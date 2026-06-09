Winger Manchester City, Savinho, adalah "jenis pemain" yang dibutuhkan Tottenham, sementara mantan bintang Spurs itu menyoroti tiga posisi yang harus diperkuat Roberto De Zerbi pada bursa transfer musim panas

Secara historis, Tottenham selalu membanggakan gaya sepak bola menyerang mereka, sebuah identitas yang diharapkan dapat dipulihkan oleh De Zerbi setelah memastikan status mereka di kasta tertinggi. Sandro menegaskan bahwa dewan direksi harus memberi waktu kepada manajer untuk membangun tim, sambil membandingkannya dengan Pep Guardiola untuk menyoroti keseimbangan taktis yang rumit yang diperlukan. Sandro menjelaskan: "Saya pikir itulah yang dibutuhkan De Zerbi, yaitu agar mereka memberinya waktu, membiarkannya memilih para pemain. Ini soal kepercayaan seiring berjalannya waktu, bukan begitu? Benar, dan ini akan menjadi perubahan besar, karena sekarang kita memiliki gagasan tentang filosofi. Saya pikir sepak bola telah berubah, karena orang-orang hanya ingin sukses, tapi Tottenham, kita selalu bermain sepak bola menyerang, dan kita perlu memiliki seseorang yang memiliki gagasan dan filosofi yang sama. Tentu saja Anda bermain di Liga Premier, ini bukan sekadar menyerang, menyerang, dan Anda harus cerdas, Anda perlu mengendalikan permainan. Guardiola misalnya, Anda tidak bisa lebih menyerang daripada Guardiola, itu mustahil, tapi itu sangat cerdas."