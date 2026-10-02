Wonderkid Manchester United JJ Gabriel berlatih di Barcelona saat Deco buka suara soal tuntutan transfer sang pemain muda

Pemain berusia 15 tahun itu mengajukan pemutusan kontrak secara mendadak bulan lalu demi memaksakan kepindahan dari Manchester United. Namun, Manchester United dengan cepat menolak permintaan tersebut karena sangat ingin mempertahankan salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepakbola.

Dengan kebuntuan yang terus berlarut, penyerang itu untuk sementara pindah ke Spanyol. Menurut Manchester Evening News, Gabriel menjaga kebugarannya dengan berlatih bersama pelatih pribadi Jack Hunter di British School Stadium di Castelldefels, Catalonia.

Pemain muda itu dan keluarganya sering mengunjungi Barcelona dan sangat ingin mewujudkan kepindahan ke Camp Nou. Sementara itu, rival sengit Real Madrid juga terus memantau secara dekat situasinya yang berkembang pesat.



