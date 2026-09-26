Thomas Tuchel telah menuntaskan persiapan hari pertandingan untuk laga pembuka Nations League Inggris yang sangat dinantikan melawan Spanyol, tetapi kabar soal pemilihan skuad tidak positif bagi bintang muda Liverpool, Ngumoha. Penyerang berusia 18 tahun itu, yang telah memicu sorotan besar di Anfield dan St George’s Park, dicoret dari skuad pertandingan untuk laga di Wembley.

Remaja itu awalnya masuk dalam skuad senior penuh untuk pertama kalinya oleh Tuchel pada awal bulan ini, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dilihat sebagai sinyal jelas dari niat manajer asal Jerman itu untuk memberi kesempatan kepada talenta baru. Namun, prospek menghadapi juara dunia dan Eropa bertahan tampaknya mendorong staf pelatih Inggris mengambil pendekatan yang lebih konservatif. Ngumoha kini harus menyaksikan dari pinggir lapangan saat Inggris berusaha membalas kekalahan mereka di final Euro 2024 di hadapan stadion nasional yang penuh sesak malam ini.