Getty Images Sport
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Wonderkid Arsenal Myles Lewis-Skelly sebut pemain Tottenham yang mengejutkan sebagai lawan terberatnya di Premier League
Pengakuan yang mengejutkan
Menjelang ulang tahunnya yang ke-20, Lewis-Skelly memiliki rekam jejak impresif yang mencakup medali juara Premier League dan tampil sebagai starter di final Liga Champions. Setelah mengoleksi 81 penampilan senior dan mencatatkan enam caps untuk Inggris, remaja itu sudah menghadapi sejumlah talenta terbaik dunia di posisi bertahan maupun gelandang.
Mengingat perkembangannya yang pesat hingga menjadi pemain reguler di bawah asuhan Arteta, produk akademi Arsenal itu sebenarnya bisa memilih dari banyak pemain kelas dunia yang beroperasi di lini serang maupun lini tengah. Namun, ia justru memilih Matheus Fernandes berdasarkan duel mereka saat gelandang Portugal itu menjalani periode singkatnya di West Ham.
- Getty Images Sport
Pujian tinggi untuk Fernandes
Dalam penampilan terbarunya di podcast Men In Blazers, pemain muda Arsenal itu diminta menyebut lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi di kasta tertinggi. Ia dengan cepat menunjuk pemain Tottenham saat ini itu, secara khusus menyoroti penampilannya di London timur.
"Mateus Fernandes, saat dia masih di West Ham," ungkap Lewis-Skelly tanpa ragu.
Pemain 19 tahun itu juga meluangkan waktu untuk membahas kedatangan terbaru pemain internasional Brasil Bruno Guimaraes di Emirates Stadium. Menganggap perekrutan besar itu sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk berkembang, ia memuji kualitas rekan setim barunya tersebut.
"Bruno membawa energi, pengalaman, intensitas," kata pemain internasional Inggris itu. "Saat saya mendengar dia akan bergabung, saya sangat senang karena dia adalah sosok yang bisa dipelajari dan digali pemikirannya. Dia adalah pemenang lainnya, dia adalah seseorang yang bermain di posisi yang mirip dengan Anda, jadi Anda selalu bisa belajar darinya. Menjadi seperti spons terhadap Bruno akan sangat berdampak."
Fernandes kesulitan di Tottenham Hotspur
Meski Lewis-Skelly jelas sangat mengaguminya, Fernandes menjalani periode yang penuh gejolak sejak tiba di sepakbola Inggris dari Sporting CP pada 2024. Setelah mengalami dua degradasi beruntun bersama Southampton dan West Ham, gelandang itu merampungkan kepindahan musim panas senilai £85 juta ke Tottenham.
Awal kariernya di bawah Roberto De Zerbi berjalan rumit. Dalam kekalahan 3-2 baru-baru ini melawan Aston Villa, Fernandes ditarik keluar saat jeda untuk digantikan Mohammed Kudus setelah menampilkan performa yang mengecewakan. Membela keputusan taktisnya, bos Spurs itu menuntut lebih dari rekrutan mahalnya tersebut.
"Saya punya kepercayaan besar pada Mateus, tetapi saya tidak menyukai penampilan Mateus hari ini. Kalau tidak, saya tak mungkin menggantinya," jelas De Zerbi. "Dia tahu itu. Tapi itu normal. Ini bukan serangan terhadap Mateus, saya mencintai Mateus, itu bukan masalah. Tapi saya pikir untuk Mateus, kami butuh lebih dari Mateus. Karena dia bisa, bahkan di posisi itu."
- Getty Images Sport
Pertarungan lini tengah menanti
Ke depannya, Lewis-Skelly menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan menit bermain di Arsenal setelah kedatangan Guimaraes. Meski tampil menonjol sebagai bek kiri dalam musim terobosannya, pemain muda itu melihat dirinya sebagai gelandang dan bertekad menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dari rekan-rekannya yang lebih berpengalaman untuk mengamankan tempat permanen di lini tengah.
Pada akhirnya, fleksibilitas taktisnya tetap menjadi aset krusial bagi skuad Arsenal yang memburu gelar. Menegaskan kembali mentalitas tanpa pamrinya, remaja itu menutup dengan mengatakan: "Saya seorang gelandang. Tapi pada akhirnya semuanya bergantung pada kebutuhan tim. Tidak ada pemain, tidak ada individu yang lebih besar daripada tujuan tim. Apa pun yang bisa membantu tim, saya akan melakukannya."
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