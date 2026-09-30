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Wonderkid Borussia Dortmund Mathis Albert menorehkan sejarah USMNT sebagai pencetak gol termuda sepanjang masa dalam laga thriller 4-2 melawan Chile untuk melampaui rekor Christian Pulisic
Albert menorehkan namanya dalam sejarah
Timnas putra Amerika Serikat memasuki era baru di St. Louis ketika Albert menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol untuk tim senior. Dalam kemenangan dramatis 4-2 atas Chile, winger Dortmund itu mencetak gol pada masa injury time untuk memastikan hasil tersebut. Pada usia baru 17 tahun 131 hari, ia resmi melampaui Pulisic, yang memegang rekor itu sejak mencetak gol melawan Bolivia pada 2016 di usia 17 tahun 253 hari. Gol bersejarah itu lahir ketika Albert bereaksi paling cepat terhadap bola liar, melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang dan melewati garis untuk memicu selebrasi liar di Energizer Park.
Momen pemecah rekor ini menjadi bab terbaru dalam laju karier yang melesat bagi pemain kelahiran South Carolina tersebut. Setelah sudah menjalani debut Bundesliga bersama Dortmund lebih awal tahun ini, Albert dengan cepat membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan di level internasional. Merefleksikan integrasi talenta-talenta mudanya, pelatih kepala Mauricio Pochettino berkata: "Mereka remaja, tetapi mereka cukup matang untuk bersaing. Bermain dengan pemain berusia 16, 17, 18, 19 tahun bisa bagus, atau bisa menjadi tren... tetapi yang penting, ketika kami memanggil anak-anak ini, kami yakin mereka akan tampil baik. Ini hanya masalah waktu."
- Getty Images Sport
Laga thriller yang berlangsung sengit di St. Louis
Pertandingan itu sendiri menjadi rollercoaster emosi yang diawali dengan gol pembuka dari Sebastian Berhalter, yang memaksimalkan gerakan tipuan cerdik dari sesama remaja Julian Hall. Namun, Chile membalas dengan agresif, dengan Diego Ulloa dan Maximiliano Gutierrez mencetak gol masing-masing sebelum dan sesudah jeda babak pertama untuk sempat membawa tim tamu unggul. USMNT merespons hampir seketika lewat Hall, yang menanduk masuk umpan silang dari Gio Reyna untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Skuad muda Amerika Serikat menunjukkan daya juang yang besar saat menghadapi tim Chile yang bermain fisik dan kesulitan membendung kecepatan lini depan racikan ulang Pochettino.
Intensitas pertandingan tetap tinggi hingga peluit akhir, dengan tuan rumah pada akhirnya menjauh. Chris Richards mengembalikan keunggulan Amerika Serikat lewat sundulan keras dari sepak pojok sebelum kontribusi bersejarah Albert pada akhir laga memastikan pertandingan di luar jangkauan lawan. Kemenangan ini menjadi tribut yang pantas bagi bek veteran Tim Ream, yang mendapat penghormatan melalui seremoni prapertandingan setelah konfirmasi pensiun internasionalnya.
Bintang muda yang lahir dari jalur produksi Dortmund
Perjalanan Albert menuju buku rekor tim nasional mengikuti jalur yang familier bagi para pendukung Amerika. Sama seperti Pulisic dan Reyna sebelumnya, winger itu sedang mengasah kemampuannya di Jerman. Sebelum pindah ke Eropa, pemain asal South Carolina itu sempat menimba ilmu di akademi LA Galaxy, tempat kemampuan teknik dan kecepatannya menarik perhatian pemandu bakat Dortmund. Ia resmi bergabung dengan raksasa Bundesliga itu pada 2024 dan sejak saat itu berkembang pesat di level tim muda mereka, bahkan mencatat debut seniornya untuk klub pada penghujung musim domestik sebelumnya.
Dampaknya di panggung internasional juga terasa seketika. Setelah mendapat pujian dari Pochettino untuk debutnya melawan Peru, Albert kini menambahkan ketajaman penyelesaian ke dalam permainannya. Kemampuannya mencari ruang di kotak penalti serta ketenangannya di depan gawang menunjukkan bahwa ia akan menjadi titik fokus bagi tim nasional Amerika Serikat saat mereka membangun tim menuju turnamen-turnamen mendatang. Dengan beberapa pemain muda lain yang juga berkarier di Eropa seperti Malik Tillman turut tampil pada babak kedua, kedalaman talenta yang tersedia bagi staf pelatih tampak berada di level tertinggi sepanjang masa.
- Getty Images Sport
Emosi memanas saat peluit akhir berbunyi
Terlepas dari suasana perayaan yang mengiringi rekor Albert, pertandingan berakhir ricuh ketika tekel-tekel di akhir laga memicu konfrontasi panas di tepi lapangan antara kedua tim dan staf pelatih. Meski frustrasi dengan permainan agresif tim Amerika Selatan tersebut, para pemain muda Amerika tetap bertahan hingga peluit akhir berbunyi, memperlihatkan intensitas yang jauh melampaui laga ekshibisi biasa saat USMNT kini mengalihkan fokus ke duel mendatang melawan rival Amerika Utara, Meksiko dan Kanada.
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