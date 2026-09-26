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Wonderkid Liverpool Rio Ngumoha dicoret dari skuad Inggris untuk laga kontra Spanyol saat Thomas Tuchel membuat keputusan pemilihan pemain
Tuchel memilih pengalaman ketimbang pemain muda
Thomas Tuchel telah menuntaskan persiapan hari pertandingan untuk laga pembuka Nations League Inggris yang sangat dinantikan melawan Spanyol, tetapi kabar soal pemilihan skuad tidak positif bagi bintang muda Liverpool, Ngumoha. Penyerang berusia 18 tahun itu, yang telah memicu sorotan besar di Anfield dan St George’s Park, dicoret dari skuad pertandingan untuk laga di Wembley.
Remaja itu awalnya masuk dalam skuad senior penuh untuk pertama kalinya oleh Tuchel pada awal bulan ini, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dilihat sebagai sinyal jelas dari niat manajer asal Jerman itu untuk memberi kesempatan kepada talenta baru. Namun, prospek menghadapi juara dunia dan Eropa bertahan tampaknya mendorong staf pelatih Inggris mengambil pendekatan yang lebih konservatif. Ngumoha kini harus menyaksikan dari pinggir lapangan saat Inggris berusaha membalas kekalahan mereka di final Euro 2024 di hadapan stadion nasional yang penuh sesak malam ini.
- Getty Images Sport
Batasan skuad memaksa Tuchel mengambil keputusan
Keputusan untuk tidak memasukkan pemain itu murni didorong oleh aturan administratif, bukan cerminan dari usaha atau performanya dalam latihan. Regulasi UEFA membatasi skuad pada hari pertandingan secara ketat hingga 23 pemain, tetapi dengan Tuchel membawa skuad berisi 24 pemain ke pemusatan latihan, satu pemain mau tak mau harus dicoret dari daftar akhir tim. Sayangnya bagi pemain jebolan akademi Liverpool itu, dia menjadi satu-satunya sosok yang dipilih untuk absen dari laga bergengsi melawan tim asuhan Luis de la Fuente. Pencoretan itu untuk sementara menunda kesempatannya bersaing melawan elite sepak bola internasional, sehingga peluangnya untuk menginjakkan kaki di lapangan ikonis Wembley harus tertunda.
Perkembangan pesat talenta muda terbaru Liverpool
Tersingkirnya Ngumoha dari skuad pertandingan mungkin hanya menjadi kemunduran kecil jika dilihat dari latar belakang perjalanan kariernya yang luar biasa sejauh ini. Ia tercatat sebagai salah satu dari lima pemain tambahan yang dipilih untuk ikut bersama skuad senior Inggris dalam pemusatan latihan pramusim Piala Dunia di Florida pada musim panas. Pengalaman di kamp senior itu dimaksudkan untuk mempercepat adaptasinya dengan lingkungan internasional, dan jelas ia memberi kesan kepada staf pelatih selama sesi-sesi tersebut di seberang Atlantik.
Pengalaman pada musim panas itu segera disusul debut tak terduga di tim senior Inggris saat meraih kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru. Ngumoha masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan langsung mencuri perhatian lewat penampilan singkat yang hidup. Dengan itu, ia mengukir namanya dalam buku sejarah dengan menjadi pemain termuda kelima yang pernah mewakili Inggris di level senior.
- Getty Images Sport
Peluang pada masa depan di UEFA Nations League
Meski laga melawan Spanyol datang terlalu cepat bagi Ngumoha untuk menjalani debut kandang kompetitifnya, jeda internasional menawarkan beberapa peluang lain bagi sang penyerang untuk mendapatkan menit bermain. Inggris dijadwalkan menghadapi Ceko dua kali dan Kroasia sekali dalam beberapa pekan ke depan, memberi Tuchel kesempatan yang luas untuk merotasi skuadnya dan melihat opsi yang berbeda. Pelatih asal Jerman itu diperkirakan akan mengelola beban kerja para pemain kuncinya dengan hati-hati, yang seharusnya membuka jalan bagi Ngumoha untuk semakin terlibat dalam rotasi hari pertandingan seiring pemusatan latihan berlangsung.
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