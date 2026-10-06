Hubungan antara Wesley dan Endrick kian erat, membentuk jembatan yang bisa segera membawa striker Madrid itu ke ibu kota Italia. Persahabatan mereka sudah mengakar kuat, terbukti dari dukungan Endrick saat Wesley mengalami cedera yang menyayat hati dan membuatnya absen dari Piala Dunia hanya sepekan sebelum turnamen dimulai. Kini, peran mereka berbalik ketika Wesley berusaha membimbing rekan senegaranya itu melewati periode sulit di Spanyol.

Menurut Corriere dello Sport, winger Roma itu bersikap proaktif dengan mengirim pesan kepada rekan setimnya di tim nasional tersebut untuk menyampaikan betapa senangnya ia jika bisa berbagi ruang ganti di Olimpico. Meski pertukaran pesan ini bersifat pribadi dan bukan atas arahan klub, hal itu selaras sepenuhnya dengan ambisi transfer Roma. Kedua sahabat itu akan mendapat kesempatan untuk kembali bertemu langsung ketika Madrid bertandang ke Roma untuk laga Liga Champions pada 14 Oktober, yang memberi Endrick kesempatan melihat secara langsung atmosfer yang menjadi rumah bagi Wesley.