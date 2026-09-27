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Willy Sagnol didepak secara brutal oleh Georgia setelah kekalahan mengejutkan di Nations League dari Irlandia Utara
Sagnol harus membayar mahal atas kesalahan di Nations League
Federasi Sepakbola Georgia (GFF) mengonfirmasi pada Sabtu bahwa Sagnol telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional senior putra. Pemecatan itu terjadi sebagai konsekuensi langsung dari kekalahan kandang 1-0 yang mengecewakan dari Irlandia Utara dalam laga pembuka mereka di UEFA Nations League. Hasil tersebut terasa sangat menyakitkan mengingat jalannya kekalahan itu, yang membuat Georgia gagal memanfaatkan dominasi mereka di Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi.
Pertandingan ditentukan oleh dua momen krusial yang melibatkan bintang terbesar negara itu. Penyerang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi Pierce Charles pada awal laga, sebuah kesalahan yang terbukti mahal ketika Shea Charles mencetak gol kemenangan dramatis untuk tim tamu pada menit kesembilan masa injury time babak kedua. Hilangnya konsentrasi di saat-saat akhir itu terbukti menjadi batas kesabaran terakhir bagi petinggi federasi, yang bergerak cepat untuk mengakhiri kontrak Sagnol kurang dari 24 jam setelah peluit akhir dibunyikan.
- Getty Images Sport
Akhir dari era bersejarah bagi sepak bola Georgia
Pria asal Prancis itu meninggalkan jabatannya setelah secara mendasar mengubah arah sepakbola Georgia sejak penunjukannya pada Februari 2021. Selama masa kepemimpinannya, Sagnol menangani 57 pertandingan dan menjadi arsitek pencapaian olahraga terbesar negara itu: lolos ke turnamen besar pertama mereka sepanjang sejarah. Di bawah arahannya, Georgia tidak hanya tampil di Euro 2024; mereka juga bersinar, dengan terkenal mengalahkan Portugal untuk mencapai babak 16 besar sebelum akhirnya disingkirkan oleh juara turnamen, Spanyol.
Terlepas dari sifat pemecatan yang mendadak itu, GFF menyampaikan rasa terima kasih mereka atas kontribusi mantan bek Bayern Munich tersebut bagi tim nasional. Dalam pernyataan resmi, federasi itu menyoroti perjalanan emosional yang telah mereka lalui bersama sang pelatih. "Terima kasih, Willy Sagnol, untuk setiap menit yang dihabiskan bersama tim nasional Georgia dan untuk emosi yang kita rasakan bersama di sepanjang perjalanan bersejarah ini," tambah federasi itu.
Svanadze maju untuk memimpin proyek jangka panjang
Federasi tidak mencari jauh untuk pengganti, dengan segera mempromosikan kandidat internal Ramaz Svanadze ke posisi tertinggi. Svanadze datang ke pucuk kepemimpinan dengan rekam jejak yang mengesankan di dalam sistem nasional. Pria 45 tahun itu sebelumnya menangani tim Georgia U-21, yang dibawanya mencapai putaran final Kejuaraan Eropa dalam dua kesempatan. Kedekatannya dengan kumpulan talenta yang sedang berkembang di Georgia dipandang sebagai aset besar saat tim berusaha menavigasi sisa ajang Nations League dan mempersiapkan siklus kualifikasi Piala Dunia yang akan datang.
Svanadze telah diberi kontrak besar yang mencerminkan keyakinan federasi terhadap visi taktisnya. "Tim nasional sepak bola Georgia akan dilatih oleh spesialis Georgia Ramaz Svanadze hingga akhir 2028," kata federasi negara itu.
Saat Svanadze bersiap naik ke level yang lebih tinggi, ia meninggalkan kekosongan di departemen usia muda yang juga membutuhkan perhatian segera. Federasi telah mengonfirmasi bahwa Giorgi Adamia, yang bertugas sebagai asisten Svanadze, akan mengambil alih tim U-21 untuk tiga pertandingan kualifikasi terakhir mereka.
- Getty Images Sport
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