getty
Diterjemahkan oleh
Wojciech Szczesny menolak tawaran transfer dari rival di La Liga karena kiper tersebut berkomitmen pada Barcelona
Szczesny menolak tawaran posisi starter di klub lain
Szczesny telah memutuskan untuk menyelesaikan sisa kontraknya selama satu tahun bersama Barcelona, yang secara efektif mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti. Menurut Mundo Deportivo, kiper internasional Polandia tersebut menerima tawaran konkret dari sebuah klub papan atas La Liga yang menjamin posisinya sebagai kiper utama selama dua musim ke depan.
Namun, pemain berusia 36 tahun itu telah menolak tawaran dari klub yang tidak disebutkan namanya tersebut, dengan memprioritaskan kelangsungan kariernya di Barca daripada kesempatan menjadi pilihan utama di tempat lain. Meskipun ada kemungkinan klub memperkuat posisi tersebut dengan mendatangkan Alex Remiro dari Real Sociedad, Szczesny dilaporkan merasa nyaman dengan peran sebagai kiper cadangan dalam skuad asuhan Flick.
- AFP
Mengutamakan kebahagiaan daripada waktu
Setelah sempat pensiun sementara pada musim panas 2024 pasca kepergiannya dari Juventus, Szczesny dibujuk untuk kembali ke lapangan oleh Barcelona menyusul cedera serius yang dialami Marc-Andre ter Stegen. Kini, kiper veteran ini berada di tahap karier di mana kebahagiaan pribadi dan keluarga lebih diutamakan daripada keuntungan finansial atau waktu bermain.
Profesionalisme dan pengaruh positifnya di ruang ganti membuat klub menawarkan perpanjangan kontrak yang berlaku hingga Juni 2027. Meskipun awalnya datang sebagai solusi darurat, Szczesny telah beradaptasi dengan sempurna dalam tim, mendapatkan kepercayaan dari staf pelatih dan rasa hormat dari rekan-rekan setimnya.
Seorang pembimbing bagi generasi mendatang
Salah satu faktor utama di balik keinginan Szczesny untuk tetap bertahan adalah hubungannya dengan para pemain muda, terutama kiper utama baru Barcelona, Joan Garcia. Kiper veteran asal Polandia ini telah menjadi mentor yang tak ternilai bagi kiper berusia 25 tahun tersebut, yang konon memandang setiap nasihat dari mantan pemain Arsenal dan Roma itu sebagai pelajaran penting bagi perkembangannya.
Flick menghargai pengalaman yang dibawa Szczesny ke dalam skuad yang sebaliknya sangat muda. Kiper tersebut yakin ia dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan tim melalui kepemimpinan dan kehadirannya di ruang ganti, meskipun penampilannya di lapangan menjadi lebih sporadis.
- Getty Images Sport
Peran keluarga di Barcelona
Selain alasan sepak bola, keputusan Szczesny sangat dipengaruhi oleh keberhasilan keluarganya beradaptasi dengan kehidupan di Barcelona. Putranya yang berusia tujuh tahun, Liam, saat ini bermain di tim junior klub tersebut, sementara putrinya yang masih kecil sudah betah di taman kanak-kanak setempat.
Selain itu, istrinya, Marina, seorang penyanyi profesional, telah mendirikan studio rekaman sendiri di kota tersebut, tempat ia berencana untuk berkolaborasi dengan artis-artis lain. Akar yang kuat di ibu kota Catalan ini membuat prospek pindah ke kota lain di Spanyol menjadi tidak menarik, sehingga memperkuat komitmennya terhadap proyek Blaugrana hingga akhir kontraknya.