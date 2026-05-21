Aaronson termasuk di antara para pemain yang hengkang dari Leeds setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada akhir musim perdananya bersama klub tersebut pada tahun 2023. Ia kemudian dipinjamkan ke Union Berlin di Jerman.

Hal itu tidak berjalan sesuai rencana dan pemain asal New Jersey ini kembali ke West Yorkshire untuk mencoba memastikan promosi dari Championship. Dia membantu The Whites meraih gelar divisi dua, dengan mencatatkan sembilan gol, yang merupakan rekor terbaik dalam kariernya, saat tim asuhan Daniel Farke mengumpulkan 100 poin.

Kehadirannya selama musim yang gemilang itu tidak selalu disambut hangat oleh para penonton di tribun, dengan beberapa kritik berlanjut ke musim liga utama berikutnya. Namun, Aaronson telah bekerja tanpa lelah untuk mengubah para peragu menjadi pendukung setia.