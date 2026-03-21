Wrexham bangkit dan memastikan 'salah satu kemenangan terbaik kami' di bawah asuhan Phil Parkinson, sementara Red Dragons tetap mempertahankan harapan untuk lolos ke babak play-off promosi

Asisten manajer Wrexham, Steve Parkin, memuji hasil tersebut. Ia mengatakan kepada wartawan: "Selama lima tahun kami berada di sini, ini termasuk dalam 10 besar pertandingan yang mungkin paling kami butuhkan untuk dimenangkan, dan kami harus mempertahankan tren positif kami. Beberapa orang menganggap kami sudah habis setelah pertandingan melawan Watford, kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan beberapa pemain yang biasanya menjadi andalan tim saat ini tidak tersedia, dan itu adalah usaha besar secara mental dari para pemain untuk membalikkan keadaan melawan tim yang bagus setelah kekecewaan pada Selasa malam. Itu benar-benar termasuk di antara kemenangan terbaik kami.

"Kami hanya ingin menjadi bagian dari perayaan di akhir musim. Kami ingin menjadi salah satu tim yang berjuang untuk masuk ke babak playoff. Kami ingin berada di tengah-tengah persaingan itu. Kami memiliki pertandingan-pertandingan hebat yang akan datang. Kami akan menghadapi tim-tim besar, yang sangat penting. Mengapa kami tidak ingin berada di divisi yang spektakuler dalam hal jumlah penonton dan kualitas pertandingan, dan mengapa kami tidak ingin terlibat dalam persaingan sengit ini? Itulah mengapa pertandingan ini begitu penting."