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Wolves secara mengejutkan memecat Rob Edwards hanya beberapa hari setelah ia berhasil mendatangkan dua pemain bintang untuk tim yang berambisi promosi ke Championship
Edwards dipecat meski telah melakukan aktivitas transfer yang ambisius
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Wolves telah berpisah dengan Edwards tepat ketika klub tersebut tampaknya sedang membangun momentum untuk mengejar promosi. Mantan manajer Middlesbrough itu baru menjabat sejak November lalu, namun dewan direksi memutuskan bahwa perubahan diperlukan setelah klub gagal mempertahankan statusnya di Liga Premier.
Waktu pengambilan keputusan ini sangat mengejutkan mengingat Wolves telah memulai perekrutan agresif untuk bersiap di divisi kedua. Klub ini baru-baru ini mengumumkan perekrutan pemain bintang seperti bek sayap veteran Trippier dan Jimenez, dengan yang terakhir kembali untuk masa tugas keduanya di Molineux guna memimpin serangan. Meskipun ada tambahan pemain ini, Edwards tidak akan menjadi orang yang memimpin mereka memasuki musim baru.
- Getty Images Sport
Masa jabatan yang penuh tantangan di Molineux telah berakhir
Kedatangan Edwards di West Midlands awalnya dipandang sebagai langkah untuk menstabilkan kapal yang sedang tenggelam setelah ia menggantikan Vitor Pereira pada akhir tahun lalu. Ia mewarisi tim yang sedang terpuruk di dasar klasemen, dan meskipun sempat terlihat tanda-tanda perbaikan, pada akhirnya ia tak mampu menyelamatkan tim dari zona degradasi. Setelah rentetan hasil yang buruk, Wolves terdegradasi pada bulan April, yang mengakhiri masa berlabuh mereka di Liga Premier.
Klub ini jelas sedang mencari awal yang baru untuk memastikan masa tinggal mereka di Championship hanya sebentar. Meskipun Edwards telah menandatangani kontrak jangka panjang, tekanan dari kampanye degradasi dan kebutuhan akan penataan ulang taktik di divisi yang lebih rendah mendorong petinggi klub untuk mengambil keputusan sebelum dimulainya latihan pramusim.
Wolves sudah memiliki penggantinya
Dengan lowongan yang kini tersedia di bangku cadangan, Wolves bergerak cepat untuk mengidentifikasi target utama mereka. Berbagai laporan menunjukkan bahwa klub ini kembali mengarahkan perhatian ke pasar Portugal, wilayah yang telah memberikan hasil positif bagi mereka di masa lalu. Negosiasi dengan manajer Gil Vicente, Cesar Peixoto, telah berjalan pesat dalam 24 jam terakhir, dengan O Jogo dan media lainnya melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai.
Peixoto telah mendapatkan pujian atas kinerjanya di Portugal, di mana ia membawa Gil Vicente finis di peringkat keenam yang mengesankan di Primeira Liga. Kemampuannya untuk mencapai hasil di atas ekspektasi dengan sumber daya terbatas telah menjadikannya kandidat yang menarik bagi dewan direksi Wolves, yang sangat ingin kembali ke papan atas sepak bola Inggris pada kesempatan pertama. Kesepakatan antara kedua klub diperkirakan telah disepakati, menandai babak baru bagi klub Molineux di Portugal.
- Getty Images Sport
Proses pembenahan tim Championship dimulai
Kedatangan manajer baru akan menandai perubahan signifikan dalam pendekatan taktis klub saat mereka beradaptasi dengan ketatnya persaingan di Championship. Dengan kehadiran pemain internasional berpengalaman seperti Trippier dan Jimenez, skuad ini memiliki tingkat pengalaman yang jarang ditemui di divisi kedua. Tantangan bagi manajer baru adalah memadukan para pemain ternama ini dengan inti skuad yang sudah ada.
Saat Wolves bersiap untuk musim domestik, fokus akan beralih ke perekrutan lebih lanjut dan pemangkasan skuad untuk memenuhi regulasi keuangan. Harapan di Molineux tidak lain adalah kembalinya klub ke Liga Premier secepatnya, dan keputusan untuk menggantikan Edwards dengan pelatih sekelas Peixoto menegaskan ambisi klub untuk mendominasi kompetisi Championship musim depan.