Lahir di Hereford, James adalah putra mantan bek semi-profesional Wales, Tony James, yang mencatatkan lebih dari 500 penampilan liga saat memperkuat Hereford United asuhan Graham Turner, Burton Albion, dan Newport County. Ia menimba ilmu di akademi Birmingham City sebelum menjalani debut seniornya di St Andrew's pada usia 17 tahun, lalu mencatatkan 105 penampilan untuk Birmingham, termasuk 95 di Championship.

Di level internasional, ia meraih caps senior pertamanya untuk Wales saat melawan Kroasia pada usia 18 tahun, sehingga total penampilannya menjadi 26 laga, ditambah satu gol ke gawang Liechtenstein. Pada 2024, James pindah ke Prancis untuk bergabung dengan Rennes dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai £4 juta dan tampil 24 kali di Ligue 1.

Saat menjalani masa peminjaman di Leicester musim lalu, ia finis sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan 11 gol dan empat assist dalam 34 pertandingan, serta menyabet penghargaan Player of the Season pilihan suporter dan pemain, bersama penghargaan Pemain Muda Terbaik divisi tersebut.