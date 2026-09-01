Al-Diriyah melakukan penguatan secara agresif di bursa transfer, dengan mendatangkan Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina, dan Darwin Nunez dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Saat ini berada di posisi keenam klasemen SPL dengan tujuh poin dari empat pertandingan pembuka mereka, tim asuhan Lage akan menjamu Al Qadsiah pada Kamis. Kedatangan tambahan amunisi baru di lini serang akan langsung menambah opsi tim di sektor depan.