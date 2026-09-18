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Wonderkid Manchester United JJ Gabriel terbang ke Barcelona untuk pembicaraan transfer setelah melontarkan pernyataan mengejutkan soal hengkang
Gabriel mencari jalan keluar dari Old Trafford
Prospek Manchester United JJ Gabriel telah terbang ke Barcelona saat ia berupaya memaksakan kepindahan dari klub Inggris tersebut. Pemain berusia 15 tahun itu baru-baru ini mengajukan permintaan mengejutkan untuk membatalkan registrasinya dengan efek segera, menurut laporan dari Daily Mail. Penyerang itu meninggalkan Inggris pada Kamis, melakukan perjalanan melalui Prancis sebelum mendarat di Catalunya untuk menggelar pembicaraan.
Gabriel belum berlatih bersama Manchester United sejak mencetak hat-trick pada debutnya di UEFA Youth League, yang mendahului pencoretannya yang kontroversial dari skuad untuk kemenangan 4-0 di Liga Champions atas Sabah.
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Raksasa-raksasa Eropa mengincar penyerang itu
Barcelona telah mempertahankan minat kuat terhadap Gabriel untuk jangka waktu yang signifikan. Klub Spanyol itu sebelumnya mengundangnya untuk tur fasilitas mereka pada Agustus 2024, saat ia bertemu Lamine Yamal.
Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain juga memantau situasinya dengan saksama. Sementara pemain dari Inggris Raya biasanya tidak dapat pindah ke luar negeri sampai mereka berusia 18 tahun, Gabriel memegang paspor Irlandia. Kewarganegaraan ganda ini berarti ia memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub yang berbasis di Uni Eropa ketika ia berusia 16 tahun pada 6 Oktober. Manchester United sejauh ini menolak permintaannya untuk memutus kontraknya.
Carrick menanggapi rumor kepergian
Manajer Manchester United Michael Carrick membahas spekulasi yang kian memanas seputar Gabriel dalam konferensi persnya pada Jumat. Carrick menegaskan bahwa melindungi sang pemain tetap menjadi prioritas klub pada periode yang penuh gejolak ini.
"Dia anak muda, JJ, dan saya rasa penting bagi kami untuk tidak mengumbar apa pun di sini," kata Carrick. "Dengan sorotan, pengawasan, dan semuanya, Anda harus berhati-hati dan bijaksana serta memikirkannya di atas segalanya. Situasi ini akan menemukan jalannya sendiri, ke mana pun arahnya nanti. Memastikan dia baik-baik saja adalah hal yang terpenting."
- Getty
Apa langkah selanjutnya untuk Gabriel?
Gabriel diperkirakan absen dalam laga Premier League 2 melawan Brentford pada Jumat mendatang seiring kebuntuan yang masih berlanjut. Jika Manchester United mempertahankan pendaftarannya, penyerang itu tidak bisa bergabung dengan klub Inggris lain pada musim ini. Namun, dengan ulang tahunnya yang ke-16 semakin dekat, kepindahan ke Barcelona atau raksasa Eropa lain tampak semakin mungkin terjadi jika tercapai kesepakatan untuk memutus ikatan yang ada saat ini.
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