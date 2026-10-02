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Wonderkid Manchester United JJ Gabriel berlatih di Barcelona saat Deco buka suara soal tuntutan transfer sang pemain muda
Gabriel berlatih di kota Barcelona setelah tuntutan transfer
Pemain berusia 15 tahun itu mengajukan pemutusan kontrak secara mendadak bulan lalu demi memaksakan kepindahan dari Manchester United. Namun, Manchester United dengan cepat menolak permintaan tersebut karena sangat ingin mempertahankan salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepakbola.
Dengan kebuntuan yang terus berlarut, penyerang itu untuk sementara pindah ke Spanyol. Menurut Manchester Evening News, Gabriel menjaga kebugarannya dengan berlatih bersama pelatih pribadi Jack Hunter di British School Stadium di Castelldefels, Catalonia.
Pemain muda itu dan keluarganya sering mengunjungi Barcelona dan sangat ingin mewujudkan kepindahan ke Camp Nou. Sementara itu, rival sengit Real Madrid juga terus memantau secara dekat situasinya yang berkembang pesat.
- Crystal Pix
Carrick menyerukan ketenangan di tengah sorotan
Terlepas dari drama di luar lapangan yang masih berlangsung, bos United Michael Carrick baru-baru ini berupaya meredam situasi tersebut. Mantan gelandang itu menegaskan perlunya melindungi bintang akademi itu dari sorotan publik yang berlebihan.
"Saya hanya akan mengulangi apa yang saya katakan: dia masih anak muda, penting bagi kita untuk tidak mengungkapkan apa pun di sini, kami harus berhati-hati dengan sorotan dan pengawasan yang ada," jelas Carrick. "Kami harus bersikap bijak dan memikirkan dirinya. Situasi ini akan terselesaikan dengan sendirinya."
Deco menjauhkan Barcelona dari bintang remaja
Sementara kubu Gabriel mengincar kepindahan ke Catalunya, direktur olahraga Barcelona Deco bergerak cepat untuk meredam spekulasi yang kian berkembang. Berbicara di Portugal Football Summit, petinggi Camp Nou itu menegaskan bahwa klubnya tidak sedang aktif mengejar sang pemain Inggris.
"Tidak ada yang perlu dikatakan tentang anak ini," kata Deco. "Wajar jika para pemain dikaitkan dengan kami. Itu selalu terjadi. Ada pasar yang sangat besar untuk hal seperti itu dengan banyak kepentingan yang terlibat, bahkan ketika [pemain] masih muda. Tetapi kami tidak tertarik kepada pemain mana pun dalam situasinya."
Deco kembali menegaskan bahwa Barcelona tidak akan ikut campur selama Gabriel masih terikat dengan Old Trafford. Ia menambahkan: "Saya tidak yakin apa yang sedang terjadi, dan apakah dia masih merupakan pemain Manchester United. Kami tidak terlibat dalam hal itu. Pertama-tama, kami perlu memahami bagaimana situasinya sebelum mencoba melakukan sesuatu. Berbicara tentang pemain muda, pemain remaja, itu bukan urusan kami."
- Crystal Pix
Ulang tahun yang kian dekat dan pengasingan dari tim utama
Gabriel akan merayakan ulang tahunnya yang ke-16 pekan depan, meski regulasi ketat mencegahnya menandatangani kontrak profesional dengan klub mana pun sampai ia berusia 17 tahun. Untuk saat ini, perkembangannya tetap benar-benar berada dalam ketidakjelasan setelah pengasingannya secara mendadak dari skuad senior.
Sebelum permintaan transfer itu, Carrick siap memberikan debut tim utama kepada remaja tersebut dalam laga Piala Carabao melawan Brighton. Namun, Gabriel tidak dimasukkan dalam kekalahan 3-2 itu, sehingga penampilan kompetitif terakhirnya tetap kemenangan 5-0 atas Sabah di UEFA Youth League bulan lalu.
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