Arfsten menjadi pemain USMNT ketiga di skuad Middlesbrough, dan ketiganya memiliki hubungan dengan Columbus.

Morris bergabung dengan klub itu pada 2024 dan telah menjadi salah satu bagian terpenting Boro, membantu membawa tim ke playoff promosi musim lalu. Pada akhirnya mereka gagal di final, yang memastikan mereka tetap berada di Championship musim ini.

Untuk melanjutkan upaya mereka memburu tempat di Premier League, klub itu baru-baru ini merekrut Berhalter dari Vancouver Whitecaps. Kontrak Berhalter sejatinya akan berakhir pada musim dingin, tetapi Boro mampu mengamankan jasanya pada musim panas ini dengan biaya sekitar $2 juta.

“Aidan terutama sudah memberi tahu saya tentang gaya bermain, budaya klub, dan basis suporter di sini,” kata Arfsten. “Kehadiran Aidan dan Seb di sini akan membuat proses adaptasi lebih mudah, karena bergabung dengan klub baru selalu menjadi hal besar.

“Saya hanya bersemangat menghadapi tantangan baru dan saya tak sabar untuk segera memulainya.”