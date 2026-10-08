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Wonderkid Arsenal Max Dowman menerima tiga Guinness World Records setelah mencetak sejarah untuk tim Mikel Arteta
Tonggak bersejarah mengukuhkan kebangkitan sang wonderkid
Lulusan Hale End itu telah menerima penghargaan global bergengsi setelah menulis ulang buku rekor sejak menembus tim senior Arsenal. Setelah sudah menyepakati kontrak profesional menjelang ulang tahunnya yang ke-17, remaja itu menegaskan statusnya sebagai pemain termuda dalam sejarah Liga Champions saat meraih kemenangan 3-0 atas Slavia Prague pada November 2025. Pencapaian di Eropa itu melengkapi rekor domestik sebagai pencetak gol termuda dan juara dalam sejarah Premier League.
- Getty Images Sport
Otoritas pemegang rekor memuji talenta generasional
Pencapaian bersejarah itu membuat penyerang serbabisa tersebut mendapat tempat utama di antara 'Class of '27' yang dielu-elukan organisasi itu. Memberikan penghormatan kepada lonjakan karier sang remaja yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tom Beckerlegge, Senior Editor Guinness World Records Football Edition 2027, mengatakan: "Pemain termuda dalam daftar kami, Max merangkum apa sebenarnya Class of '27 itu. Sudah meraih tiga gelar Guinness World Records sebelum berusia 17 tahun adalah sesuatu yang luar biasa, dan kisahnya menangkap dengan tepat mengapa generasi pemain ini begitu menarik."
Edisi global merayakan bintang-bintang masa depan
Beckerlegge menambahkan bahwa kemunculan pesat sang remaja mewujudkan momentum tanpa henti sepakbola modern dan hadirnya generasi yang luar biasa: "Sepakbola tidak pernah berhenti. Rekor-rekor dipecahkan, bintang-bintang baru bermunculan dan setiap musim menghadirkan momen-momen jenius baru yang menerangi permainan ini. Guinness World Records Football Edition 2027 merayakan semua itu, dari bintang-bintang terbesar di sepakbola dunia hingga para pemain muda yang kisahnya baru saja dimulai."
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Cedera memberi peluang bagi Dowman
Dowman kini berpeluang mendapatkan peran yang lebih besar di lini depan Arteta setelah cedera yang menimpa Kai Havertz dan Christos Tzolis. Duel akhir pekan ini melawan Leeds United menyimpan kenangan indah bagi sang remaja, yang melakoni debut seniornya dalam kemenangan telak 5-0 atas lawan yang sama di Emirates Stadium pada Agustus 2025. Dua gol klinis di Piala Liga bulan lalu makin memperkuat peluangnya untuk menambah 15 penampilan kompetitifnya bersama klub.
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