Dalam langkah yang menegaskan ambisi mereka untuk bersaing di papan atas Serie A, Fiorentina secara resmi mengumumkan perekrutan sensasi remaja Mastantuono dari Real Madrid. Playmaker berusia 18 tahun itu bergabung dengan La Viola dengan status pinjaman selama satu musim, yang dikonfirmasi klub Italia tersebut pada Jumat.

Spekulasi terbaru sempat menyebut bahwa perpanjangan otomatis bisa dipicu jika Fiorentina lolos ke kompetisi Eropa, tetapi laporan tersebut telah dibantah. Kesepakatan ini murni bersifat sementara, tanpa opsi atau kewajiban pembelian, sehingga pemain muda itu bisa mendapatkan pengalaman berharga sebagai starter di liga besar Eropa setelah musim penuh pertamanya di Spanyol.