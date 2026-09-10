Gabriel telah lama diprediksi sebagai bintang masa depan dan terus membangun catatan luar biasa di level junior. Menurut Manchester Evening News, penyerang itu mencetak 28 gol dalam 35 penampilan untuk tim U-18 musim lalu.

Naik ke tim U-21 musim ini, Gabriel langsung tampil impresif dengan dua gol dan dua assist dalam dua penampilan pertamanya. Ia juga mencatatkan penampilan perdananya untuk tim utama dari bangku cadangan dalam laga persahabatan melawan Atlético Madrid bulan lalu.

Setelah memenuhi persyaratan usia Premier League sebelum musim ini dimulai, Gabriel kini memenuhi syarat untuk menjalani debutnya di liga senior bersama Manchester United.