Meski tiba di klub dengan ekspektasi tinggi setelah transfer senilai £48,5 juta dari Chelsea pada musim panas lalu, Madueke kesulitan mempertahankan tempat yang konsisten dalam starting XI pilihan Arteta. Secara keseluruhan, winger itu telah mencatatkan 48 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi sejak kedatangannya, dengan torehan sembilan gol dan empat assist.

Pada musim lalu, winger tersebut mencatatkan 16 kali menjadi starter di kasta teratas, meski perkembangannya terhambat oleh absen selama dua bulan akibat cedera lutut. Persaingan untuk mendapatkan tempat hanya semakin ketat tahun ini, dengan Arteta memilih profil berbeda di lini serangnya. Musim ini, Madueke dan Viktor Gyokeres termasuk di antara para pemain juara yang belum menjadi starter dalam pertandingan Premier League.

Untuk semakin memperkuat opsi serangnya, Arteta mendatangkan Christos Tzolis, meski pemain internasional Yunani itu baru-baru ini mengalami cedera hamstring saat bertugas bersama tim nasionalnya, tanpa ada kepastian kapan ia akan kembali. Sementara itu, kemunculan talenta muda top Max Dowman hanya semakin menambah sengit persaingan untuk posisi sayap.