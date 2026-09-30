Winger Roma Matias Soule kembali bergabung dengan skuad Argentina setelah sempat meninggalkan pemusatan latihan untuk kelahiran anak pertamanya

Momen membahagiakan atas kelahiran anak pertama mereka dibagikan langsung oleh sang pemain dan pasangannya melalui akun media sosial pribadi mereka dari rumah sakit. Mengumumkan kehadiran anggota baru keluarga mereka dalam unggahan bersama di media sosial, pasangan itu menulis: "Bautista Soule. Selamat datang, cinta dalam hidup kami, kamu tidak tahu betapa besar kami mencintaimu."

Kabar bahagia itu langsung dibanjiri ucapan selamat, termasuk dari rekan setimnya di Roma, Paulo Dybala, yang berkomentar: "Tak sabar bertemu Bauti."

Camila Galante, istri mantan rekan setim Leandro Paredes, juga menambahkan: "Selamat, teman-teman. Keluarga yang sangat indah. Kami sayang kalian!"