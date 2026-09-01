Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1070788083.jpgOrange Pictures
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Wonderkid Barcelona menuju Arab Saudi saat Blaugrana mengamankan klausul transfer cerdik untuk wonderkid Kroasia

Transfers
L. Chelfi
Barcelona
LaLiga
Al Diriyah
Saudi Pro League

Winger Barcelona Lovro Chelfi berada di ambang bergabung dengan klub Saudi Pro League Al-Diriyah secara permanen dengan biaya nominal. Raksasa Catalan itu sepakat melepas pemain Kroasia berusia 19 tahun tersebut menjelang kontraknya berakhir pada 2027, tetapi memastikan memasukkan klausul pembelian kembali untuk mempertahankan kendali atas masa depannya.

  • Peralihan ke Saudi semakin cepat

    Jurnalis Jijantes Juli Claramunt melaporkan bahwa kepindahan Chelfi ke tim asuhan Bruno Lage kini semakin mendekati rampung sepenuhnya. Pemain muda Kroasia itu sebelumnya kesulitan mendapatkan kesempatan di tim utama, karena hampir secara eksklusif bermain di level akademi. Kesepakatan ini membuka jalan bagi sang penyerang untuk menjalani tantangan baru di luar Spanyol.

    • Iklan
  • imago-sport-1070788085.jpgOrange Pictures

    Barcelona melindungi kendali masa depan

    Klausul pembelian kembali itu memastikan pintu ke Camp Nou tetap terbuka jika sang penyerang berkembang secara signifikan di Timur Tengah. Barcelona memandang mekanisme ini sebagai jaring pengaman jangka panjang untuk aset berharga mereka tanpa menghambat upayanya mengejar menit bermain reguler di level senior. Pengaturan ini memberi kebebasan kepada remaja itu untuk berkembang sambil memikul tanggung jawab yang lebih besar.

  • Prospek Kroasia pindah ke klub lain

    Barcelona merekrut pemain sayap itu dari klub Kroasia NK Kustosija pada musim panas 2025, mengikuti pola transfer mereka sebelumnya untuk Mika Faye. Produk akademi Dinamo Zagreb itu mencatatkan 21 penampilan dan mencetak satu gol untuk Juvenil A musim lalu, serta sekali tampil untuk Barca Atletic asuhan Juliano Belletti. Di level internasional, ia membela Kroasia U-19 di Kejuaraan Eropa musim panas ini, dengan mencetak gol saat melawan Serbia.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1066527978.jpgZUMA Press Wire

    Lage membentuk skuad ambisius

    Al-Diriyah melakukan penguatan secara agresif di bursa transfer, dengan mendatangkan Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina, dan Darwin Nunez dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Saat ini berada di posisi keenam klasemen SPL dengan tujuh poin dari empat pertandingan pembuka mereka, tim asuhan Lage akan menjamu Al Qadsiah pada Kamis. Kedatangan tambahan amunisi baru di lini serang akan langsung menambah opsi tim di sektor depan.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
LaLiga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR