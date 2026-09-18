Wonderkid Manchester United JJ Gabriel terbang ke Barcelona untuk pembicaraan transfer setelah melontarkan pernyataan mengejutkan soal hengkang

Prospek Manchester United JJ Gabriel telah terbang ke Barcelona saat ia berupaya memaksakan kepindahan dari klub Inggris tersebut. Pemain berusia 15 tahun itu baru-baru ini mengajukan permintaan mengejutkan untuk membatalkan registrasinya dengan efek segera, menurut laporan dari Daily Mail. Penyerang itu meninggalkan Inggris pada Kamis, melakukan perjalanan melalui Prancis sebelum mendarat di Catalunya untuk menggelar pembicaraan.

Gabriel belum berlatih bersama Manchester United sejak mencetak hat-trick pada debutnya di UEFA Youth League, yang mendahului pencoretannya yang kontroversial dari skuad untuk kemenangan 4-0 di Liga Champions atas Sabah.