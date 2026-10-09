Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa sensasi remaja Max Dowman sepenuhnya bugar dan masuk dalam skuad pada hari pertandingan untuk menghadapi Leeds United. Produk akademi Hale End itu menikmati kenaikan yang melesat, menjadi sorotan setelah mengamankan tiga catatan di Guinness Book of Records untuk pencapaian kelompok usia.

Arteta menyatakan sama sekali tidak khawatir soal kemampuan gelandang itu menghadapi sorotan.

"Max tersedia," tegas Arteta saat memberikan pembaruan kebugaran skuadnya menjelang pertandingan hari Sabtu.