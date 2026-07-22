Segala macam hal memang bisa terjadi selama periode bursa transfer, tetapi apa yang terjadi hari ini di pusat latihan Wolverhampton benar-benar luar biasa. Toru Arokodare, penyerang tengah kelahiran tahun 2000 yang bermain untuk klub Inggris tersebut, menjadi protagonis dalam aksi protes yang mengejutkan selama sesi latihan yang digelar pada hari Senin, yang berujung pada pengecualiannya dari pertandingan persahabatan yang digelar hari ini melawan Maideanhead United. Alasan di balik protesnya ini, dalam beberapa hal, berkaitan dengan Fiorentina.
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Wolverhampton, kasus Arokodare memanas: sang penyerang menolak berlatih dan pindah ke Trabzonspor, ia hanya ingin bergabung dengan Fiorentina
AKSI PROTES
Pemain sepak bola asal Nigeria tersebut, yang mencetak 6 gol dalam 38 pertandingan pada musim lalu—yang berakhir dengan degradasi Wolverhampton ke Championship—telah memutuskan untuk menghentikan sesi latihan dengan duduk di lapangan dan memaksa pelatih Cesar Peixoto untuk menghentikan serta membatalkan latihan tersebut. Alasan di balik tindakan mengejutkan ini adalah bahwa Arokodare, menurut laporan BBC, menolak setiap upaya klub untuk memindahkannya ke Trabzonspor—tujuan yang disetujui oleh jajaran petinggi Wolves—daripada ke Fiorentina, yang dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan minat pada mantan pemain Racing Genk tersebut sebagai calon pengganti Moise Kean.
ADA KASUS SEBELUMNYA
BBC menekankan bahwa ini bukanlah satu-satunya insiden pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pemain asal Nigeria tersebut selama masa baktinya yang mengecewakan di Wolverhampton, yang dimulai dengan transfer senilai sekitar 30 juta euro dari liga Belgia. Pada musim sebelumnya, Arokodare sempat terlibat pertengkaran yang cukup sengit dengan rekan setim mudanya, Mateus Mane, pada bulan April, namun insiden ketidakdisiplinan terbaru ini semakin mempersulit masa tinggalnya di Inggris.
NEGOSIASI DENGAN FIORENTINA
Wolverhampton sedang berupaya mencari solusi transfer yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat, dan hingga saat ini Trabzonspor dan Fiorentina menjadi kandidat terkuat. Klub Viola telah mengajukan dua tawaran berbeda dalam beberapa hari terakhir untuk penyerang kelahiran tahun 2000 tersebut, keduanya bernilai sekitar 20 juta euro dan keduanya ditolak oleh klub Inggris tersebut, yang menganggap tawaran dari Turki lebih menguntungkan. Namun, tawaran tersebut tidak memuaskan sang pemain dan telah memicu tindakan pembangkangan yang luar biasa pada hari Senin.
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