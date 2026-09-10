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Wonderkid Manchester United JJ Gabriel mencetak sejarah dengan hat-trick luar biasa di UEFA Youth League
Mencetak sejarah di Eropa
Gabriel menjadi sorotan untuk Manchester United U-19 saat meraih kemenangan dominan 5-0 atas Sabah pada Kamis. Amir Ibragimov dan Jacob Watson memberi tim keunggulan awal, tetapi Gabriel benar-benar bersinar di Leigh Sports Village.
Penyerang itu mencetak gol pertamanya tepat menjelang turun minum, sebelum menambah dua gol pada menit ke-85 dan 87 untuk memastikan membawa pulang match ball. Pada usia baru 15 tahun 339 hari, Gabriel menjadi pemain termuda yang pernah mencetak tiga gol untuk Manchester United dalam kompetisi ini, sekaligus memukau para penonton yang juga dihadiri direktur sepakbola Jason Wilcox.
- Getty
Mengetuk pintu tim utama
Gabriel telah lama diprediksi sebagai bintang masa depan dan terus membangun catatan luar biasa di level junior. Menurut Manchester Evening News, penyerang itu mencetak 28 gol dalam 35 penampilan untuk tim U-18 musim lalu.
Naik ke tim U-21 musim ini, Gabriel langsung tampil impresif dengan dua gol dan dua assist dalam dua penampilan pertamanya. Ia juga mencatatkan penampilan perdananya untuk tim utama dari bangku cadangan dalam laga persahabatan melawan Atlético Madrid bulan lalu.
Setelah memenuhi persyaratan usia Premier League sebelum musim ini dimulai, Gabriel kini memenuhi syarat untuk menjalani debutnya di liga senior bersama Manchester United.
Carrick mengawasi dengan saksama
Michael Carrick terus memantau sang remaja dengan saksama, secara rutin memasukkan Gabriel ke sesi latihan tim utama dan menyertakannya dalam skuad untuk beberapa laga pramusim selama musim panas. Meski para penggemar ingin melihat pemain muda itu menjalani debut senior kompetitifnya, sang pelatih kepala meminta pendekatan yang hati-hati terhadap perkembangannya. Membahas perkembangan pesat Gabriel, Carrick berkata: "JJ adalah talenta besar, itu sangat jelas dan dia menjalani musim yang sangat bagus bersama tim U-18. Jelas kami sangat menghargainya, tetapi kesabaran penting dalam mengelola semua hal yang datang bersama itu dan bekerja dengannya dalam pengembangan seperti yang kami lakukan dengan semua pemain muda yang berbeda, serta memilih momen yang tepat untuk naik level."
- Getty Images
Apa langkah Gabriel selanjutnya
Manchester United memiliki talenta luar biasa, dan klub akan mengelola perkembangannya dengan hati-hati dalam beberapa pekan ke depan. Jika Carrick memutuskan untuk memberi Gabriel kesempatan tampil di tim senior sebelum ia berusia 16 tahun bulan depan, penyerang itu akan menjadi pemain tim utama termuda sepanjang sejarah klub. Untuk saat ini, Gabriel akan berupaya mempertahankan ketajamannya yang luar biasa di akademi dan Eropa.
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