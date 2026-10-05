Belgia menghadapi duel Nations League kontra Prancis tanpa kehadiran dua pemain senior, Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans. Kehilangan gelandang-gelandang berpengalaman seperti itu akan memaksa banyak tim bermain lebih defensif, tetapi bintang muda Godts menegaskan bahwa cetak biru taktik mereka tetap tidak berubah. Penyerang muda itu meyakini skuadnya memiliki kualitas yang cukup untuk mempertahankan identitas permainan mereka, siapa pun yang absen dari susunan starter.

"Kami harus berani bermain sepak bola tanpa rasa takut. Kami menghormati kualitas mereka, tetapi kami yang harus menunjukkan keberanian. Ini akan berbeda, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memainkan permainan kami. Prinsip-prinsipnya tetap sama," jelas Godts.