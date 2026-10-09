Getty Images Sport
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Wonderkid Max! Arteta memuji Dowman pemecah rekor saat bintang remaja itu mendapat tempat di skuad Leeds
Dowman tersedia untuk dipilih saat menghadapi Leeds
Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa sensasi remaja Max Dowman sepenuhnya bugar dan masuk dalam skuad pada hari pertandingan untuk menghadapi Leeds United. Produk akademi Hale End itu menikmati kenaikan yang melesat, menjadi sorotan setelah mengamankan tiga catatan di Guinness Book of Records untuk pencapaian kelompok usia.
Arteta menyatakan sama sekali tidak khawatir soal kemampuan gelandang itu menghadapi sorotan.
"Max tersedia," tegas Arteta saat memberikan pembaruan kebugaran skuadnya menjelang pertandingan hari Sabtu.
- Getty Images Sport
Tanggung jawab bersama untuk membina bakat
Saat ditanya bagaimana Arsenal mengelola sorotan yang mengelilingi talenta ajaib itu, Arteta memuji keluarga Dowman dan para pelatih akademi karena menanamkan nilai-nilai yang kuat. "Saya pikir itu adalah tanggung jawab bersama," jelas Arteta.
"Pertama-tama orang tua, karena merekalah yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya dan mereka sudah memberinya pendidikan sehingga dia bisa menjadi seperti sekarang ini."
"Lalu semua orang yang bekerja di dalam dan di sekelilingnya."
Fokus penuh tetap tertuju pada lapangan
Arteta memuji fokus tunggal Dowman pada sepak bola, bukan pada penghargaan dari luar atau perhatian media sosial. "Saya rasa tidak banyak tanda pada diri Max yang perlu dikhawatirkan," kata sang manajer.
"Karena yang ingin dia lakukan adalah bermain sepak bola, bermain sepak bola sebaik mungkin di level tertinggi, dan fokusnya ada di sana."
Pemain 16 tahun itu terus berlatih secara rutin bersama skuad senior di Sobha Realty Training Centre.
- Getty Images Sport
Opsi penyerang di bangku cadangan
Dengan Christos Tzolis absen karena cedera otot, kehadiran Dowman di bangku cadangan memberi Arteta kedalaman kreatif yang berharga saat menghadapi Leeds. Pelatih asal Spanyol itu tetap bersemangat memberikan kesempatan kepada para pemain muda ketika mereka memang layak mendapatkannya.
Arsenal menjamu Leeds United pada Sabtu pukul 12.30 BST.
Dowman berharap bisa kembali memberi dampak di bawah sorotan lampu Emirates.
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