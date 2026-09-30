Timnas putra Amerika Serikat memasuki era baru di St. Louis ketika Albert menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol untuk tim senior. Dalam kemenangan dramatis 4-2 atas Chile, winger Dortmund itu mencetak gol pada masa injury time untuk memastikan hasil tersebut. Pada usia baru 17 tahun 131 hari, ia resmi melampaui Pulisic, yang memegang rekor itu sejak mencetak gol melawan Bolivia pada 2016 di usia 17 tahun 253 hari. Gol bersejarah itu lahir ketika Albert bereaksi paling cepat terhadap bola liar, melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang dan melewati garis untuk memicu selebrasi liar di Energizer Park.

Momen pemecah rekor ini menjadi bab terbaru dalam laju karier yang melesat bagi pemain kelahiran South Carolina tersebut. Setelah sudah menjalani debut Bundesliga bersama Dortmund lebih awal tahun ini, Albert dengan cepat membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tekanan di level internasional. Merefleksikan integrasi talenta-talenta mudanya, pelatih kepala Mauricio Pochettino berkata: "Mereka remaja, tetapi mereka cukup matang untuk bersaing. Bermain dengan pemain berusia 16, 17, 18, 19 tahun bisa bagus, atau bisa menjadi tren... tetapi yang penting, ketika kami memanggil anak-anak ini, kami yakin mereka akan tampil baik. Ini hanya masalah waktu."