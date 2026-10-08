Pencapaian bersejarah itu membuat penyerang serbabisa tersebut mendapat tempat utama di antara 'Class of '27' yang dielu-elukan organisasi itu. Memberikan penghormatan kepada lonjakan karier sang remaja yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tom Beckerlegge, Senior Editor Guinness World Records Football Edition 2027, mengatakan: "Pemain termuda dalam daftar kami, Max merangkum apa sebenarnya Class of '27 itu. Sudah meraih tiga gelar Guinness World Records sebelum berusia 17 tahun adalah sesuatu yang luar biasa, dan kisahnya menangkap dengan tepat mengapa generasi pemain ini begitu menarik."