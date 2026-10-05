AFP
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Wonderkid PSG Mika Godts menegaskan Belgia tidak akan berubah meski tanpa Kevin De Bruyne & Youri Tielemans saat menghadapi Prancis
Mempertahankan identitas Belgia
Belgia menghadapi duel Nations League kontra Prancis tanpa kehadiran dua pemain senior, Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans. Kehilangan gelandang-gelandang berpengalaman seperti itu akan memaksa banyak tim bermain lebih defensif, tetapi bintang muda Godts menegaskan bahwa cetak biru taktik mereka tetap tidak berubah. Penyerang muda itu meyakini skuadnya memiliki kualitas yang cukup untuk mempertahankan identitas permainan mereka, siapa pun yang absen dari susunan starter.
"Kami harus berani bermain sepak bola tanpa rasa takut. Kami menghormati kualitas mereka, tetapi kami yang harus menunjukkan keberanian. Ini akan berbeda, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memainkan permainan kami. Prinsip-prinsipnya tetap sama," jelas Godts.
- AFP
Tidak ada tekanan tambahan di Paris
Laga ini memiliki arti khusus bagi Godts, karena digelar di kota tempat ia kini membela klubnya setelah kepindahan besar ke PSG pada musim panas ini. Terlepas dari keterkaitan lokal dan sorotan media Prancis, remaja itu memperlakukan pertandingan ini seperti laga lainnya. Ia menepis gagasan bahwa bermain di stadion kandangnya menambah tekanan pribadi untuk tampil baik.
Sikap tenangnya telah membuat para pengamat terkesan, terutama karena ia tampaknya akan menjalani starter keempat secara beruntun untuk tim nasional. "Saya bermain di sini di Paris bersama PSG, tetapi itu tidak berarti saya ingin pamer. Saya melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Entah itu Prancis, Turki, atau siapa pun, saya mencoba bermain sebaik mungkin," ujar Godts.
Belajar dari para pemain elite di PSG
Meski Godts masih berjuang untuk menjadi starter tak terbantahkan di Parc des Princes, ia meyakini lingkungan sehari-hari di Paris mempercepat perkembangannya. Berlatih bersama beberapa pemain termahal dan paling bertalenta di dunia memberinya pembelajaran unik yang kini ia bawa ke pemusatan latihan Belgia. Ia memandang situasinya saat ini sebagai langkah yang diperlukan dalam evolusi profesionalnya.
"Saya masih muda dan harus membuktikan diri, tetapi mereka punya kepercayaan kepada saya. Fakta bahwa saya dikelilingi pemain-pemain top setiap hari membantu saya berkembang," ujar penyerang itu. Ia tetap membumi soal statusnya di salah satu klub terbesar di Eropa, dengan fokus pada kerja keras alih-alih hiruk-pikuk. "Saya tahu saya punya kualitas untuk mencapai itu. Saya baru saja tiba di klub yang sangat besar. Saya berlatih setiap hari dengan para pemain terbaik dan harus membuktikan diri di sana, sisanya akan datang dengan sendirinya."
- AFP
Ujian krusial di Nations League
Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik Belgia. Menghadapi tim Prancis yang sarat talenta, tim Van Bommel akan membutuhkan Godts dan rekan-rekan mudanya untuk tampil menonjol dalam kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne. Tujuannya bukan hanya mengamankan hasil, tetapi juga memvalidasi kemajuan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan Van Bommel sejak kekecewaan di turnamen-turnamen besar belakangan ini.
Bagi Godts, prioritas utamanya tetap konsistensi, bukan sekadar aksi mencolok. Dengan berfokus pada perkembangannya sendiri dan tujuan kolektif tim, ia berharap bisa mengukuhkan tempatnya sebagai pilar tim nasional untuk tahun-tahun mendatang.
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