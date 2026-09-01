Orange Pictures
Diterjemahkan oleh
Wonderkid Barcelona menuju Arab Saudi saat Blaugrana mengamankan klausul transfer cerdik untuk wonderkid Kroasia
Peralihan ke Saudi semakin cepat
Jurnalis Jijantes Juli Claramunt melaporkan bahwa kepindahan Chelfi ke tim asuhan Bruno Lage kini semakin mendekati rampung sepenuhnya. Pemain muda Kroasia itu sebelumnya kesulitan mendapatkan kesempatan di tim utama, karena hampir secara eksklusif bermain di level akademi. Kesepakatan ini membuka jalan bagi sang penyerang untuk menjalani tantangan baru di luar Spanyol.
- Orange Pictures
Barcelona melindungi kendali masa depan
Klausul pembelian kembali itu memastikan pintu ke Camp Nou tetap terbuka jika sang penyerang berkembang secara signifikan di Timur Tengah. Barcelona memandang mekanisme ini sebagai jaring pengaman jangka panjang untuk aset berharga mereka tanpa menghambat upayanya mengejar menit bermain reguler di level senior. Pengaturan ini memberi kebebasan kepada remaja itu untuk berkembang sambil memikul tanggung jawab yang lebih besar.
Prospek Kroasia pindah ke klub lain
Barcelona merekrut pemain sayap itu dari klub Kroasia NK Kustosija pada musim panas 2025, mengikuti pola transfer mereka sebelumnya untuk Mika Faye. Produk akademi Dinamo Zagreb itu mencatatkan 21 penampilan dan mencetak satu gol untuk Juvenil A musim lalu, serta sekali tampil untuk Barca Atletic asuhan Juliano Belletti. Di level internasional, ia membela Kroasia U-19 di Kejuaraan Eropa musim panas ini, dengan mencetak gol saat melawan Serbia.
- ZUMA Press Wire
Lage membentuk skuad ambisius
Al-Diriyah melakukan penguatan secara agresif di bursa transfer, dengan mendatangkan Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina, dan Darwin Nunez dengan status pinjaman dari Al-Hilal. Saat ini berada di posisi keenam klasemen SPL dengan tujuh poin dari empat pertandingan pembuka mereka, tim asuhan Lage akan menjamu Al Qadsiah pada Kamis. Kedatangan tambahan amunisi baru di lini serang akan langsung menambah opsi tim di sektor depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami