'Wow' - Gary Neville benar-benar tercengang mendengar prediksi Paul Scholes tentang laga Man City vs Arsenal di Liga Premier

Persaingan perebutan gelar memasuki fase penentu akhir pekan ini saat Arsenal bertandang ke Manchester, namun Scholes meyakini pertandingan tersebut akan jauh lebih timpang daripada yang diperkirakan banyak orang. Dalam wawancara di podcast "Stick to Football" dari The Overlap, mantan gelandang jenius itu menampik gagasan tentang pertarungan taktis yang sengit, dan justru meyakini tim asuhan Pep Guardiola akan mengalahkan tim tamu dengan mudah.

“Saya pikir City akan menang dengan mudah,” kata Scholes kepada Neville yang tampak terkejut. “Hanya saja, kecuali ada pemain yang diusir atau melakukan hal bodoh. Saya pikir mereka akan menang dengan nyaman. Dua atau tiga [nil].” Prediksi yang blak-blakan itu membuat Neville sejenak kehilangan kata-kata, dengan mantan bek kanan itu hanya menjawab: “Wow… wow!” sambil mencoba mencerna gagasan bahwa pemimpin klasemen liga akan disingkirkan dengan begitu mudah.