Federasi Sepakbola Georgia (GFF) mengonfirmasi pada Sabtu bahwa Sagnol telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior putra. Pemecatan itu terjadi sebagai konsekuensi langsung dari kekalahan kandang 1-0 yang mengecewakan dari Irlandia Utara dalam laga pembuka mereka di UEFA Nations League. Hasil tersebut terasa sangat menyakitkan mengingat jalannya kekalahan itu, yang membuat Georgia gagal memanfaatkan dominasi mereka di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi.

Pertandingan ditentukan oleh dua momen krusial yang melibatkan bintang terbesar negara itu. Penyerang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Pierce Charles pada awal laga, sebuah kesalahan yang terbukti mahal ketika Shea Charles mencetak gol kemenangan dramatis untuk tim tamu pada menit kesembilan masa injury time babak kedua. Hilangnya konsentrasi di saat-saat akhir itu terbukti menjadi batas kesabaran terakhir bagi petinggi federasi, yang bergerak cepat untuk mengakhiri kontrak Sagnol kurang dari 24 jam setelah peluit akhir dibunyikan.