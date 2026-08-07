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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Wonderkid Real Madrid pindah! Sensasi Argentina Franco Mastantuono merampungkan transfer pinjaman semusim ke Fiorentina

F. Mastantuono
Real Madrid
Fiorentina
LaLiga
Serie A

Fiorentina telah mengamankan salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola dunia setelah secara resmi mengonfirmasi kedatangan bintang muda Real Madrid, Franco Mastantuono. Pemain internasional Argentina itu, yang tiba di Santiago Bernabeu dengan reputasi besar, akan menghabiskan musim mendatang di Italia untuk melanjutkan perkembangan pesatnya.

  • Fiorentina dapatkan bintang muda Madrid yang tengah naik daun

    Dalam langkah yang menegaskan ambisi mereka untuk bersaing di papan atas Serie A, Fiorentina secara resmi mengumumkan perekrutan sensasi remaja Mastantuono dari Real Madrid. Playmaker berusia 18 tahun itu bergabung dengan La Viola dengan status pinjaman selama satu musim, yang dikonfirmasi klub Italia tersebut pada Jumat.

    Spekulasi terbaru sempat menyebut bahwa perpanjangan otomatis bisa dipicu jika Fiorentina lolos ke kompetisi Eropa, tetapi laporan tersebut telah dibantah. Kesepakatan ini murni bersifat sementara, tanpa opsi atau kewajiban pembelian, sehingga pemain muda itu bisa mendapatkan pengalaman berharga sebagai starter di liga besar Eropa setelah musim penuh pertamanya di Spanyol.

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    Perjalanan pemecah rekor dari River Plate

    Mastantuono bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu dalam kesepakatan senilai €45 juta setelah menanjak pesat bersama River Plate. Setelah menjalani debut profesional pada usia baru 16 tahun, gelandang itu dengan cepat menjadi salah satu remaja yang paling diburu di dunia. Selama waktunya bersama raksasa Argentina tersebut, ia mencetak 10 gol dalam 64 penampilan kompetitif, menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya.

    Dampaknya tidak terbatas pada level klub, karena ia juga sudah mencatat sejarah di panggung internasional. Mastantuono secara resmi menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mewakili tim nasional senior Argentina, saat menjalani debut di bawah Lionel Scaloni pada usia 17 tahun 296 hari. Dengan itu, ia memecahkan rekor milik Adolfo Heisinger yang telah bertahan selama lebih dari satu abad.

  • Musim debut yang produktif di Spanyol

    Pada musim pertamanya di Santiago Bernabeu, Mastantuono membuktikan bahwa ia siap menghadapi tuntutan sepak bola elite Eropa. Meski persaingan memperebutkan tempat di skuad bertabur bintang sangat ketat, pemain Argentina itu mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi. Itu termasuk delapan penampilan di Liga Champions, tempat ia mendapatkan pengalaman penting di turnamen paling bergengsi dalam sepak bola klub.

    Real Madrid meyakini bahwa satu musim sebagai starter reguler di Florence akan lebih bermanfaat bagi perkembangannya ketimbang peran rotasi di Spanyol. Dengan mengirimnya ke Stadio Artemio Franchi, raksasa Spanyol itu mengikuti jalur pengembangan yang sudah lazim digunakan untuk talenta muda lain pada masa lalu.

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    Konfirmasi resmi dari Fiorentina

    Klub Italia itu menyatakan kegembiraannya setelah merampungkan kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi di situs resmi mereka. Pernyataan itu berbunyi: 'ACF Fiorentina mengumumkan bahwa mereka telah membeli, secara sementara, hak olahraga atas pesepakbola Franco Mastantuono dari Real Madrid.'

    Pernyataan itu berlanjut dengan menyoroti pencapaian terbarunya di level klub dan internasional. 'Sepanjang musim lalu, pemain baru Viola itu mencatatkan 35 penampilan bersama Real Madrid di LaLiga, Liga Champions, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, dengan mencetak tiga gol. Mastantuono adalah pemain termuda yang menjalani debut untuk tim nasional senior Argentina dan telah mengenakan jersey Argentina dalam empat kesempatan.'

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