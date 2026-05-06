Szczesny telah memutuskan untuk menyelesaikan sisa kontraknya selama satu tahun bersama Barcelona, yang secara efektif mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti. Menurut Mundo Deportivo, kiper internasional Polandia tersebut menerima tawaran konkret dari sebuah klub papan atas La Liga yang menjamin posisinya sebagai kiper utama selama dua musim ke depan.

Namun, pemain berusia 36 tahun itu telah menolak tawaran dari klub yang tidak disebutkan namanya tersebut, dengan memprioritaskan kelangsungan kariernya di Barca daripada kesempatan menjadi pilihan utama di tempat lain. Meskipun ada kemungkinan klub memperkuat posisi tersebut dengan mendatangkan Alex Remiro dari Real Sociedad, Szczesny dilaporkan merasa nyaman dengan peran sebagai kiper cadangan dalam skuad asuhan Flick.