Winger atau No. 10? Mengapa bintang USMNT Brenden Aaronson tetap menjadi ‘kunci’ bagi Leeds setelah berhasil memenangkan hati para penonton yang semula mencemoohnya di Elland Road
Aaronson kembali ke Leeds untuk meraih gelar juara Championship
Aaronson termasuk di antara para pemain yang hengkang dari Leeds setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada akhir musim perdananya bersama klub tersebut pada tahun 2023. Ia kemudian dipinjamkan ke Union Berlin di Jerman.
Hal itu tidak berjalan sesuai rencana dan pemain asal New Jersey ini kembali ke West Yorkshire untuk mencoba memastikan promosi dari Championship. Dia membantu The Whites meraih gelar divisi dua, dengan mencatatkan sembilan gol, yang merupakan rekor terbaik dalam kariernya, saat tim asuhan Daniel Farke mengumpulkan 100 poin.
Kehadirannya selama musim yang gemilang itu tidak selalu disambut hangat oleh para penonton di tribun, dengan beberapa kritik berlanjut ke musim liga utama berikutnya. Namun, Aaronson telah bekerja tanpa lelah untuk mengubah para peragu menjadi pendukung setia.
Bintang timnas AS telah menunjukkan kerja keras dan mencetak gol pada musim 2025-26
Dia kini menjadi pemain inti Leeds, tampil dalam 41 pertandingan musim ini, dengan performa gemilang yang ia tunjukkan di awal tahun baru, di mana ia mencetak tiga gol dalam laga melawan Manchester United dan Newcastle.
Masih ada pertanyaan yang muncul mengenai masa depannya, mengingat kontrak penyerang berusia 25 tahun ini hanya tersisa 12 bulan lagi. Dia juga belum benar-benar menempati satu peran spesifik dalam sistem yang kadang-kadang diubah-ubah.
Apakah Aaronson merupakan pilihan jangka panjang bagi Leeds di sepertiga akhir lapangan?
Saat ditanya apakah Aaronson cukup mumpuni untuk menjadi pilihan jangka panjang di lini tengah atau di sayap, mantan bek Leeds, Gray—yang melihat The Whites menjadi favorit di pasar taruhan menjelang hari terakhir saat pasukan Farke bersiap menghadapi laga yang berpotensi menentukan melawan West Ham—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir ini adalah salah satu hal yang telah berubah dalam sepak bola selama dekade terakhir - para pemain menjadi lebih serba bisa, tidak ada satu posisi tetap untuk seorang pemain, dan saya pikir mereka sangat penting bagi ruang ganti dan skuad juga.
“Brenden Aaronson bisa bermain di sejumlah posisi dan dia terlihat nyaman di semua posisi yang sepertinya dia mainkan.
“Pemain lain yang sempat menjadi kontroversi saat kembali ke klub. Apakah para penggemar Leeds menyambutnya saat dia pertama kali kembali? Tidak. Saya pikir dia harus membuktikan kemampuannya dan kembali mendapatkan dukungan dari para penggemar Leeds, tetapi sekali lagi, dia adalah bagian penting bagi perkembangan Leeds ke depan.”
Pembicaraan kontrak mungkin akan berlangsung pada jendela transfer berikutnya
Leeds akan bertandang ke London Stadium pada hari Minggu untuk pertandingan yang akan menyaksikan tuan rumah berjuang mati-matian demi bertahan di Liga Premier. The Whites berhasil lolos dari zona degradasi dengan selisih poin yang cukup dan berpeluang mengakhiri musim di posisi tepat di bawah papan tengah.
Ada kemungkinan akan ada perombakan skuad lebih lanjut selama musim panas, seiring dengan jendela transfer yang akan membawa pergerakan pemain masuk dan keluar dari Elland Road, dan Aaronson - setelah mewakili negaranya di Piala Dunia di kandang sendiri - berharap dapat memainkan peran penting dalam rencana untuk musim 2026-27 dan seterusnya setelah membuka diri untuk pembicaraan mengenai kontrak baru dan perpanjangan masa tinggalnya di sepak bola Inggris.