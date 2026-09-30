AFP
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Winger Roma Matias Soule kembali bergabung dengan skuad Argentina setelah sempat meninggalkan pemusatan latihan untuk kelahiran anak pertamanya
Prospek Argentina kembali berlatih bersama skuad
Winger Roma itu telah kembali bergabung dengan kamp latihan Argentina di Ezeiza setelah mendampingi pasangannya menyambut kelahiran anak mereka. Soule sempat meninggalkan markas tim nasional untuk menyambut kelahiran putra pertamanya, Bautista, sebelum kembali mengikuti latihan penuh pada Selasa. Penyerang berusia 23 tahun itu kini langsung kembali memusatkan perhatian untuk mengunci tempat dalam skema lini serang Scaloni.
- Getty Images Sport
Penyerang umumkan momen emosional kedatangan anggota keluarga baru
Momen membahagiakan atas kelahiran anak pertama mereka dibagikan langsung oleh sang pemain dan pasangannya melalui akun media sosial pribadi mereka dari rumah sakit. Mengumumkan kehadiran anggota baru keluarga mereka dalam unggahan bersama di media sosial, pasangan itu menulis: "Bautista Soule. Selamat datang, cinta dalam hidup kami, kamu tidak tahu betapa besar kami mencintaimu."
Kabar bahagia itu langsung dibanjiri ucapan selamat, termasuk dari rekan setimnya di Roma, Paulo Dybala, yang berkomentar: "Tak sabar bertemu Bauti."
Camila Galante, istri mantan rekan setim Leandro Paredes, juga menambahkan: "Selamat, teman-teman. Keluarga yang sangat indah. Kami sayang kalian!"
Penantian panjang membayangi terobosan pemain senior
Pemanggilan terbaru ini membuka jalan yang jelas bagi Soule untuk menjalani debut seniornya yang telah lama dinantikan bersama Argentina setelah sekian lama berada di pinggiran radar Scaloni. Pemain kidal asal Mar del Plata itu menerima panggilan senior pertamanya saat masih berada di jajaran tim muda Juventus pada usia 18 tahun, sebelum kemudian tampil menonjol bersama tim U-20 asuhan Javier Mascherano di Piala Dunia junior pada 2023. Berbekal dua gol dan satu assist pada awal musim Serie A bersama Roma, Soule kini sedang dipersiapkan untuk mengisi lini tengah serang Argentina.
- Newscom / GDA
Trilogi ramah yang menuntut menguji kedalaman
Argentina memulai rangkaian tiga laga persahabatan saat menghadapi Bolivia pada Rabu malam di Estadio Mario Alberto Kempes. Tim asuhan Scaloni akan bertemu Burkina Faso tiga hari kemudian sebelum menutup jeda internasional melawan Bolivia pada 6 Oktober. Laga penutup itu akan menyedot perhatian dunia, karena menjadi panggung perpisahan yang menyentuh bagi ikon nasional Lionel Messi.
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