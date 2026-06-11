Wolves secara mengejutkan memecat Rob Edwards hanya beberapa hari setelah ia berhasil mendatangkan dua pemain bintang untuk tim yang berambisi promosi ke Championship

Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung, Wolves telah berpisah dengan Edwards tepat ketika klub tersebut tampaknya sedang membangun momentum untuk mengejar promosi. Mantan manajer Middlesbrough itu baru menjabat sejak November lalu, namun dewan direksi memutuskan bahwa perubahan diperlukan setelah klub gagal mempertahankan statusnya di Liga Premier.

Waktu pengambilan keputusan ini sangat mengejutkan mengingat Wolves telah memulai perekrutan agresif untuk bersiap di divisi kedua. Klub ini baru-baru ini mengumumkan perekrutan pemain bintang seperti bek sayap veteran Trippier dan Jimenez, dengan yang terakhir kembali untuk masa tugas keduanya di Molineux guna memimpin serangan. Meskipun ada tambahan pemain ini, Edwards tidak akan menjadi orang yang memimpin mereka memasuki musim baru.