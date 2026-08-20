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Wolves menuntaskan perekrutan pinjaman pemain internasional Wales Jordan James dari Rennes
Rekrutan baru menambah kekuatan skuad
Pemain berusia 22 tahun itu menjadi rekrutan keempat Wolves pada musim panas ini setelah kesepakatan untuk Kieran Trippier, Raul Jimenez, dan Rafiki Said. Kepindahan ini juga menjadi tambahan kedua yang diamankan sejak Cesar Peixoto menangani tim sebagai pelatih kepala pada bulan Juni. Wolves memiliki opsi untuk mempermanenkan kepindahan pemain internasional Wales itu pada akhir musim.
- NurPhoto
Pelatih memuji fleksibilitas taktis
Mengamankan kehadiran dinamis di ruang mesin menjadi hal sentral dalam perombakan skuad Peixoto pada musim panas ini di Molineux, dan pelatih asal Portugal itu meyakini James membawa perpaduan ideal antara atletisme dan pemahaman level kasta kedua yang sesuai dengan skema taktisnya: "Jordan adalah gelandang box-to-box, dengan kualitas yang sangat baik, dan mengenal Championship dengan baik, yang penting bagi kami," kata Peixoto kepada situs web Wolves.
"Dia adalah pemain yang cerdas, pemain yang pintar, dan bisa bermain di dua atau tiga posisi dalam cara bermain dan struktur kami. Semakin banyak pemain yang mengenal Championship, semakin baik."
Perkembangan pesat membentuk perjalanan
Lahir di Hereford, James adalah putra mantan bek semi-profesional Wales, Tony James, yang mencatatkan lebih dari 500 penampilan liga saat memperkuat Hereford United asuhan Graham Turner, Burton Albion, dan Newport County. Ia menimba ilmu di akademi Birmingham City sebelum menjalani debut seniornya di St Andrew's pada usia 17 tahun, lalu mencatatkan 105 penampilan untuk Birmingham, termasuk 95 di Championship.
Di level internasional, ia meraih caps senior pertamanya untuk Wales saat melawan Kroasia pada usia 18 tahun, sehingga total penampilannya menjadi 26 laga, ditambah satu gol ke gawang Liechtenstein. Pada 2024, James pindah ke Prancis untuk bergabung dengan Rennes dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai £4 juta dan tampil 24 kali di Ligue 1.
Saat menjalani masa peminjaman di Leicester musim lalu, ia finis sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 11 gol dan empat assist dalam 34 pertandingan, serta menyabet penghargaan Player of the Season pilihan suporter dan pemain, bersama penghargaan Pemain Muda Terbaik divisi tersebut.
- Focus Images
Debut kompetitif semakin dekat
Peixoto tentu ingin segera membuat James mencapai kondisi terbaiknya agar Wolves memiliki kontrol yang lebih besar di lini tengah. Stamina dan kemampuan mencetak gol pemain Wales itu menawarkan keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam apa yang diperkirakan akan menjadi maraton Championship yang menantang. Ia berpeluang menjalani debut cepat saat Wolves bertandang ke Deepdale untuk menghadapi Preston pada Sabtu.
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