termasuk dalam 10 besar pertandingan yang mungkin paling kami butuhkan untuk dimenangkan, dan kami harus mempertahankan tren positif kami. Beberapa orang menganggap kami sudah habis setelah pertandingan melawan Watford, kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan beberapa pemain yang biasanya menjadi andalan tim saat ini tidak tersedia, dan itu adalah usaha besar secara mental dari para pemain untuk membalikkan keadaan melawan tim yang bagus setelah kekecewaan pada Selasa malam. Itu benar-benar termasuk di antara kemenangan terbaik kami.
"Kami hanya ingin menjadi bagian dari perayaan di akhir musim. Kami ingin menjadi salah satu tim yang berjuang untuk masuk ke babak playoff. Kami ingin berada di tengah-tengah persaingan itu. Kami memiliki pertandingan-pertandingan hebat yang akan datang. Kami akan menghadapi tim-tim besar, yang sangat penting. Mengapa kami tidak ingin berada di divisi yang spektakuler dalam hal jumlah penonton dan kualitas pertandingan, dan mengapa kami tidak ingin terlibat dalam persaingan sengit ini? Itulah mengapa pertandingan ini begitu penting."
'Sungguh merepotkan' - Pujian dari Wrexham untuk pencetak gol Smith
Gol Smith itu merupakan gol kesembilannya musim ini untuk Wrexham dan membuatnya mendapat pujian dari Parkin. Ia mengatakan kepada wartawan: "Ini memang sulit baginya karena ia bermain penuh di setiap pertandingan. Kieffer mengalami cedera otot paha belakang, yang tentu saja membuat kami kecewa. Tapi menurut saya dia hebat hari ini. Dia benar-benar merepotkan kedua bek tengah sepanjang hari. Dia berlari ke belakang pertahanan, dia berlari di sayap, dia bermain fisik, dia memenangkan duel udara, dan dia menyumbang satu assist serta satu gol, yang merupakan usaha luar biasa di tempat yang sangat sulit untuk dikunjungi."
Sementara itu, sang pencetak gol merasa kemenangan ini adalah hasil yang sangat besar setelah kekalahan di laga sebelumnya. Dia mengatakan
: "Saya pikir ini hasil yang sangat besar, terutama setelah kekecewaan di Watford. Manajer mengatakan itu di ruang ganti saat jeda babak pertama. Dia mengatakan untuk memberikan segalanya di lapangan, kita akan mendapat jeda, kita sudah melalui periode yang panjang, dan jangan menyesali kesempatan ini. Saya pikir para pemain berjuang keras dan berhasil membawa pulang tiga poin."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Wrexham?
Wrexham kini akan beristirahat sejenak dari kompetisi karena jeda internasional. The Red Dragons akan kembali beraksi dengan bertandang ke Hawthorns untuk menghadapi West Brom, sebelum Southampton bertandang ke Racecourse Ground.
