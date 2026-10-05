Getty Images Sport
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Winger Arsenal Noni Madueke jadi target raksasa Eropa setelah kehilangan tempat di tim inti di bawah Mikel Arteta
Raksasa-raksasa Eropa mengincar Madueke
Madueke muncul sebagai target utama bagi sejumlah klub top Eropa seiring situasinya di Stadion Emirates terus memburuk. Penyerang berusia 24 tahun itu berada di pinggiran skuad Mikel Arteta pada tahap awal musim ini, perkembangan yang membuat para pemandu bakat di seluruh benua waspada.
Pemain internasional Inggris itu saat ini dipantau oleh Atletico Madrid dan Juventus, dua klub yang diketahui sudah lama mengagumi gaya bermainnya yang lugas serta kemampuan dribelnya, menurut The Telegraph. Madueke baru tampil lima kali di semua kompetisi untuk Arsenal musim ini, dengan total 176 menit bermain dan mencetak satu gol di Piala Carabao.
- Getty Images Sport
Kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Arteta
Meski tiba di klub dengan ekspektasi tinggi setelah transfer senilai £48,5 juta dari Chelsea pada musim panas lalu, Madueke kesulitan mempertahankan tempat yang konsisten dalam starting XI pilihan Arteta. Secara keseluruhan, winger itu telah mencatatkan 48 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi sejak kedatangannya, dengan torehan sembilan gol dan empat assist.
Pada musim lalu, winger tersebut mencatatkan 16 kali menjadi starter di kasta teratas, meski perkembangannya terhambat oleh absen selama dua bulan akibat cedera lutut. Persaingan untuk mendapatkan tempat hanya semakin ketat tahun ini, dengan Arteta memilih profil berbeda di lini serangnya. Musim ini, Madueke dan Viktor Gyokeres termasuk di antara para pemain juara yang belum menjadi starter dalam pertandingan Premier League.
Untuk semakin memperkuat opsi serangnya, Arteta mendatangkan Christos Tzolis, meski pemain internasional Yunani itu baru-baru ini mengalami cedera hamstring saat bertugas bersama tim nasionalnya, tanpa ada kepastian kapan ia akan kembali. Sementara itu, kemunculan talenta muda top Max Dowman hanya semakin menambah sengit persaingan untuk posisi sayap.
Dampak terhadap status internasional Inggris
Situasi klub Madueke sudah mulai berdampak pada karier internasionalnya di bawah Thomas Tuchel. Staf pelatih Inggris dikabarkan memandangnya sebagai salah satu penyerang satu lawan satu paling efektif di skuad nasional, kualitas yang membantunya mencatatkan lima penampilan selama Piala Dunia musim panas. Namun, kurangnya menit bermain reguler di Arsenal membuat namanya dicoret dari skuad terbaru Inggris untuk laga pembuka UEFA Nations League, yang menegaskan betapa mendesaknya situasi yang sedang dihadapinya.
Setelah menjalani debutnya berkat kesempatan yang diberikan Lee Carsley pada akhir 2024, Madueke menjadi bagian penting dari tim yang mencapai semifinal Piala Dunia. Untuk tetap masuk dalam rencana Tuchel pada siklus turnamen besar berikutnya, winger itu harus bermain dari pekan ke pekan di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Eksodus lini serang bisa berlanjut pada Januari
Arsenal mengalami perombakan signifikan pada opsi lini serang mereka musim panas ini, berpisah dengan Leandro Trossard, yang bergabung dengan Besiktas, Gabriel Jesus, yang pindah ke Barcelona, dan Gabriel Martinelli, yang menuntaskan transfer ke Al Hilal. Dengan begitu banyak figur kunci di lini depan yang hengkang, Madueke sangat mungkin menjadi pemain berikutnya yang menyusul mereka keluar pada jendela transfer Januari mendatang.
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