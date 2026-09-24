Dalam penampilan terbarunya di podcast Men In Blazers, pemain muda Arsenal itu diminta menyebut lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi di kasta tertinggi. Ia dengan cepat menunjuk pemain Tottenham saat ini itu, secara khusus menyoroti penampilannya di London timur.

"Mateus Fernandes, saat dia masih di West Ham," ungkap Lewis-Skelly tanpa ragu.

Pemain 19 tahun itu juga meluangkan waktu untuk membahas kedatangan terbaru pemain internasional Brasil Bruno Guimaraes di Emirates Stadium. Menganggap perekrutan besar itu sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk berkembang, ia memuji kualitas rekan setim barunya tersebut.

"Bruno membawa energi, pengalaman, intensitas," kata pemain internasional Inggris itu. "Saat saya mendengar dia akan bergabung, saya sangat senang karena dia adalah sosok yang bisa dipelajari dan digali pemikirannya. Dia adalah pemenang lainnya, dia adalah seseorang yang bermain di posisi yang mirip dengan Anda, jadi Anda selalu bisa belajar darinya. Menjadi seperti spons terhadap Bruno akan sangat berdampak."



