Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Winger Roma Wesley sangat ingin menyelamatkan Endrick, pemain buangan Real Madrid, pada jendela transfer Januari
Wesley memimpin upaya pendekatan persuasif untuk Roma
Hubungan antara Wesley dan Endrick kian erat, membentuk jembatan yang bisa segera membawa striker Madrid itu ke ibu kota Italia. Persahabatan mereka sudah mengakar kuat, terbukti dari dukungan Endrick saat Wesley mengalami cedera yang menyayat hati dan membuatnya absen dari Piala Dunia hanya sepekan sebelum turnamen dimulai. Kini, peran mereka berbalik ketika Wesley berusaha membimbing rekan senegaranya itu melewati periode sulit di Spanyol.
Menurut Corriere dello Sport, winger Roma itu bersikap proaktif dengan mengirim pesan kepada rekan setimnya di tim nasional tersebut untuk menyampaikan betapa senangnya ia jika bisa berbagi ruang ganti di Olimpico. Meski pertukaran pesan ini bersifat pribadi dan bukan atas arahan klub, hal itu selaras sepenuhnya dengan ambisi transfer Roma. Kedua sahabat itu akan mendapat kesempatan untuk kembali bertemu langsung ketika Madrid bertandang ke Roma untuk laga Liga Champions pada 14 Oktober, yang memberi Endrick kesempatan melihat secara langsung atmosfer yang menjadi rumah bagi Wesley.
- Getty Images Sport
Frustrasi kian memuncak bagi sosok yang terlupakan di Madrid
Situasi Endrick di Bernabeu menjadi kritis setelah awal yang menjanjikan dalam kariernya di Eropa. Terlepas dari investasi besar yang dikeluarkan Real Madrid, pemain berusia 20 tahun itu mendapati dirinya nyaris dibuang oleh staf pelatih. Aksi pemain Brasil itu terbatas pada satu penampilan sebagai pemain pengganti selama empat menit saat melawan Elche dalam delapan laga pertama musim ini.
Minimnya keterlibatan ini sangat kontras dengan jaminan yang diterima sang pemain pada awal tahun. Pemain muda itu dikabarkan sedang mempertimbangkan kepindahan karena persaingan ketat dari pemain seperti Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Arda Guler membuatnya berada di posisi terbawah dalam urutan pilihan. Dengan perkembangannya yang mandek, hengkang sementara pada Januari kini dipandang sebagai solusi paling logis bagi semua pihak yang terlibat.
Raksasa Serie A mengincar sang striker
Roma bukan satu-satunya tim Italia yang memantau dengan saksama situasi yang berkembang di Madrid. AC Milan juga telah menyatakan minatnya, tetapi Roma sejauh ini sudah melakukan langkah paling jauh dengan menjaga dialog secara konstan dengan perwakilan sang pemain. Jeda internasional mendatang di Singapura akan memberi peluang lain bagi Wesley untuk mendorong kepindahan ke ibu kota saat sang penyerang mempertimbangkan langkah berikutnya.
Presiden Madrid Florentino Perez saat ini hanya mempertimbangkan peminjaman langsung demi memastikan klub tetap memegang kendali atas masa depan jangka panjang aset mereka. Namun, para direktur Roma mendorong kesepakatan yang lebih kompleks, yang bisa mencakup opsi transfer permanen disertai klausul pembelian kembali untuk raksasa Spanyol tersebut. Struktur ini akan memungkinkan Roma berinvestasi lebih besar dalam proses integrasi pemain itu ke dalam skuad.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran internasional atas perkembangan yang terhenti
Minimnya menit bermain bagi salah satu prospek paling menjanjikan Brasil tidak luput dari perhatian jajaran tim nasional. Kekhawatiran kian meningkat bahwa perkembangan sang penyerang akan terhambat secara permanen jika ia terus duduk di bangku cadangan. Kebutuhan untuk bermain secara reguler menjadi sangat penting, terutama saat sang pemain ingin melanjutkan kesuksesan masa peminjamannya sebelumnya di luar Madrid. Menjelang Januari, tekanan tertuju pada Jose Mourinho dan petinggi Madrid untuk menemukan solusi yang melindungi investasi mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami