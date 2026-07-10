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Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Wolfsburg memberikan kabar terbaru mengenai Christian Eriksen sebulan setelah sang gelandang serang pingsan saat pertandingan melawan Denmark

C. Eriksen
Wolfsburg
2. Bundesliga
Denmark

Wolfsburg telah mengonfirmasi bahwa Christian Eriksen akan memulai program rehabilitasi individu di Denmark, sekitar sebulan setelah ia pingsan saat bertanding untuk tim nasional Denmark. Klub asal Jerman tersebut akan tetap menjalin komunikasi rutin dengan gelandang tersebut dan tim medisnya selama proses pemulihannya berlangsung.

  • Eriksen akan memulai rehabilitasi secara mandiri

    Setelah masa perawatan medis dan pemantauan awal, klub asal Jerman tersebut memutuskan bahwa Eriksen akan menjalani rehabilitasi di Denmark menyusul insiden pingsannya saat bertanding dalam laga internasional. Keputusan tersebut diambil setelah adanya pembicaraan antara sang pemain dan klub, dengan kesehatan fisik dan mentalnya tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini memungkinkan gelandang berusia 34 tahun tersebut untuk pulih di dekat keluarganya dan di lingkungan yang sudah dikenalnya.

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    Kembalinya ke Denmark telah dipastikan

    Wolves mengonfirmasi bahwa setelah berkonsultasi dengan direktur pelaksana VfL, Dieter Hecking, telah diputuskan bahwa sang pemain akan menjalani rehabilitasi di Denmark. Langkah ini memungkinkan Eriksen untuk tetap dekat dengan keluarganya dan lingkungan yang akrab baginya saat ia berupaya memulihkan kesehatannya.

    Dengan memindahkan proses rehabilitasi ke tanah airnya, Wolfsburg memberikan lingkungan yang mendukung bagi gelandang veteran tersebut. Meskipun jadwal kembalinya ke lapangan sepak bola kompetitif masih belum ditentukan, fokus semua pihak yang terlibat saat ini sepenuhnya tertuju pada pemulihan jangka panjang dan stabilitasnya.

  • Wolfsburg terus menjalin komunikasi

    Meskipun sang pemain saat ini berada di Denmark, klub asal Jerman tersebut tetap sangat terlibat dalam proses pemulihannya. Dalam pernyataanresmi, klub tersebut menyatakan: "Christian Eriksen akan segera memulai program rehabilitasi individu. Setelah berdiskusi dengan direktur eksekutif VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, diputuskan bahwa pemain berusia 34 tahun tersebut akan menyelesaikan program ini di negara asalnya, Denmark. VfL Wolfsburg tetap menjalin komunikasi rutin dengan Christian dan para dokternya. Kami mendoakan yang terbaik bagi Christian dalam proses rehabilitasi lanjutan."

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    Fokus tetap tertuju pada pemulihan jangka panjang

    Eriksen akan melanjutkan program rehabilitasi pribadinya di Denmark dengan dukungan dari Wolfsburg dan tim medisnya. Saat ini belum ada jadwal pasti mengenai kembalinya dia ke sesi latihan atau pertandingan, karena klub memprioritaskan pemulihannya secara penuh.