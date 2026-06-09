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Winger Manchester City, Savinho, adalah "jenis pemain" yang dibutuhkan Tottenham, sementara mantan bintang Spurs itu menyoroti tiga posisi yang harus diperkuat Roberto De Zerbi pada bursa transfer musim panas
Sandro memaparkan prioritas transfer Tottenham
Melalui Stake, Sandro menjelaskan secara rinci di mana De Zerbi harus memusatkan perhatiannya selama jendela transfer musim panas. Manajer tersebut mengambil alih tim pada akhir Maret, dan berhasil membawa klub lolos dari degradasi di Liga Premier pada hari terakhir musim, setelah mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam tujuh pertandingan. Membangun atas keberhasilan lolos yang ajaib itu, pelatih asal Brasil ini menyoroti posisi sayap dan penyerang tengah sebagai prioritas utama, sambil menyebut nama seorang pemain sayap dinamis yang dihargai €50 juta (£43 juta/$58 juta). Ia berkata: "Saya pikir kami perlu memperkuat lini serang, dengan pemain sayap dan seorang striker, karena beberapa pemain kemungkinan akan hengkang, seperti Richarlison yang kemungkinan akan pergi. Pemain yang kita butuhkan, saya sering mendengar tentang Savinho yang akan datang sebagai pemain sayap, dan saya pikir kita perlu fokus pada posisi-posisi ini dan pemain seperti itu."
- AFP
Savinho membawa pengalaman yang telah terbukti dalam meraih kemenangan
Savinho telah berkembang menjadi pemain yang sering meraih gelar juara sejak bergabung dengan Manchester City dengan biaya transfer sebesar €25 juta (£22 juta/$29 juta) dari Troyes menjelang musim 2024-25. Pemain asal Brasil ini sebelumnya tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Girona, di mana ia mencetak 11 gol dalam 41 penampilan. Di City, ia telah mencetak tujuh gol dalam 84 pertandingan, mengangkat trofi Piala FA dan Piala Liga pada 2026, serta meraih kemenangan di Community Shield. Meskipun Sandro menginginkan penyerang berpengalaman ini di London, ia juga menyoroti lini belakang yang perlu diperbarui. Sandro menambahkan: "Bek, saya tidak tahu, tapi Romero kemungkinan juga akan hengkang, dan kami perlu memperkuat zona pertahanan tengah itu juga."
Waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan filosofi baru
Secara historis, Tottenham selalu membanggakan gaya sepak bola menyerang mereka, sebuah identitas yang diharapkan dapat dipulihkan oleh De Zerbi setelah memastikan status mereka di kasta tertinggi. Sandro menegaskan bahwa dewan direksi harus memberi waktu kepada manajer untuk membangun tim, sambil membandingkannya dengan Pep Guardiola untuk menyoroti keseimbangan taktis yang rumit yang diperlukan. Sandro menjelaskan: "Saya pikir itulah yang dibutuhkan De Zerbi, yaitu agar mereka memberinya waktu, membiarkannya memilih para pemain. Ini soal kepercayaan seiring berjalannya waktu, bukan begitu? Benar, dan ini akan menjadi perubahan besar, karena sekarang kita memiliki gagasan tentang filosofi. Saya pikir sepak bola telah berubah, karena orang-orang hanya ingin sukses, tapi Tottenham, kita selalu bermain sepak bola menyerang, dan kita perlu memiliki seseorang yang memiliki gagasan dan filosofi yang sama. Tentu saja Anda bermain di Liga Premier, ini bukan sekadar menyerang, menyerang, dan Anda harus cerdas, Anda perlu mengendalikan permainan. Guardiola misalnya, Anda tidak bisa lebih menyerang daripada Guardiola, itu mustahil, tapi itu sangat cerdas."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Tottenham akan menghadapi musim panas yang sibuk saat mereka bersiap mendukung De Zerbi di bursa transfer. Klub ini akan secara aktif memantau target-target seperti Savinho sambil bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya para bintang andalan seperti Richarlison dan Cristian Romero. Setelah berhasil selamat dari degradasi secara dramatis di laga terakhir, sang manajer akan segera mulai bekerja untuk menanamkan kerangka taktisnya yang ketat selama pramusim.