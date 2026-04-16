'Wow' - Gary Neville benar-benar tercengang mendengar prediksi Paul Scholes tentang laga Man City vs Arsenal di Liga Premier
Scholes memprediksi kekalahan telak di Etihad
Persaingan perebutan gelar memasuki fase penentu akhir pekan ini saat Arsenal bertandang ke Manchester, namun Scholes meyakini pertandingan tersebut akan jauh lebih timpang daripada yang diperkirakan banyak orang. Dalam wawancara di podcast "Stick to Football" dari The Overlap, mantan gelandang jenius itu menampik gagasan tentang pertarungan taktis yang sengit, dan justru meyakini tim asuhan Pep Guardiola akan mengalahkan tim tamu dengan mudah.
“Saya pikir City akan menang dengan mudah,” kata Scholes kepada Neville yang tampak terkejut. “Hanya saja, kecuali ada pemain yang diusir atau melakukan hal bodoh. Saya pikir mereka akan menang dengan nyaman. Dua atau tiga [nil].” Prediksi yang blak-blakan itu membuat Neville sejenak kehilangan kata-kata, dengan mantan bek kanan itu hanya menjawab: “Wow… wow!” sambil mencoba mencerna gagasan bahwa pemimpin klasemen liga akan disingkirkan dengan begitu mudah.
Neville tetap teguh pada hasil imbang
Neville, yang sering kali vokal mengenai ketangguhan Arsenal musim ini, mengambil pendekatan yang lebih hati-hati ketika ditanya mengenai prediksi skornya. Ia meyakini bahwa tekanan dalam pertandingan ini akan berujung pada hasil imbang yang membuat persaingan gelar tetap terbuka, alih-alih menyerahkan kendali kembali kepada pasukan Guardiola. Neville mengatakan: “Saya rasa pertandingan hari Minggu nanti akan berakhir imbang dan skornya 1-1.”
Terlepas dari optimisme Neville akan pertandingan yang kompetitif, statistik menunjukkan bahwa pasukan Mikel Arteta akan menghadapi ujian terberat mereka musim ini. The Gunners hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka dan menderita tiga kekalahan, termasuk kekalahan telak 2-1 dari Bournemouth. Penurunan performa di liga ini telah memungkinkan City untuk memperkecil jarak sambil mempertahankan satu pertandingan sisa yang sangat penting, sehingga memberikan tekanan besar pada lawatan ke Etihad.
Arteta mengincar ajang Eropa sebagai batu loncatan
Sementara para pakar masih memperdebatkan hasilnya, Mikel Arteta berharap bahwa keberhasilan Arsenal melaju ke semifinal Liga Champions akan memberikan dorongan mental yang dibutuhkan untuk mengalahkan City. Setelah hasil imbang 0-0 yang penuh perjuangan melawan Sporting CP memastikan tempat mereka di empat besar, pelatih asal Spanyol itu sangat yakin bahwa hasil tersebut akan menjadi penyemangat psikologis bagi timnya.
“Seratus persen,” kata pelatih asal Spanyol itu ketika ditanya apakah hasil tersebut dapat menjadi batu loncatan. “Ini adalah dorongan besar untuk memenangkan semifinal Liga Champions. Ini sangat sulit dan kami tahu apa yang telah kami lakukan. Kami layak mendapatkannya, sepenuhnya layak, dan kami akan menikmatinya karena kami layak mendapatkannya. Pesan saya [kepada para pemain] adalah rasa terima kasih kepada mereka. Saya tahu usaha dan komitmen yang telah mereka berikan.”
Rice menyampaikan pesan kemenangan yang penuh tekad
Ruang ganti Arsenal tetap percaya diri meski mendapat kritik pedas dari Scholes, dengan Declan Rice memimpin seruan semangat. Ia menekankan bahwa tim siap berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan pada hari Minggu.
"Tentu saja, Anda harus memenangkan setiap pertandingan, kami ingin memenangkan setiap pertandingan di Liga Premier," kata pemain berusia 27 tahun itu. "Rekor kami tahun ini luar biasa di semua kompetisi... [Ini soal] seberapa besar keinginanmu, jadi aku tahu aku akan siap, aku tahu para pemain akan siap, jadi ayo kita beraksi." Apakah tekad itu cukup untuk membuktikan bahwa Scholes salah masih harus dilihat dalam pertandingan yang tak diragukan lagi merupakan pertandingan terbesar musim ini.