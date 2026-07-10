Wolfsburg memberikan kabar terbaru mengenai Christian Eriksen sebulan setelah sang gelandang serang pingsan saat pertandingan melawan Denmark

Wolves mengonfirmasi bahwa setelah berkonsultasi dengan direktur pelaksana VfL, Dieter Hecking, telah diputuskan bahwa sang pemain akan menjalani rehabilitasi di Denmark. Langkah ini memungkinkan Eriksen untuk tetap dekat dengan keluarganya dan lingkungan yang akrab baginya saat ia berupaya memulihkan kesehatannya.

Dengan memindahkan proses rehabilitasi ke tanah airnya, Wolfsburg memberikan lingkungan yang mendukung bagi gelandang veteran tersebut. Meskipun jadwal kembalinya ke lapangan sepak bola kompetitif masih belum ditentukan, fokus semua pihak yang terlibat saat ini sepenuhnya tertuju pada pemulihan jangka panjang dan stabilitasnya.