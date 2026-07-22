Wolverhampton, kasus Arokodare memanas: sang penyerang menolak berlatih dan pindah ke Trabzonspor, ia hanya ingin bergabung dengan Fiorentina

Wolverhampton sedang berupaya mencari solusi transfer yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat, dan hingga saat ini Trabzonspor dan Fiorentina menjadi kandidat terkuat. Klub Viola telah mengajukan dua tawaran berbeda dalam beberapa hari terakhir untuk penyerang kelahiran tahun 2000 tersebut, keduanya bernilai sekitar 20 juta euro dan keduanya ditolak oleh klub Inggris tersebut, yang menganggap tawaran dari Turki lebih menguntungkan. Namun, tawaran tersebut tidak memuaskan sang pemain dan telah memicu tindakan pembangkangan yang luar biasa pada hari Senin.